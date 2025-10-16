España

Prohibido adoptar gatos negros en Halloween: “Existen grupos esotéricos que realizan sacrificios”

El ayuntamiento de Terrassa ha sido el primero en tomar esta decisión con el objetivo de proteger la vida de los felinos

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Con el objetivo de proteger
Con el objetivo de proteger la vida de los felinos el Ayuntamiento de Tarrassa prohíbe su adopción durante el mes de octubre. Foto: (iStock)

La noche del 31 de octubre, muchas personas en todo el mundo celebran Halloween. Disfraces, decoraciones, caramelos, fiestas temáticas. La festividad estadounidense se ha consolidado como parte de la cultura popular más joven en gran parte de Occidente. Hay quienes simplemente acuden a una fiesta o participan del famoso ritual de disfrazarse, no obstante, también los hay que intervienen en actividades arriesgadas, comprometiendo la seguridad de algunos seres vivos, especialmente los gatos negros. En consecuencia, el ayuntamiento de Tarrassa -el primero en tomar esta medida- a decido prohibir la adopción de estos felinos durante todo el mes de octubre. El objetivo es proteger sus vidas de rituales esotéricos relacionados con la tortura y el maltrato animal.

De acuerdo con varias protectoras animales, cada año se registra el aumento de casos de maltrato y desaparición de gatos de pelaje negro los días cercanos al 31 de octubre. Por ejemplo, en Barcelona, los vecinos de Tarrassa llevan años preocupados por estos sucesos escalofriantes. Según informa La Sexta, en 2023, un vecino de la zona y otro vecino de otra comarca fueron detenidos e investigados por las autoridades. El objeto de la detención fue el sacrificio de animales, incluidos gatos negros. Todo apuntó a que los sacrificios estaban motivados por rituales satánicos. En consecuencia, el ayuntamiento de Tarrassa a decido convertirse en la primera institución pública en prohibir la adquisición de gatos negros o blancos durante el mes. De esta manera, buscan proteger a los animales. La medida continuará vigente del 1 de octubre al 10 de noviembre.

“Lo que queremos hacer es prevenir que formen parte de atrezzos o de algunos de estos rituales macabros”, informan desde el ayuntamiento.

Decoración de Halloween. REUTERS/Jeenah Moon
Decoración de Halloween. REUTERS/Jeenah Moon

En consecuencia, esta medida constituye un avance extraordinario en la concienciación del bienestar animal y en la protección de los animales contra la violencia específica ejercida contra ellos. La precaución ya había sido tomada antes por muchas protectoras españolas que recomiendan que no se entreguen gatos en adopción. Argumentan que, si de verdad las personas son buenas adoptantes, no les importará esperar unas semanas más.

Una superstición medieval

La creencia de que los gatos negros traen mala suerte viene de supersticiones que surgieron en la Edad Media. En aquel tiempo, se les relacionaba directamente con la brujería, considerándolos compañeros de hechiceras o incluso encarnaciones del mal. Además, se creía que las brujas podían transformarse en gatos negros para moverse sin ser vistas. Esta idea se hizo muy popular entre los siglos XIII y XVII. Asimismo, la Iglesia tenía una fuerte influencia sobre la vida cotidiana. Muchas creencias populares se mezclaban con ideas religiosas, y cualquier cosa considerada “extraña” o poco comprendida podía ser vista como satánica o herejía.

En la Edad Media los
En la Edad Media los gatos eran considerados por algunas personas como brujas en forma animal (Fuente)

Aunque hoy en día esto parezca un mito sin fundamento, todavía hay personas que mantienen esas ideas, llevándose por sistemas de creencias extremas, y en fechas como Halloween, estas ideas pueden tener consecuencias reales. Por eso, muchas protectoras de animales prefieren prevenir con tiempo y suspender las adopciones durante esta época. Esto evita que alguien pida un gato negro solo para usarlo como adorno o parte de un disfraz, para luego abandonarlo. También reduce el riesgo de que acaben en manos equivocadas.

Al final, más allá de supersticiones antiguas, los gatos negros merecen el mismo respeto y amor que cualquier otro animal. No son símbolos de mala suerte ni de magia oscura, sino seres vivos que solo buscan un hogar donde los cuiden.

Temas Relacionados

GatosAdopciónSacrificiosHalloweenAnimalesEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

El submarino español ‘Isaac Peral’ se une a la misión de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo

La operación ‘Sea Guardian’ busca la seguridad marítima y mejorar el conocimiento sobre el entorno

El submarino español ‘Isaac Peral’

Eli Defferary, experta en finanzas: “En la vida te hagas una cuenta bancaria con tu pareja”

La especialista sugiere que cada miembro gestione sus ingresos por separado y aporte dinero a una cuenta compartida para cubrir necesidades del hogar

Eli Defferary, experta en finanzas:

Patricia García, psicóloga, explica el problema más común de las personas con altas capacidades que van a terapia: “Es algo que no está en los libros o los manuales”

Además de asistir a terapia por síntomas como ansiedad, insomnio u otros trastornos emocionales, la experta recalca un problema más profundo propio de los niños con altas capacidades

Patricia García, psicóloga, explica el

Miguel Lago se rompe al hablar del acoso escolar que vivió en su familia: “Quiero que me garanticen que no maltratan a mi hijo en el colegio”

El colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’ no ha podido evitar las lágrimas al hablar sobre un tema que le toca de cerca, criticando la poca legislación vigente que existe

Miguel Lago se rompe al

Un 20% de las viviendas libres vendidas en el primer semestre las compraron extranjeros: británicos, marroquíes y alemanes en cabeza

Las operaciones de inversores internacionales aumentan un 2% y se concentraron en Valencia, con precios que se consolidan por encima de la media nacional en los 2.417 euros por metro cuadrado

Un 20% de las viviendas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El submarino español ‘Isaac Peral’

El submarino español ‘Isaac Peral’ se une a la misión de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo

“Puedes quedarte fuera de las pruebas físicas de la Policía Nacional si no llevas el certificado médico adecuado”: un preparador explica cómo debe ser

La nube de combate española: Indra presenta ‘Nimbus’, diseñado para coordinar aviones, drones o satélites

Improcedente el despido de un peón agrícola que cuidaba 160 vacas en Sevilla y fue acusado de “falta de respeto al empresario y maltrato a los animales”

La peculiar técnica de un policía para conseguir que los asistentes a una fiesta bajaran el volumen de la música: “La gente del lugar apreció su estilo”

ECONOMÍA

Eli Defferary, experta en finanzas:

Eli Defferary, experta en finanzas: “En la vida te hagas una cuenta bancaria con tu pareja”

Un 20% de las viviendas libres vendidas en el primer semestre las compraron extranjeros: británicos, marroquíes y alemanes en cabeza

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 16 de octubre

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de octubre

José Rodríguez de Arellano, el rey de la gasolina barata: “Cuando compramos a los grandes proveedores, sale de un depósito donde está mezclado todo”

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos