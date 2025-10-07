España

Manel Esteller, gurú de la longevidad, revela el secreto de la española María Branyas: “Las células de defensa se educan en el intestino”

El investigador en epigenética revela los factores genéticos, biológicos y de estilo de vida que explican cómo la mujer más longeva del mundo alcanzó los 117 años en buen estado de salud

Por Clara Barceló

Guardar
El secreto genético de Maria
El secreto genético de Maria Branyas (@MariaBranyas112)

El doctor Manel Esteller, considerado una de las máximas autoridades en epigenética, envejecimiento y cáncer, ha liderado una investigación que busca explicar cuáles son las causas del aumento de la esperanza de vida a nivel mundial. Su trabajo ha tomado como referente el caso de María Branyas, una mujer nacida en Estados Unidos, pero que pasó gran parte de su vida en Cataluña, y que falleció en agosto de 2024 a los 117 años de edad, convirtiéndose en la persona más longeva del planeta.

Branyas llevó siempre un estilo de vida saludable y su genética jugó a su favor, pero el equipo de Esteller encontró aspectos aún más sorprendentes. A pesar de su edad, nunca padeció enfermedades vinculadas al envejecimiento celular, como el cáncer. Incluso sus células mostraban una actividad biológica equivalente a la de alguien 20 años más joven, lo que indica un proceso de envejecimiento mucho más lento de lo habitual.

Uno de los hallazgos más llamativos fue el análisis de la longitud de sus telómeros, esas estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y que suelen acortarse con la edad. De forma paradójica, Branyas presentaba telómeros excepcionalmente cortos, lo que desafía las teorías clásicas que relacionan su longitud con la longevidad.

Una microbiota de juventud

La microbiota intestinal de la supercentenaria también arrojó resultados reveladores. Su perfil correspondía al de una persona mucho más joven, con altos niveles de Bifidobacterium, un género de bacterias beneficiosas que ayudan a mantener la salud del sistema inmunitario y digestivo. Según los investigadores, este equilibrio intestinal se vio favorecido por su dieta, en la que destacaba un hábito muy concreto: tomar tres porciones diarias de yogur natural y sin azúcar.

La influencia de la dieta y el ejercicio

Más allá de la genética y la microbiota, el estilo de vida de Branyas fue clave para alcanzar una longevidad tan excepcional. Mantenía una alimentación mediterránea basada en frutas, verduras, aceite de oliva, pescado azul y lácteos fermentados. A esto se sumaba el ejercicio regular, principalmente caminatas diarias y actividad física ligera que le ayudaban a mantener la movilidad y evitar problemas musculares y óseos.

El secreto genético de Maria
El secreto genético de Maria Branyas (Montaje Infobae, @MariaBranyas112)

El investigador insiste en que, aunque no podemos elegir nuestra genética, sí podemos influir en la manera en la que envejecemos a través de nuestros hábitos. Evitar tóxicos como el tabaco y el alcohol, mantener una actividad física constante y llevar una dieta equilibrada sin exceso de azúcares ni ultraprocesados son pilares fundamentales. Además, Esteller recomienda potenciar alimentos que favorezcan un microbioma intestinal saludable, como el yogur, los fermentados o el pescado azul.

El caso de María Branyas no solo ha inspirado titulares por su récord de longevidad, sino que también ha ofrecido claves científicas que ayudan a entender mejor cómo envejecemos. La combinación de una genética favorable, una microbiota joven y un estilo de vida saludable hicieron de Branyas un ejemplo único que hoy sigue guiando la investigación en torno al envejecimiento saludable y la esperanza de vida.

Temas Relacionados

Recetas SaludablesRecetasInvestigación EspañaInvestigaciónEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

Se realizará mañana después de que el Gobierno de Netanyahu critique que se haga el 7 de octubre

El Congreso aplaza la votación

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex

Qué hago si el perro de mi vecino no para de ladrar: “Si lo hace en horarios prohibidos o supera los límites establecidos, puedes presentar una denuncia”

Si bien no todos los ladridos son sancionables, si se cumplen una serie de condiciones específicas, de frecuencia y duración, podría ser suficiente para interponer una demanda

Qué hago si el perro

Pollo alla cacciatora in bianco: un clásico de la cocina italiana donde predominan los ingredientes del campo

Este guiso prescinde de tomate, lo que consigue que se disfrute al máximo el sabor del pollo y los vegetales que lo acompañan

Pollo alla cacciatora in bianco:

La historia tras el falso búnker de lujo de Macron ante la III Guerra Mundial: así se crea y se expande un bulo

Una falsa noticia de una cuenta de X que buscaba desprestigiar al presidente francés llegó a tener millones de visitas

La historia tras el falso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aplaza la votación

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”