España

La miel que “habla” con el sistema inmunológico: estas son sus ventajas

Un estudio llevado a cabo por investigadores italianos demuestra que contiene múltiples beneficios para la salud, ya que puede utilizarse como una herramienta terapéutica inmunorreguladora

Alejandra Suárez

Por Alejandra Suárez

Guardar
Cuántas calorías tiene la miel.

La miel no es solo un edulcorante natural: destaca por sus múltiples beneficios para la salud y sus propiedades medicinales. Aunque no se debe abusar de su consumo, lo cierto es que es incluso capaz de comunicarse con los genes epigenéticamente. Así, este alimento puede “hablar” con el sistema inmunológico, tal y como revela un estudio realizado por la investigadora italiana Erika Cione, que se presentará en el evento Spazio Nutrizione 2025, el próximo sábado 18 de octubre, en el Centro de Congresos NH Milano de Assago.

Las moléculas de ARN no codificante presentes en la miel de acacia han demostrado su capacidad para resistir la digestión y, potencialmente, regular el sistema inmunológico humano. El equipo de la profesora Cione descubrió microARN específicos en este producto, lo que transforma su percepción tradicional como simple edulcorante natural y la redefine como una fuente de compuestos bioactivos que interactúan con el organismo.

La miel no es solo una fuente de energía

La miel contiene múltiples beneficios
La miel contiene múltiples beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe demuestra que la miel de acacia contiene microARN capaces de sobrevivir al proceso de digestión in vitro, degradándose solo uno de los diecisiete estudiados, mientras que cinco de ellos se confirmaron por qPCR. Este hallazgo indica un posible efecto en la regulación de las vías inmunitarias y sugiere que la miel podría contribuir a la modulación de las defensas del organismo. Asimismo, estos resultados amplían investigaciones previas sobre la miel de flores silvestres, donde los microARN ya habían sido identificados como moléculas bioactivas estables, análogas a las presentes en la leche materna y con influencia en funciones biológicas trascendentes.

La profesora Erika Cione señala que “estos resultados abren nuevas perspectivas sobre el uso de la miel como fuente natural de microARN bioactivos, con posibles aplicaciones en estrategias nutricionales relacionadas con la inmunonutrición y la prevención”. El estudio confirma la importancia de explorar el papel de los alimentos como portadores de señales epigenéticas y de considerar la miel no solo como una fuente de energía, “sino también como una posible herramienta terapéutica inmunorreguladora”.

El equipo de investigación, gracias al respaldo de Mielizia, implementó un modelo de digestión in vitro que evita recurrir a animales de laboratorio, y optó por técnicas avanzadas de biología molecular para llevar adelante el estudio. Mielizia, reconocida por ser la única cadena de suministro apícola enteramente italiana comprometida con el impulso de la investigación científica en nutrición, respalda estos avances que refuerzan la visión de la miel como alimento funcional y posible aliado en el fortalecimiento del sistema inmune.

Cuáles son los beneficios de este alimento

Destaca la riqueza en nutrientes
Destaca la riqueza en nutrientes y compuestos bioactivos de la miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las muchas propiedades de la miel, destaca su riqueza en nutrientes y compuestos bioactivos, una característica que depende de la flora de origen, la región geográfica y las condiciones climáticas en las que se produce. Esta diversidad influye en la concentración de minerales y antioxidantes presentes, lo que repercute en los beneficios para la salud que puede ofrecer cada tipo de miel.

Dentro de los minerales que aporta, el zinc ocupa un lugar clave. Este elemento resulta indispensable para procesos como la síntesis de proteínas, la cicatrización de heridas, la división celular y, por supuesto, el mantenimiento del sistema inmunológico. Incluir miel en la dieta puede ayudar a cubrir parte de la ingesta diaria recomendada de zinc, apoyando tanto la fortaleza inmunológica como la salud cutánea.

Los antioxidantes, en particular flavonoides y ácidos fenólicos, contienen la capacidad de neutralizar radicales libres, moléculas que generan daño celular y están implicadas en el envejecimiento y enfermedades crónicas. Según la Clínica Mayo, estos compuestos, sumados a las propiedades de la miel, se relacionan con un menor riesgo cardíaco, tanto por el control del daño oxidativo celular como por su capacidad de disminuir la inflamación, considerados factores esenciales en la prevención de patologías cardiovasculares.

A nivel cardiovascular, estudios han reportado que la miel puede contribuir a reducir los niveles de colesterol LDL y aumentar el colesterol HDL. Además, se ha señalado su efecto positivo en la función endotelial, fundamental para la salud vascular y la protección frente a enfermedades cardíacas.

Temas Relacionados

MielAlimentación SaludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El centenario bar de la calle Laurel premiado por la Academia Riojana: famoso por sus matrimonios y ‘bocatitas’

La Academia Riojana de Gastronomía también ha premiado al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja y la empresa de embutidos Martínez Somalo

El centenario bar de la

Las 3 plantas que resisten perfectamente el invierno y que darán un toque colorido a tu jardín

Todas tienen un mantenimiento sencillo y necesitan estar protegidas de las grandes rachas de viento

Las 3 plantas que resisten

Estudiar en Marruecos, Egipto o Israel: el plan de la UE para expandir el programa Erasmus en África y Oriente Medio

La comisaria encargada del proyecto, Dubravka Suica, defiende que la fortaleza de estas regiones reside en su juventud, su creatividad y su talento

Estudiar en Marruecos, Egipto o

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

La cifra más grande de la historia del tenis se entregará tras este partido de los dos mejores del mundo en Riad

Alcaraz y Sinner jugarán la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 octubre

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Despiden a una trabajadora que

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

Una pelea con gritos y puñetazos entre dos cabos redefine los límites de la sanción penal militar: condenados hasta con dos años de cárcel

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

José Elías, empresario multimillonario: “Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Ha sido la mejor inversión en su educación”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

La Seguridad Social rechaza la incapacidad de una azafata de Iberia con fibromialgia y obesidad: no puede levantar los brazos ni cargar peso

DEPORTES

Alcaraz y Sinner jugarán la

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro