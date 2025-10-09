España

Donald Trump no quiere a España en la OTAN: “Tal vez debería ser expulsada”

Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha recordado que, en la última cumbre de la OTAN, “tuvimos un rezagado” que no accedió a aumentar el gasto en defensa al 5%, que “fue España”

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
Pedro Sánchez y Donald Trump
Pedro Sánchez y Donald Trump se distancian en la cuestión del gasto en defensa de la OTAN (Montaje Infobae)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este jueves que “tal vez España debería ser expulsada de la OTAN” debido a su negativa a incrementar el gasto en Defensa. Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, posterior a la reunión bilateral con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el mandatario estadounidense ha asegurado que en la última cumbre de la OTAN en La Haya, celebrada en junio, los 32 países miembros acordaron subir el gasto en defensa del 2% al 5%, pero España no ha cumplido.

“Tuvimos un rezagado. Fue España, España. Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados. Y a ellos también les va bien. Lo curioso es que, gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, les va bien. No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Quizás deberíamos expulsarlos de la OTAN”, ha declarado Trump.

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos llama la atención y hace público su descontento con nuestro país. En junio, tras la cumbre de la OTAN, manifestó que España “siempre ha pagado muy poco” como miembro de la organización. Además, reiteró su postura de que todos los países miembros, salvo Estados Unidos, tendrían que aportar ese porcentaje de su economía.

*Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

OTANEstados UnidosEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 9 octubre

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores

Austria amenaza con no albergar Eurovisión 2026 si Israel es expulsado: la multa millonaria a la que podría enfrentarse

El gobierno del país anfitrión ha dado un paso crucial en defensa de la participación israelí, alimentando el conflicto interno y las presiones internacionales que amenazan el futuro del Festival

Austria amenaza con no albergar

Esto es lo que la empresa debe darte si teletrabajas, según el Tribunal Supremo

El trabajo en remoto se ha consolidado como una modalidad habitual en España, sobre todo después de la pandemia, que obligó a millones de trabajadores a desempeñar sus funciones desde casa

Esto es lo que la

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

El Parlamento Europeo aprueba prohibir el uso de términos como “hamburguesa” o “filete” a productos de origen vegetal

La medida, impulsada por el lobby agrícola, divide a los eurodiputados y abre un nuevo frente entre la industria cárnica y los productores de alternativas vegetales

El Parlamento Europeo aprueba prohibir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Trump sugiere que “tal vez

Trump sugiere que “tal vez España debería ser expulsada de la OTAN”

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

Las pulseras “para la puta” o los cientos de euros en transferencias y encargos: los mensajes que revelan que Koldo pagaba los gastos de Ábalos

La Audiencia Nacional rechaza conceder la nacionalidad española a un ciudadano de Jordania por no acreditar “buena conducta cívica”

El Tribunal de Cuentas afirma que su labor no es la de la UCO, que habrá encontrado “algunos pagos” del PSOE no facilitados

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 9 octubre

Esto es lo que la empresa debe darte si teletrabajas, según el Tribunal Supremo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Esto es lo que gana un médico en Alemania, según su especialidad: “Un recién graduado tiene un sueldo bruto de 7.000 euros”

Los mejores países para emprender un negocio, según un experto fiscal: “No todos castigan a los emprendedores con impuestos desproporcionados”

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”