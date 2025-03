Cuál es la diferencia entre la miel cruda y la ‘normal’: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Tarro de miel (Unsplash)

Las pinturas rupestres delatan que, ya desde la antigüedad, el ser humano se preocupaba por recolectar la miel de las abejas, sabedor de lo altamente nutritivo que es este alimento. Actualmente, podemos acceder a la miel en muchas de sus formas y no siempre tenemos del todo claro si el producto que estamos comprado es “falso” o si está muy procesado, pues de esta manera se destruyen todas las propiedades beneficiosas del alimento.

La miel cruda o natural es aquella que no se filtra, no se pasteuriza ni se procesa. Es decir, no se somete a ningún tipo de calentamiento a alta temperatura. Es por ello que solo debe comprarse a los apicultores locales, quienes previamente han eliminado las impurezas de la miel. Así, esta conserva todas las propiedades nutricionales como si siguiera en la colmena.

Frente a esta miel cruda, la que encontramos en los supermercados es la miel comercial o industrial, que sí ha pasado por un proceso de calentamiento para hacerla más líquida y facilitar su envasado. Aunque la pasteurización extiende su vida útil, reduce los nutrientes presentes en ella.

Propiedades de la miel cruda o natural

La miel cruda contiene una amplia variedad de compuestos bioactivos que la hacen especialmente beneficiosa, tal y como indican los informes de la Fundación Española de Nutrición (FEN). Entre sus principales componentes se encuentran los antioxidantes, como flavonoides y ácidos fenólicos, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y reducir la inflamación en el organismo.

Además, es rica en enzimas como la invertasa y la glucosa oxidasa, que facilitan la digestión y potencian sus propiedades antimicrobianas. También aporta pequeñas cantidades de vitaminas y minerales esenciales, incluyendo vitamina C, vitaminas del grupo B, calcio, magnesio, potasio y zinc.

Según la FEN, otro de sus componentes clave son los azúcares naturales, principalmente fructosa y glucosa, que proporcionan energía rápida y sostenida, convirtiéndola en un endulzante natural ideal para quienes buscan alternativas más saludables al azúcar refinado.

Beneficios de la miel cruda

El consumo regular de miel cruda ofrece múltiples beneficios para la salud, gracias a su combinación de nutrientes y compuestos activos. Uno de sus usos más comunes es el fortalecimiento del sistema inmunológico, ya que sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes ayudan a proteger el organismo contra infecciones.

Otro beneficio ampliamente reconocido es su capacidad para aliviar la tos y las afecciones respiratorias. Su efecto suavizante y antibacteriano la convierte en un remedio natural eficaz para el dolor de garganta y la congestión.

A nivel digestivo, la miel cruda actúa como un prebiótico natural, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Esto puede mejorar la digestión, aliviar la acidez estomacal y prevenir el estreñimiento.

Otro aspecto destacable es su impacto en la regulación del azúcar en sangre. Aunque contiene azúcares naturales, su índice glucémico es más bajo que el del azúcar refinado, lo que significa que puede ayudar a evitar picos de glucosa cuando se consume con moderación.

Además, su capacidad para proporcionar energía rápida la convierte en una excelente opción para deportistas o personas con alta demanda energética. Sus carbohidratos naturales ayudan a mejorar el rendimiento físico y la resistencia.

Contraindicaciones de la miel natural

A pesar de sus múltiples beneficios, la miel cruda no es adecuada para todos. Un caso importante es el de los bebés menores de un año, ya que puede contener esporas de Clostridium botulinum, una bacteria que puede causar botulismo infantil.

También debe ser consumida con precaución por personas con diabetes. Aunque su impacto en la glucosa en sangre es menor que el del azúcar refinado, sigue siendo una fuente de carbohidratos que puede afectar los niveles de azúcar.

Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a la miel cruda debido a los restos de polen y otros compuestos naturales presentes en ella. En estos casos, es recomendable consultar a un médico antes de su consumo.