España

La Iglesia respalda la existencia del “síndrome postaborto”, pero la ciencia lo niega: “No está relacionado con problemas de salud mental”

La iniciativa de Vox aprobada por el Ayuntamiento de Madrid pretende informar a las mujeres de los supuestos riesgos psicológicos del aborto

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
El Ayuntamiento de Madrid apuesta
El Ayuntamiento de Madrid apuesta por informar sobre el “síndrome posaborto”, aunque la ciencia lo niega. (Imagen Composición Infobae)

El llamado “síndrome posaborto” se ha instalado en el centro del debate político y social en España tras la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de una propuesta liderada por Vox y respaldada por el Partido Popular (PP), que prevé informar a las mujeres que deseen abortar sobre los supuestos riesgos psicológicos derivados de dicha intervención.

Pese a la falta del aval científico, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha salido públicamente en defensa de este concepto. El secretario general del organismo eclesiástico, Francisco García Magán, aseguró que “las iniciativas de la Iglesia con las mujeres que han abortado confirman que ciertamente eso existe”.

Esto se debe a que el obispo auxiliar de Toledo pudo afirmar la existencia del “síndrome postaborto” gracias a experiencias personales y pastorales: “Conozco un caso cercano donde hubo un aborto y esa madre lo pasó muy mal”.

El secretario general también aprovechó su intervención para reiterar la postura moral de la Iglesia, explicando que “el aborto es un atentado contra una vida humana que está en el seno materno”, recordando que el año pasado “se eliminaron más de 100.000 vidas humanas” mediante este método.

Vox asegura que el aborto provoca depresión, alcoholismo y cáncer

La iniciativa aprobada en el pleno madrileño contempla que la información sobre este supuesto síndrome se transmita “de manera verbal y escrita” y esté disponible de forma permanente en centros municipales como Madrid Salud, espacios de igualdad o servicios sociales.

Durante el debate en el Ayuntamiento, la concejala de Vox, Carla Toscano, llegó a enumerar una larga lista de consecuencias, entre las que se destacaban el consumo de alcohol y drogas, el suicidio, problemas psiquiátricos o cáncer.

“Puede provocar consumo de alcohol y drogas, pensamientos suicidas, aumento de cánceres en el aparato reproductor femenino, depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado”, anunció Toscano.

Almeida rectifica: antes sí, ahora no

No obstante, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que defendió inicialmente la iniciativa con el argumento de que “la información nunca es un problema”, ahora sostiene que “el síndrome posaborto no es una categoría científica reconocida”.

Además, matizó que la información que se distribuya en los centros municipales no la determinará el partido de extrema derecha, sino “los profesionales del Ayuntamiento de Madrid”.

Desde el PP, la portavoz del Congreso, Ester Muñoz, respaldó la postura del Consistorio: “La información nunca es un problema y la izquierda, con la colaboración del Partido Popular, ha hecho desde hace años una propaganda salvaje del aborto”.

Por primera vez, el TC ha dictado una sentencia que obliga a la región de Murcia a indemnizar a una mujer que tuvo que ser trasladada a un centro privado de Madrid para interrumpir su embarazo

La ciencia responde: “El síndrome posaborto no existe”

Pero todo se enrosca más cuando la comunidad científica rechaza de manera unánime la existencia de este trastorno. Un informe de la Academia de Reales Colegios de Medicina del Reino Unido concluyó que “las tasas de problemas de salud mental en mujeres con un embarazo no deseado fueron las mismas tanto si abortaban como si daban a luz”.

No obstante, el mismo estudio precisa que el factor más determinante para desarrollar problemas psicológicos tras un aborto era haber tenido antecedentes previos, es decir, que no sea la primera vez.

Del mismo modo, en 2022, la Sociedad Americana de Psicología también lo corroboró con un artículo de la psicóloga Zara Abrams: “Más de 50 años de investigación internacional muestran que interrumpir el embarazo no está relacionado con problemas de salud mental, pero restringir el acceso seguro y legal al aborto sí causa daño”.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, cargó contra la medida insistiendo en que “no tiene un diagnóstico clínico”, y advirtió a PP y Vox de que “no se puede mentir y no se pueden instalar bulos en las mujeres que quieren ejercer un derecho”.

Temas Relacionados

AbortoInterrupción Voluntaria del EmbarazoSalud de las MujeresIglesia CatólicaInvestigaciónPolítica EspañaPSOEPPVoxConferencia EpiscopalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Dejar Argentina fue fácil, acostumbrarme a España no tanto”: una argentina que vive en Madrid explica su experiencia

Estos son loa principales desafíos a los que se enfrentó Ludi

“Dejar Argentina fue fácil, acostumbrarme

La UCO pide rastrear las cuentas y datos tributarios de la expresidenta de Adif y del exdirector de Carreteras por el ‘caso Koldo’

Los investigadores reclaman acceder a más de veinte cuentas y a la información fiscal de 2017 a 2024 para comprobar si recibieron contraprestaciones irregulares

La UCO pide rastrear las

El ascensor de una residencia de ancianos se estropea y los pacientes tienen que ser bajados en sillas por las escaleras

No es la primera vez que esta residencia francesa sufre averías en equipos instalados hace apenas dos años

El ascensor de una residencia

Elon Musk rompe el techo de la riqueza mundial: es el primero en la historia con un patrimonio de 500.000 M de dólares

Entre sus principales activos destacan su participación del 12% en Tesla y del 42% en la empresa aeroespacial SpaceX, cuya valoración ronda los 400.000 millones de dólares

Elon Musk rompe el techo

Una pasajera borracha obliga al aterrizaje de emergencia de un avión en otro destino: “Estaba fuera de control”

Las aerolíneas se desvían cuando los viajeros desobedecen a la tripulación. La mujer fue arrestada por la policía

Una pasajera borracha obliga al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO pide rastrear las

La UCO pide rastrear las cuentas y datos tributarios de la expresidenta de Adif y del exdirector de Carreteras por el ‘caso Koldo’

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y los tripulantes serán deportados a Londres y Madrid

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

ECONOMÍA

Elon Musk rompe el techo

Elon Musk rompe el techo de la riqueza mundial: es el primero en la historia con un patrimonio de 500.000 M de dólares

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

DEPORTES

Jürgen Klopp tiene claro que

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatros veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”

Fernando Alonso y el sistema de refrigeración: la batalla contra el calor en el GP de Singapur

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda