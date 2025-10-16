Prohibido adoptar gatos negros en Halloween: “Existen grupos esotéricos que realizan sacrificios”

Con el objetivo de proteger la vida de los felinos el Ayuntamiento de Tarrassa prohíbe su adopción durante el mes de octubre. Foto: (iStock)

La noche del 31 de octubre, muchas personas en todo el mundo celebran Halloween. Disfraces, decoraciones, caramelos, fiestas temáticas. La festividad estadounidense se ha consolidado como parte de la cultura popular más joven en gran parte de Occidente. Hay quienes simplemente acuden a una fiesta o participan del famoso ritual de disfrazarse, no obstante, también los hay que intervienen en actividades arriesgadas, comprometiendo la seguridad de algunos seres vivos, especialmente los gatos negros. En consecuencia, el ayuntamiento de Tarrassa -el primero en tomar esta medida- a decido prohibir la adopción de estos felinos durante todo el mes de octubre. El objetivo es proteger sus vidas de rituales esotéricos relacionados con la tortura y el maltrato animal.

De acuerdo con varias protectoras animales, cada año se registra el aumento de casos de maltrato y desaparición de gatos de pelaje negro los días cercanos al 31 de octubre. Por ejemplo, en Barcelona, los vecinos de Tarrassa llevan años preocupados por estos sucesos escalofriantes. Según informa La Sexta, en 2023, un vecino de la zona y otro vecino de otra comarca fueron detenidos e investigados por las autoridades. El objeto de la detención fue el sacrificio de animales, incluidos gatos negros. Todo apuntó a que los sacrificios estaban motivados por rituales satánicos. En consecuencia, el ayuntamiento de Tarrassa a decido convertirse en la primera institución pública en prohibir la adquisición de gatos negros o blancos durante el mes. De esta manera, buscan proteger a los animales. La medida continuará vigente del 1 de octubre al 10 de noviembre.

“Lo que queremos hacer es prevenir que formen parte de atrezzos o de algunos de estos rituales macabros”, informan desde el ayuntamiento.

En consecuencia, esta medida constituye un avance extraordinario en la concienciación del bienestar animal y en la protección de los animales contra la violencia específica ejercida contra ellos. La precaución ya había sido tomada antes por muchas protectoras españolas que recomiendan que no se entreguen gatos en adopción. Argumentan que, si de verdad las personas son buenas adoptantes, no les importará esperar unas semanas más.

Una superstición medieval

La creencia de que los gatos negros traen mala suerte viene de supersticiones que surgieron en la Edad Media. En aquel tiempo, se les relacionaba directamente con la brujería, considerándolos compañeros de hechiceras o incluso encarnaciones del mal. Además, se creía que las brujas podían transformarse en gatos negros para moverse sin ser vistas. Esta idea se hizo muy popular entre los siglos XIII y XVII. Asimismo, la Iglesia tenía una fuerte influencia sobre la vida cotidiana. Muchas creencias populares se mezclaban con ideas religiosas, y cualquier cosa considerada “extraña” o poco comprendida podía ser vista como satánica o herejía.

En la Edad Media los gatos eran considerados por algunas personas como brujas en forma animal

Aunque hoy en día esto parezca un mito sin fundamento, todavía hay personas que mantienen esas ideas, llevándose por sistemas de creencias extremas, y en fechas como Halloween, estas ideas pueden tener consecuencias reales. Por eso, muchas protectoras de animales prefieren prevenir con tiempo y suspender las adopciones durante esta época. Esto evita que alguien pida un gato negro solo para usarlo como adorno o parte de un disfraz, para luego abandonarlo. También reduce el riesgo de que acaben en manos equivocadas.

Al final, más allá de supersticiones antiguas, los gatos negros merecen el mismo respeto y amor que cualquier otro animal. No son símbolos de mala suerte ni de magia oscura, sino seres vivos que solo buscan un hogar donde los cuiden.