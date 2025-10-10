El ingrediente que conseguirá que la sopa de pollo quede más sabrosa

Además del color y el sabor, la cúrcuma ofrece varios beneficios al cuerpo. (Composición fotográfica/Canva)

No hay nada como un cuenco de sopa humeante en otoño, cuando el clima se vuelve más frío, fuera está lloviendo y las mantas se convierten en tu mejor amigo.

Los supermercados ofrecen una gran variedad de sopas, pero las caseras siempre saben mejor. Además, prepararla en casa es fácil, accesible y no requiere de muchos utensilios. Ya sea que prefieras una sopa de verduras con trozos, un contundente minestrone o una cremosa sopa de tomate, encontrarás recetas para todos los sabores clásicos, junto con innumerables variaciones.

Sin embargo, hay un tipo de sopa al que acudimos cuando estamos resfriados y que nos devuelve la energía: la sopa de pollo hecha en casa. Esta receta es un clásico, pero hay una manera de hacerla aún más deliciosa, según la experta en cocina Christina Manian de Simply Recipes. Para que la sopa de pollo tenga mejor aspecto y sabor, se recomienda añadir cúrcuma.

¿Y qué hace la cúrcuma?

¿Qué hace la cúrcuma para que la sopa sepa mejor? Bueno, Christina señala que esta suave especia le aporta a la sopa un sabor único, terroso, picante y ligeramente almizclado.

Según ella, el objetivo no es dominar el plato, sino más bien hacer que sus invitados le pregunten: “¿Qué es ese delicioso sabor?”, mientras disfrutan de su receta. Además de añadir sabor, el cocinero señaló que la cúrcuma le da a la sopa de pollo un “color magnífico” que la hace “lucir impresionante”.

“Este alimento básico de la despensa resalta un tono dorado brillante que la mayoría de las personas asocian con la sopa de pollo”, añade Christina.

Su hermoso color realza la experiencia, ya que comemos primero con la vista. Además, la cúrcuma es muy rica en nutrientes.

Receta de pastina, la sopa tradicional y reconfortante que es la ‘penicilina’ de las abuelas italianas.

Para usar la cúrcuma correctamente en sopas de pollo, la chef recomienda “florecer” la especia. Esto implica calentarla para liberar sus aceites esenciales y realzar todo su sabor.

“Mientras que algunos cocineros añaden verduras clásicas para sopa de pollo, como zanahoria, cebolla y apio crudos al caldo caliente, yo las salteo ligeramente antes de añadir el caldo. Esto crea la oportunidad perfecta para que la cúrcuma florezca”, explica Christina para Express.

“Después de que las verduras estén salteadas a mi gusto, agrego la cúrcuma, la dejo cocinar durante aproximadamente un minuto y luego agrego el caldo a la olla”. Un poco de cúrcuma rinde mucho, así que es importante asegurarse de no agregar demasiada, ya que su sabor puede pasar rápidamente de rico y terroso a “fuerte y amargo”.

Se recomienda comenzar agregando media cucharadita, probar y luego agregar más a medida que avanza, según su gusto.

Beneficios de la cúrcuma

Además de añadir color y sabor al plato, la cúrcuma es un ingrediente que ofrece varios beneficios a la salud, según la farmacéutica Silvia Del Río Blanco. Entre ellos, encontramos:

Reduce la presencia del colesterol malo y los triglicéridos en el organismo.

Ayuda a resistir los efectos de medicamentos debilitantes y tratamientos fuertes, como la quimioterapia.

Mejora la memoria .

Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Combate los resfriados , gripes, asma y otras enfermedades de la misma índole.

Combate el dolor estomacal .

Ofrece propiedades antiinflamatorias.

Contraindicaciones de la cúrcuma

Aunque la cúrcuma ofrece una gran variedad de beneficios, existe una serie de situaciones y colectivos que deberían evitar su uso o consumo:

Embarazadas o mujeres en periodo de lactancia deben evitar su consumo debido a su alta concentración en curcumina.

Personas con úlceras o enfermedades del hígado.

Cuando nos exponemos al sol, ya que aumenta la sensibilidad de nuestro cuerpo frente a los rayos ultravioleta.