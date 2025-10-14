Estos son los motivos por los que deberías añadir vinagre a tus huevos fritos: mejora la cremosidad de la yema y aporta una textura más ligera

(Diario con Vos)

El huevo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial, tanto por su accesibilidad como por su versatilidad en la cocina. Frito, cocido, en tortilla o revuelto, el huevo es un ingrediente imprescindible en la mayoría de hogares, y su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de recetas lo convierte en un verdadero tesoro culinario. Sin embargo, hay un pequeño truco que muy pocas personas conocen, pero que tiene el poder de elevar el sabor y la textura del huevo de una manera sorprendente: el vinagre.

Si bien la forma más común de cocinar los huevos es con agua, como en los huevos cocidos, o con aceite, como en los fritos, el vinagre se presenta como un ingrediente poco convencional pero altamente efectivo. Aunque su uso no es tan popular en muchas cocinas caseras, algunos chefs profesionales ya han descubierto sus beneficios, y lo recomiendan para mejorar la cocción de este alimento.

El vinagre, además de aportar acidez, tiene la capacidad de afectar la estructura de las proteínas en el huevo, lo que se traduce en una cocción más controlada y una textura más delicada. Su capacidad para ayudar en la coagulación de las proteínas del huevo también facilita la creación de una superficie más uniforme, sin los bordes quemados que suelen aparecer cuando se fríen los huevos a temperaturas muy altas.

El vinagre en la sartén

El uso del vinagre en la cocción de los huevos no es una idea nueva. De hecho, es una técnica muy popular en ciertos países de Europa, como Francia, donde se elaboran los famosos oeufs à l’assassin, o “huevos asesinos”. Este plato único se caracteriza por añadir una pequeña cantidad de vinagre de vino tinto directamente sobre los huevos fritos en la sartén. El vinagre no solo ayuda a controlar la cocción, sino que también mejora la cremosidad de la yema y aporta una profundidad de sabor inesperada.

En otras regiones, los chefs también utilizan vinagre para hacer que los huevos estrellados o cocidos tengan una textura más suave y una cocción más uniforme. La técnica es simple: solo basta con añadir una cucharadita de vinagre al aceite o agua antes de introducir los huevos en la sartén o cacerola. El resultado es un huevo más delicioso, con una textura fina y una cremosidad que hace que incluso los más escépticos se conviertan en fanáticos.

Textura fina y sabor delicioso

Además de su capacidad para mejorar la textura de los huevos, el vinagre tiene el poder de intensificar su sabor. Unas gotas de vinagre pueden aportar una nota sutil y compleja que resalta el sabor de la yema, sin opacarlo. Esta es una de las razones por las que los chefs profesionales recomiendan utilizar vinagre no solo para los platos de huevos fritos, sino también en recetas como los huevos revueltos.

Cuando se incorporan al batido de los huevos, unas pequeñas gotas de vinagre ayudan a obtener una textura más aireada y ligera. Los huevos revueltos, que a menudo pueden ser pesados o secos si no se cocinan adecuadamente, se benefician de esta técnica, logrando un acabado mucho más suave y cremoso. En este caso, el vinagre también facilita que las proteínas se mezclen más fácilmente, creando una textura uniforme y muy agradable al paladar.