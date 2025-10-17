España

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Algo tan simple como el kiwi puede transformar tu energía, tu ánimo y tu bienestar”

Esta fruta ha demostrado ser rica en vitamina C, fibra y antioxidantes que protegen nuestra salud

Por C. Amanda Osuna

El cardiólogo Aurelio Rojas recomienda la ingesta de kiwis (Montaje Infobae / @doctorrojass)

Existen alimentos que más allá de nutrirnos y deleitarnos con su sabor, actúan a su vez como verdaderos garantes de nuestra salud. Las frutas, las verduras, los cereales integrales... son varios los grupos de alimentos cuyos beneficios nutricionales cuidan de nuestro organismo, aunque algunos destacan por encima de los otros.

En el inmenso reino de las frutas, hay una que es capaz de combatir el insomnio, reducir la fatiga y mejorar el estado de ánimo, entre otras cosas. Se trata del kiwi, una fruta con un origen milenario en China que, a principios del siglo XX, fue llevado a Nueva Zelanda. Fue allí se desarrollaron nuevas técnicas para su producción, lo que otorgó un mayor tamaño y un sabor mejorado.

En 2023, una investigación publicada en la British Journal of Nutrition reveló unos beneficios del consumo de kiwi hasta hace unos años desconocidos. El cardiólogo Aurelio Rojas se ha hecho eco de este estudio y, a través de sus redes sociales, tilda las conclusiones de “increíbles”: “Consumir dos kiwis al día durante solamente dos semanas mejoró el bienestar general de los participantes en un 60 %”. Además, “redujo la fatiga y el cansancio en un 35 %”.

La investigación contó con 155 participantes adultos y puso sobre la mesa todas las ventajas del consumo regular de esta fruta. “El punto clave que tienes que entender del estudio es que el kiwi es una fuente extremadamente rica de vitamina C”, explica el cardiólogo en su cuenta de TikTok (@doctorrojass). Por otra parte, los participantes aseguraron haber sentido mejoras en su estado de ánimo solo al cuarto día de la ingesta.

Los beneficios de consumir kiwi (Adobe Stock)

Una fruta rica en nutrientes

Los beneficios del kiwi no se limitan a su aporte en vitamina C, que ya por sí sola mejora nuestro bienestar. De hecho, un solo kiwi proporciona aproximadamente 64 mg de vitamina C, lo que representa el 71% de la ingesta diaria recomendada para los hombres y el 85% para las mujeres. Este nutriente es fundamental para muchas funciones corporales, como el fortalecimiento del sistema inmunológico ayudando a prevenir y combatir infecciones.

Esta fruta también es rica en fibra, potasio y antioxidantes, nutrientes esenciales para nuestro organismo. Siguiendo con los resultados del estudio, el doctor Rojas aclara que “el kiwi entero generó mejoras mayores en las personas que lo consumieron, lo que sugiere que es el conjunto de nutrientes del kiwi el que actúa con sinergia para mejorar nuestra salud”.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Con todo ello, el cardiólogo anima al consumo de esta fruta, pues “algo tan simple como el kiwi puede transformar tu energía, tu ánimo y tu bienestar, sin efectos secundarios y solo con salud en cada mordisco”.

Al ser bajo en calorías pero rico en nutrientes, se trata de una excelente opción para quienes buscan controlar o perder peso. Según los informes elaborados por los profesionales de la Fundación Española de Nutrición (FEN), el alto contenido en fibra soluble e insoluble de esta fruta ayuda a promover una sensación de saciedad, evitar los antojos y regular el apetito.

