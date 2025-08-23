Mundo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

El mandatario comentó que el líder republicano expresó su agotamiento ante las “tácticas dilatorias de Rusia”, que combinan “señales contradictorias sobre reuniones” con ataques continuos contra la población civil ucraniana

Guardar
Vladimir Putin y Donald Trump
Vladimir Putin y Donald Trump en el encuentro que mantuvieron en Anchorage, Alaska, el pasado 15 de agosto (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente finlandés, Alexander Stubb, advirtió que Donald Trump muestra una creciente impaciencia ante las maniobras de Rusia para prolongar la guerra en Ucrania y que, si fracasa el intento de organizar un encuentro directo entre los líderes ruso y ucraniano, podría desencadenarse un punto de ruptura en la actitud del mandatario estadounidense hacia el conflicto.

Según ha transmitido Stubb en una entrevista para la radiotelevisión pública finlandesa YLE, esta percepción se basa en una conversación telefónica sostenida con Trump el pasado jueves.

De acuerdo con Stubb, el presidente estadounidense compartió sus inquietudes sobre la marcha del conflicto y expresó su agotamiento ante las “tácticas dilatorias de Rusia”, que combinan “señales contradictorias sobre reuniones” con ataques continuos contra la población civil ucraniana, incluso durante momentos de negociación.

El mandatario señaló que ve “muy improbable una reunión entre Putin y Zelensky en un plazo máximo de dos semanas, como ha recomendado Trump”; y advirtió: “Entonces se le agotará la paciencia”.

El presidente de Finlandia, Alexander
El presidente de Finlandia, Alexander Stubb (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

El mandatario finlandés, que se ha posicionado en los últimos meses como uno de los líderes europeos con mayor interlocución con Trump gracias a asuntos de interés común como el Ártico y afinidades personales, también sostuvo que “solo hay una persona que puede obligar a Putin a hacer la paz, y ese es el presidente Trump. Es la única persona a la que Putin escucha y, francamente, la única a la que Putin teme”.

Stubb indicó que la presencia de Putin en la última cumbre de Alaska junto a Trump se debió, en parte, a la presión ejercida por Estados Unidos a través de la imposición anunciada de aranceles del 50% a India, país considerado socio relevante para el comercio de armas, gas y petróleo ruso.

Aunque el presidente de Finlandia admitió que la mencionada cumbre en Alaska no deparó avances significativos para los intereses europeos, subrayó que actualmente existen discusiones sobre garantías de seguridad para Kiev.

El presidente ruso, Vladimir Putin
El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

Además, Stubb respaldó la postura del gobierno ucraniano al rechazar cualquier cesión territorial a cambio de paz, como habría propuesto Vladimir Putin, e insistió en la necesidad de una pausa y la elaboración de una hoja de ruta para nuevas conversaciones.

Stubb describió la secuencia de diálogo que visualiza: primero una posible cumbre entre Putin y Volodimir Zelensky, y posteriormente la celebración de una reunión trilateral con Trump.

Sobre el enfoque estadounidense, Stubb detalló: “Trump propone que haya, digamos, 90 días para negociar la paz, y durante ese tiempo tendremos, si no un alto el fuego, una tregua”, reflejando así las reservas tanto de Trump como de Putin respecto a declarar un cese de hostilidades antes de encauzar las negociaciones.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky
El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky (Europa Press)

Zelensky reiteró que Ucrania no entregará su tierra a Rusia

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo en un mensaje por el día de la bandera, que no entregará el territorio ucraniano al ocupante.

“Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante”, dijo Zelensky en un mensaje en su cuenta de X.

La bandera, según Zelensky, da a quienes regresan del cautiverio la sensación de estar en casa y algo que les da fe a quienes viven en los territorios temporalmente ocupados.

“Esta misma bandera encarna un sentimiento de liberación para quienes rescatamos del cautiverio ruso. Cuando ven los colores ucranianos comprenden que el mal ha terminado”, afirmó.

“Esta bandera representa todo lo más preciado para cientos de miles de nuestros combatientes, hombres y mujeres de toda Ucrania, que defienden no solo una zona en particular, no solo Vovjansk o Dobropillia, sino toda nuestra Ucrania, y que arriesgan sus vidas para conquistar el derecho a la existencia de todo nuestro estado”, agregó.

El mensaje del mandatario se dio luego de que, durante la noche del viernes, la región de Sumy fue blanco de ataques enemigos que afectaron los municipios de Novoslobodsky y Vorozhbyansky, según informó el Servicio Estatal de Emergencias.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaAlexander StubbFinlandiaDonald TrumpVladimir PutinRusiaEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

El plan inmobiliario, estancado desde hace tres años, despierta crecientes alertas sobre riesgos de seguridad nacional ante la posibilidad de que la casa diplomática, que sería la más grande de Europa, pueda emplearse para espionaje

Reino Unido postergó la autorización

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

Durante la manifestación en Tel Aviv advirtieron que, si se inicia la toma de la ciudad de Gaza, no habrá posibilidad de alcanzar un acuerdo para liberar a los cautivos

Los familiares de los rehenes

Francia convocó a la embajadora de Italia tras las críticas de Matteo Salvini a Emmanuel Macron por su postura sobre la guerra en Ucrania

“Que se ponga el casco, el chaleco, coja el fusil y se vaya él”, había reclamado el ministro de Transporte italiano al reaccionar al impulso del presidente francés de enviar tropas a Kiev para salvaguardar un hipotético acuerdo de paz con Rusia

Francia convocó a la embajadora

La prisión de Evin, símbolo de la opresión del régimen iraní, reabrió parcialmente entre ruinas y condiciones inhumanas

Tras el bombardeo israelí del pasado 23 de junio, las autoridades trasladaron de regreso a esa cárcel a unos 600 presos políticos, mientras familiares denuncian condiciones precarias

La prisión de Evin, símbolo

India aseguró que las negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos siguen en marcha

Lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar. Sin embargo, aclaró que existen algunas “líneas rojas” determinadas por Nueva Delhi

India aseguró que las negociaciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Negocio de familia: entre 4

Negocio de familia: entre 4 personas entretienen a un vendedor para robar el celular en una tienda, todo quedó en video

Se presentaron menos listas que en 2021 y el Gobierno destaca la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única

Dos hinchas de la U de Chile liberados tras los incidentes en Independiente se perdieron y chocaron en Junín: uno de ellos es miembro de la Fuerza Aérea

David Rancero le responde a Daniel Sanín tras difundir video en el que lo insultan: “no espero que la ‘gente de bien’ me quiera”

Ana Peña Cardoza: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

INFOBAE AMÉRICA
Los líderes de Japón y

Los líderes de Japón y Corea del Sur apuestan por estrechar vínculos durante una "era de turbulencias"

Kilmar Ábrego, liberado de prisión a la espera de juicio por supuesto tráfico de personas

Más del 61 por ciento de los polacos rechazan enviar tropas en misión de paz a Ucrania

La producción argentina 'La verdadera historia de Ricardo III', en los Teatros del Canal el 30 de septiembre

Iker Pajares revalida el bronce y Marta Domínguez se queda sin podio en el Europeo de squash

ENTRETENIMIENTO

La madre de Lorenzo Méndez

La madre de Lorenzo Méndez le rogó a su hijo que termine su relación con Claudia Galván: “No lo puedo aceptar”

Los hermanos Duffer dejan Netflix tras el final de “Stranger Things”

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

La hermana menor de Britney Spears reveló que padece un problema dermatológico

Tragedia en “Emily in Paris”: Diego Borella, asistente de dirección, murió repentinamente en pleno rodaje de la serie