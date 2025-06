Pedro Sánchez afirma que la cifra del 2,1% del PIB es “suficiente” para “cumplir con las capacidades acordadas” con la OTAN y responde a Trump: “Somos un socio fiable”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre de la OTAN, celebrada en La Haya (Países Bajos). (EFE/EPA/Van der Wal)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles al terminar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo del Atlántico Norte. El dirigente socialista ha dejado claro que España no gastará más del 2,1% del PIB en Defensa, “un porcentaje que consideramos suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social”. Si bien, ha afirmado que esta cifra permitirá cumplir sus compromisos con las capacidades de la Alianza.

En la cumbre de la OTAN, celebrada en La Haya (Países Bajos), todos los países (también España) han reafirmado su “compromiso inquebrantable con la defensa colectiva” y se han comprometido a invertir un 5% de su PIB en defensa para el año 2035, como pedía Donald Trump, con la obligación de presentar planes anuales que muestren “un camino creíble” hacia esta meta.

Pese a la cifra del 5%, Sánchez ha aseverado que el acuerdo suscrito avala la posición española. “España está firmemente comprometida con estos objetivos de capacidad, que cumplirá en tiempo y forma", ha comentado en alusión al 2,1%. “Hoy, en la cumbre de la OTAN, gana la OTAN y gana España, pero también nuestra seguridad y el Estado del Bienestar. Hemos alcanzado un acuerdo que es fiel al espíritu multilateralista que tiene la sociedad española y que nos satisface a todos los países de la Alianza. España va a cumplir con las capacidades acordadas y va a seguir siendo una pieza clave en la arquitectura de la seguridad europea“, ha sostenido.

El presidente del Gobierno ha subrayado que España es uno de los cinco aliados con mayor despliegue operativo en misiones de la OTAN. Además, ha destacado que este país alcanzará este año el 2% del PIB en gasto en defensa, tras haber incrementado esa partida un 70% en los últimos cinco años. “España va a cumplir con las capacidades y seguirá siendo una pieza clave de la arquitectura de la seguridad europea, tanto en el flanco Sur, como en el flanco Oriental, donde nuestro país tiene desplegados en este momento casi 3.000 efectivos apoyados por vehículos y tecnología puntera”, ha afirmado el presidente tras la cumbre.

Sánchez responde a Trump

En cuanto a la posibilidad de que la cifra vuelva a aumentarse en 2029, Sánchez ha bromeado sobre su posible presencia en el Gobierno para entonces. “Los acuerdos que hemos alcanzado se extienden más allá de 2029. En todo caso, le agradezco que me pregunte por 2029, porque eso me da ánimo a pensar que igual sigo siendo presidente del Gobierno. No sé, ya veremos, eso serán los españoles".

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha respondido a las críticas del presidente de EEUU, Donald Trump, en las que acusó a España de ser un problema para la OTAN. De esta manera, el mandatario español se ha jactado de defender con convicción sus posiciones en la cumbre frente a las presiones para llegar a un 5%. “España siempre es la solución, nunca es el problema”, ha verbalizado. También, ha dicho que no tuvo oportunidad de conversar con el presidente estadounidense y ni siquiera saludarle, lo que atribuyó a algo “casual”.