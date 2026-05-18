El rey Felipe VI acepta la invitación de Sheinbaum y asistirá al partido del Mundial entre España y Uruguay en México

El rey Felipe VI de España saluda a su llegada a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Estadio Nacional de San José. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP

El rey ha confirmado este lunes que asistirá el próximo 26 de junio al partido que enfrentará a la selección española de fútbol con la de Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara durante la fase de grupos del Mundial de este 2026.

Felipe VI acepta así la invitación que le había formulado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, según ha informado Casa Real, y también las del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ambos les habíán envidado una invitación al monarca.

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El de Uruguay será el tercer partido al que se enfrenta la Selección: en la fase de grupos del Mundial, la Roja se enfrentará primero a la selección de Cabo Verde, después a la de Arabia Saudí y finalmente a la del país lationamericano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Gobierno de México)

Las relaciones de México y España

Fue en marzo cuando Sheinbaum aseguró que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial. Muchos quisieron ver esta invitación como un gesto con España después de que el rey hubiera reconocido públicamente que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”, pero la presidenta mexicana explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones.

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Además, la propia Casa Real haber recibido “con agrado” la misiva y aclaró que había llegado antes de que se produjeran las declaraciones de Felipe VI.

Aún así, las palabras del monarca fueron vistas como un “gesto de acercamiento” en el proceso de reconocimiento histórico que reclama México. Después, en abril, la presidenta de México viajó a Barcelona para participar en la cumbre en defensa de la democracia, organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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*Con información de Europa Press y EFE

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