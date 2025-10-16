España

Adiós a las supersticiones: este es el verdadero carácter de los gatos negros

Estos felinos de pelaje oscuro están asociados a la mala suerte, hasta el punto que se abusa de ellos para hacer rituales durante la noche de Halloween

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante siglos, los gatos negros han sido víctimas de supersticiones injustas. Asociados con la mala suerte y la brujería desde la Edad Media, arrastran un estigma cultural que aún hoy los relega al último lugar en la lista de adopciones. En muchos refugios, estos felinos esperan tres veces más tiempo que otros para encontrar un hogar. No por su carácter, que suele ser excepcional, sino por el simple color de su pelaje.

Esta discriminación carece de base real. De hecho, quienes han convivido con un gato negro saben que son animales profundamente afectuosos, intuitivos y leales. Muchos cuidadores coinciden en que estos gatos muestran una gran capacidad de adaptación y una sensibilidad especial hacia las emociones humanas. Son observadores natos, capaces de acercarse en momentos de calma o retirarse cuando sienten tensión. Su inteligencia emocional los convierte en excelentes compañeros para quienes valoran una relación auténtica y respetuosa con los animales.

Símbolos de protección y fortuna

(Freepik)
(Freepik)

A diferencia de lo que dictan los mitos occidentales, en otras culturas los gatos negros son considerados símbolos de protección y buena fortuna. En Japón, se cree que traen suerte, especialmente a las mujeres. En Escocia o Inglaterra, se les asocia con la prosperidad. Tal vez haya llegado el momento de revisar nuestras creencias y mirar más allá de los prejuicios.

Vivir con un gato negro es, en muchos sentidos, una lección de vida. Estos felinos nos enseñan a convivir con serenidad, a respetar los ritmos propios y ajenos, y a valorar la presencia sin ruido. No buscan llamar la atención; simplemente están, con una nobleza silenciosa y una elegancia que nace de lo auténtico. Nos invitan a frenar, a observar, a habitar el momento presente sin necesidad de aparentar.

A nivel práctico, los gatos negros son tan juguetones y divertidos como cualquier otro. Aunque a veces puedan parecer más tímidos con los extraños, en casa suelen establecer vínculos profundos y fieles. Su carácter combina la dulzura con la independencia, y su presencia puede convertirse en un verdadero refugio emocional para quienes saben mirar más allá del color.

Adoptar un gato negro es un acto de justicia, pero también de sabiduría. Significa trascender apariencias, romper con estereotipos y abrirse a una conexión sincera. Significa también dejarse enseñar por un animal que no exige, pero acompaña; que no impresiona a primera vista, pero conquista con el tiempo.

Terrassa prohíbe su adopción durante Halloween

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

En un esfuerzo por proteger a los gatos negros de posibles abusos relacionados con supersticiones, el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) ha suspendido temporalmente su adopción en el Centro de Atención de Animales Domésticos (CAAD) durante el mes de octubre. La medida estará vigente desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre e impide entregar en adopción a cualquier gato negro durante este periodo.

El objetivo es prevenir actos de maltrato o rituales vinculados a Halloween, una festividad durante la cual las protectoras han detectado un aumento de solicitudes “sospechosas” para adoptar gatos de este color. La decisión, anunciada por el concejal de Bienestar Animal, Noel Duque Alarcón, a través de un vídeo en Instagram, busca concienciar sobre la adopción responsable y proteger a los animales más vulnerables frente a creencias aún arraigadas.

“En Terrassa, si queréis adoptar un gato negro, tendrá que ser después de Halloween”, afirmó el concejal, subrayando que esta iniciativa se basa en la prevención y la empatía hacia seres que, aún hoy, sufren las consecuencias de mitos infundados.

Temas Relacionados

GatosGato negroHalloweenMascotasFelinosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Pilar Rubio y Sergio Ramos afrontan su amor a distancia: “Todo se puede llevar si hay respeto y comprensión”

Tras más de una década juntos y cuatro hijos en común, la presentadora y el futbolista viven su historia de amor entre Madrid y Monterrey

Pilar Rubio y Sergio Ramos

La estrategia de Meghan Markle en su última aparición para mejorar su imagen: maternidad, negocios y conciliación familiar

La duquesa de Sussex ha hablado sobre sus dos hijos en el foro Fortune’s Most Powerful Women Summit

La estrategia de Meghan Markle

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Este evento de exhibición sin precedentes tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre

Andorra Cycling Masters 2025: un

Un ingeniero explica por qué hay un pequeño agujero en las ventanas de los aviones

Miguel Pengel cuenta en TikTok curiosidades sobre mecánica

Un ingeniero explica por qué
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Sánchez

El PP cita a Sánchez el 30 de octubre para comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado: “Que de la cara y no repita el papel de Ábalos”

Koldo García sigue la estrategia de Ábalos y se acoge a su derecho a no declarar, mientras la Fiscalía no pide prisión preventiva

Un abogado explica las “trampas” más comunes de la Fiscalía en un juicio: “Casi nadie cuenta esto”

La Justicia confirma que una casa familiar donada a un hijo incapacitado le pertenece legítimamente y ordena el desalojo de sus dos hermanos

El submarino español ‘Isaac Peral’ se une a la misión de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 octubre

La España que madruga también viene de fuera: uno de cada siete trabajadores afiliados a la Seguridad Social es extranjero

Santiago Niño Becerra, economista: “La vivienda orientada a la clase media dejará de subir. La capacidad de pago es el límite natural”

DEPORTES

Andorra Cycling Masters 2025: un

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española