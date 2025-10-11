La iglesia de El Palmar de Troya abre sus puertas el domingo, pero con estas reglas: “Los homosexuales no podrán ir de la mano” ni las mujeres llevar pantalones

La "catedral" de El Palmar de Troya. (Wikipedia)

Por primera vez, la ‘catedral’ de El Palmar de Troya, sede de la Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, una secta situada en este municipio sevillano de cerca de 2.000 habitantes, abrirá sus puertas el domingo 12 de octubre. El emblemático templo situado a pocos kilómetros del núcleo urbano, es un edificio tan famoso como hermético, por lo que esto ha despertado la curiosidad de mucha gente.

La catedral palmariana permitirá el acceso para presenciar las procesiones de la Santa Faz y de la Virgen del Palmar Coronada, siempre que “el tiempo lo permita” y desde las 20:00 horas, pero bajo el cumplimiento de estrictas reglas de vestimenta y conducta, “básicamente lo opuesto de lo que hace Roma”, como subraya la propia congregación en sus canales de comunicación.

Estas reglas se han convertido en el foco del debate público local y nacional por su rigidez y marcado carácter discriminatorio. El perfil institucional de la iglesia resaltó que “no está permitido que los homosexuales se den la mano ni lleven logotipos blasfemos, ni ninguna forma de inmoralidad”, mientras que las mujeres deberán atenerse a una normativa que exige vestidos largos hasta el tobillo, blusas cerradas hasta el cuello y mangas que lleguen a la muñeca. Según explicó la organización en su web, “las prendas no pueden ser ceñidas, transparentes o translúcidas”, y los pantalones quedan terminantemente prohibidos para las mujeres, una regulación que se extiende también a niñas a partir de los diez años. El código de acceso proscribe “cualquier escote y toda abertura” así como “el uso de vaqueros, gorras o sombreros”. Los hombres, por su parte, deberán vestir pantalones largos (no vaqueros), camisas de manga larga abrochadas hasta el cuello y, según recalcan, “deben presentarse con la cabeza descubierta para entrar en el Sagrado Lugar del Lentisco”, según recoge ABC.

Adicionalmente, la organización refuerza la obligatoriedad de que todos asuman esta vestimenta “según las normas de la decencia cristiana”, advirtiendo: “Esto no es el Vaticano, donde la gente se viste de forma escandalosa”. Para los menores de diez años, el reglamento impone calcetines que cubran los tobillos y vestidos o faldas cuya longitud supere la mitad de la pierna inferior, detalló la información difundida por ABC y por Telecinco.

“Lo opuesto de lo que hace Roma”

El clima de polémica aumentó después de que la iglesia insistiera en matizar su diferencia respecto al catolicismo oficial. En uno de los vídeos difundidos por redes sociales, la congregación reiteró: “Como verdadera Iglesia de Cristo, intentaremos animarte a arrepentir de tus pecados y a llevar un estilo de vida verdaderamente santo y católico, básicamente lo opuesto de lo que hace Roma”. La invitación al acto va acompañada de un esfuerzo por desmentir acusaciones históricas de sectarismo. “¿Cuántas veces has oído hablar erróneamente de la Iglesia Palmariana como una secta peligrosa y que quien entra no puede escapar jamás? ¿Por qué no vienes y lo compruebas tú mismo?”, se escucha en su declaración.

El surgimiento de la Iglesia Palmariana se remonta a las supuestas apariciones marianas en los años 60. Tras declararse “sede papal independiente” bajo el liderazgo de Clemente Domínguez (autodenominado papa Gregorio XVII), este movimiento cismático ha mantenido una doctrina y una organización ajenas y abiertamente contrarias a la Iglesia católica romana.

Esta apertura, persiste la Iglesia Palmariana en todas sus comunicaciones, no implica riesgos ni compromisos de permanencia: “Te prometemos que podrás irte después”.