España

Un experto en longevidad sobre combinar carbohidratos y proteína después de entrenar: “Retrasa la velocidad de consumo de la proteína”

En los últimos tiempos varios los estudios relacionan de la longevidad con la masa muscular y la calidad de vida. Pero no solo importa trabajar los músculos, sino también una buena dieta equilibrada antes y después de entrenar

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
Algunas fuentes importantes de proteína
Algunas fuentes importantes de proteína son la carne, el pescado, los huevos, y las legumbres. (Composición fotográfica)

En los últimos años, se han viralizado varias prácticas para ganar masa muscular. Sin embargo, lo que siempre viene primero es la importancia del deporte como un seguro de vida. La masa muscular permite independencia y autonomía en las tareas y, por tanto, el entrenamiento de fuerza es un medio que, más allá de la estética, promueve un estilo de vida saludable.

Las reservas de masa muscular pueden reflejar la calidad de la nutrición de una persona, ya que nos comunican las reservas corporales de proteínas y si la masa muscular no es la adecuada. También, pueden determinar enfermedades relacionadas con la desnutrición, cáncer, caquexia (pérdida exagerada de masa muscular) o sarcopenia. El debilitamiento del músculo suele ir acompañado de una reducción en la actividad física, lo que lleva a la persona a una posición que agrava su estado de salud.

En los últimos tiempos son varios los estudios en la comunidad científica que relacionan de forma evidente la longevidad con la masa muscular y la calidad de vida.

Para mantener el cuerpo fuerte, o solo importa trabajar los músculos, sino también una buena dieta que incluye elegir los alimentos correctos para antes y después de una sesión de ejercicio físico.

La importancia de la dieta saludable

“Hay evidencia de que comer carbohidratos extras junto con la proteína después de hacer deporte, no solo no te lleva a que sintetices más masa muscular y crezcas, sino que retrasa la velocidad a la que puedes absorber y digerir esas proteínas que acabas de consumir”, afirma el doctor Sebastián La Rosa, que comparte en las plataformas digitales sus conocimientos sobre alimentación, hábitos saludables y bienestar integral.

Alicia Arévalo ha estado toda la vida ligada al fútbol. Ahora, se convertirá en la primera voz femenina en narrar una final del Mundial de fútbol

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el experto comparte hallazgos importantes para quienes buscan optimizar su crecimiento muscular tras el entrenamiento. Apunta que según varios estudios analizados, los investigadores marcaron un aminoácido específico, la fenilalanina, para rastrear si se incorporaba al músculo mediante biopsias posteriores.

Claves para lograr un crecimiento muscular óptimo

Algunas de las claves para lograr un crecimiento muscular son:

  • Priorizar la proteína después de entrenar: Se recomienda consumir una fuente rica en aminoácidos esenciales, huevos, pescado o carne magra, para favorecer la reparación muscular.
  • Evitar carbohidratos extra inmediatos: Los hidratos son necesarios para reponer energía, pero no inmediatamente después de entrenar, ya que podría ralentizar su aprovechamiento.
  • Entrenamiento de fuerza progresivo: Incrementar cargas paulatinamente estimula la hipertrofia.
  • Descanso y recuperación adecuados: El sueño de calidad y los días de descanso permiten la adaptación y crecimiento.

Tras el entrenamiento, la prioridad debería ser la ingesta de proteínas de alta calidad sin un exceso de azúcares o carbohidratos simples. Así, el cuerpo utilizará de forma más eficiente los aminoácidos para reconstruir las fibras dañadas.

Alimentos ricos de proteínas

  • Proteínas animales
  • Proteínas lácteas
  • Legumbres y vegetales ricos en proteína
  • Frutos secos y semillas
  • Verduras y hortalizas: Aportan micronutrientes esenciales que respaldan la síntesis proteica.

La recomendación principal del estudio compartido por el experto citado anteriormente, es no sobrecargar el organismo con carbohidratos extra junto a la proteína inmediatamente después del ejercicio. Lo aconsejable es centrarse en proteínas de alta calidad, y combinar entrenamiento con recuperación. Así, se maximiza la eficiencia en la reparación y construcción de masa muscular.

Temas Relacionados

DeporteProteínaMasa muscularEntrenamientoDietaDieta equilibradaNutriciónEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La mejor forma de cocinar la pasta al pesto y que la salsa mantenga su color verdoso

La versátil salsa destaca en la película de animación ‘Luca’, en la que se muestra una receta original de pasta con verduras apta para todos los paladares

La mejor forma de cocinar

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

El encuentro entre ambos líderes se produce en el marco de una cita internacional en Sharm el Sheij para consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamás

Así ha sido el primer

Postura del águila: el ejercicio de yoga que mejora la concentración, el equilibrio y fortalece varios músculos

Estos son los pasos que debes seguir para realizarla correctamente

Postura del águila: el ejercicio

Suavizante o vinagre blanco: un experto en limpieza revela qué producto es mejor para tu ropa

El dueño de una tienda especializada explica las diferencias entre ambos productos y cómo utilizar el vinagre blanco de limpieza correctamente

Suavizante o vinagre blanco: un

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 13 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el primer

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 13 octubre

Bank of America prevé que el precio de la vivienda en España empiece a bajar “en algún momento” de 2026 si empeora la asequibilidad

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 octubre

Andrés Millán, abogado, explica cómo se puede invertir en oro: “Hay dos formas de hacerlo”

La hemorragia no se corta: mueren 489 trabajadores en accidentes laborales hasta agosto, la mayoría por infartos

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final