¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

Donald Trump y Alexander Stubb (REUTERS/Nathan Howard)

La propuesta lanzada por Donald Trump ha provocado el nerviosismo entre algunos españoles. El presidente de EEUU comentó, en su reunión con su homólogo finlandés, Alex Stubb, que “quizás haya que echar a España de la OTAN”. El Gobierno de Pedro Sánchez no tardó en responder, mostrando su “tranquilidad” ante la amenaza. En el aire queda la duda de si es una posibilidad real.

Desde la cumbre de la OTAN en La Haya del pasado mes de junio, las diferencias entre el estadounidense y el Ejecutivo español son una evidencia que ninguna parte ha ocultado. Trump comenzó empleando un posible aumento de los aranceles como extorsión para que España aceptara llegar al 5% del PIB gastado en defensa. Sánchez ha reiterado su distanciamiento con el Gobierno de EEUU y sus decisiones, al igual que ha negado que sea necesario alcanzar este porcentaje.

¿Puede EEUU expulsar a España de la OTAN?

Hasta ahora, el republicano no había sido tan contundente contra España. Hablar de “expulsar” a un Estado miembro de la Alianza es especialmente preocupante. La pregunta es si esta amenaza tiene fundamento. Con lo que conocemos hasta el día de hoy, la respuesta es sencilla, pues no es posible echar a un país de la OTAN.

El reglamento del Tratado del Atlántico Norte no recoge en ninguno de sus artículos un protocolo de expulsión. De hecho, tampoco hay una sanción determinada si no se cumple con un acuerdo o con una de sus normativas principales. Además, cualquier variación del tratado debe ser aprobado por todos los miembros, lo que debería hacer imposible una salida de España.

La única forma de abandonar la organización es de forma voluntaria. Para ello, no hay que cumplir con ningún requisito más allá de notificarlo a Estados Unidos. No se permitía hasta que el tratado cumplió dos décadas, algo que se superó hace muchos años. No obstante, aunque existen grupos políticos españoles, como es el caso de Podemos, que han hablado de esta posibilidad, el Gobierno no quiere ni oír hablar de esta posibilidad.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hablado de “máxima tranquilidad” en todo momento, pues “España es un miembro comprometido con la OTAN”. A pesar de sus diferencias por el gasto en defensa, no existe un plan que pase por abandonar la Alianza, ya que es fundamental para el orden internacional.

Pedro Sanchez en la cumbre de la OTAN en La Haya (AP Foto/Markus Schreiber)

Amenaza de Trump

Donald Trump ha sugerido que “quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN” por no aumentar el gasto en Defensa. En una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el mandatario estadounidense afirmó que en la última cumbre de la OTAN, celebrada en junio en La Haya, los 32 miembros acordaron elevar el gasto en defensa del 2% al 5%, pero España no ha cumplido.

“He solicitado que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder. Se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un rezagado. Fue España”, declaró Trump. También dijo que “hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados. No tienen excusa”.