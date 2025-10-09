Donald Trump no quiere a España en la OTAN: “Tal vez debería ser expulsada”

Pedro Sánchez y Donald Trump se distancian en la cuestión del gasto en defensa de la OTAN (Montaje Infobae)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este jueves que “tal vez España debería ser expulsada de la OTAN” debido a su negativa a incrementar el gasto en Defensa. Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, posterior a la reunión bilateral con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el mandatario estadounidense ha asegurado que en la última cumbre de la OTAN en La Haya, celebrada en junio, los 32 países miembros acordaron subir el gasto en defensa del 2% al 5%, pero España no ha cumplido.

“Tuvimos un rezagado. Fue España, España. Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados. Y a ellos también les va bien. Lo curioso es que, gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, les va bien. No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Quizás deberíamos expulsarlos de la OTAN”, ha declarado Trump.

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos llama la atención y hace público su descontento con nuestro país. En junio, tras la cumbre de la OTAN, manifestó que España “siempre ha pagado muy poco” como miembro de la organización. Además, reiteró su postura de que todos los países miembros, salvo Estados Unidos, tendrían que aportar ese porcentaje de su economía.

*Noticia en ampliación.