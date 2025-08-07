México

Qué tan dañino es comer sopa instantánea

Se trata de un alimento ampliamente consumido

Por Ignacio Izquierdo

Estas son las sopas instantáneas
Estas son las sopas instantáneas

La sopa instantánea, popular por su rapidez y facilidad de preparación, forma parte de la dieta de muchas personas que buscan soluciones prácticas para el almuerzo o la cena.

Sin embargo, su consumo frecuente puede presentar riesgos para la salud debido a su composición nutricional y a los aditivos utilizados en su elaboración.

Alto contenido de sodio

Uno de los principales problemas de la sopa instantánea es su elevada cantidad de sodio. Una sola porción puede contener más de la mitad de la cantidad diaria recomendada de este mineral. Consumir sodio en exceso está relacionado con un aumento de la presión arterial, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y problemas renales. Personas con antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca o afecciones renales deben prestar especial atención a este dato.

Presencia de grasas poco saludables

Estos son los verdaderos efectos
Estos son los verdaderos efectos de la sopa instantánea sobre el organismo.

Las sopas instantáneas suelen contener grasas saturadas y, en algunos casos, grasas trans. Este tipo de grasas elevan los niveles de colesterol LDL en la sangre y aumentan la probabilidad de enfermedades del corazón. Gran parte de estos lípidos proviene del proceso de fritura al que son sometidos los fideos para su conservación y textura.

Calorías vacías y bajo valor nutricional

A nivel nutricional, la sopa instantánea ofrece un aporte calórico considerable pero con bajo valor en proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Muchas sopas instantáneas aportan entre 300 y 400 calorías por porción, pero carecen de los nutrientes necesarios para una alimentación equilibrada. Esto significa que, aunque generen sensación de saciedad momentánea, no contribuyen al bienestar ni a una buena nutrición a largo plazo.

Uso de aditivos y conservantes

Este producto industrializado contiene diversos aditivos, entre ellos el glutamato monosódico (MSG), que mejora el sabor, pero sobre el que existen controversias por posibles efectos secundarios. Si bien no existen pruebas concluyentes sobre sus efectos negativos en todas las personas, algunas reportan dolores de cabeza, enrojecimiento o sensación de hinchazón tras consumir alimentos con MSG. Además, otros conservantes y colorantes usados pueden provocar sensibilidad en personas susceptibles.

Potenciales riesgos al consumo frecuente

Crédito: Foto: Cuartoscuro
Crédito: Foto: Cuartoscuro

El consumo ocasional de sopa instantánea no suele acarrear consecuencias graves para la salud en personas sanas. No obstante, su ingesta habitual puede asociarse a un mayor riesgo de síndrome metabólico, aumento de peso y deterioro de la salud cardiovascular, según diversos estudios en poblaciones que recurren a la comida ultraprocesada como base de su dieta.

Definitivamente, la sopa instantánea no sólo no es saludable, es potencialmente dañina para el organismo y se recomienda no consumirlas.

