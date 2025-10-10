El hotel de lujo para perros en Roma: aromaterapia, monitoreo remoto y spa

Una perra llamada Zoe corre desde una de las habitaciones de Dog Relais, un hotel para perros en el aeropuerto internacional Fiumicino de Roma, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

En el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, además de aviones y pasajeros, cabría esperar que hubiese arte del Imperio Romano: que si la cabeza de Trajano, una recreación en miniatura del Panteón de Agripa o incluso cualquier escultura de Michelangelo. Pero lo que quizá no espera un visitante cuando entra a Italia por la puerta grande es toparse con un hotel de lujo para perros. Pese a ser el país alpino un reflejo histórico y artístico del paso del ser humano por el mundo durante más de 500 años, también es capaz de plasmar los cambios de la actualidad: la gente quiere más viajes y más mascotas. Y, el punto de encuentro entre ambos deseos no es otro que ofrecer un servicio exclusivo para conciliar el disfrute con el cuidado de un perro.

Este hotel para perros, conocido como el Dog Relais, cuenta desde mayo de este año con 40 habitaciones y varios servicios premium. El recinto ofrece además spa, monitoreo remoto y diversas actividades y cuidados personalizados para cada huésped, sea del tamaño que sea. Este servicio que se ofrece en el aeropuerto refleja un fenómeno cada vez más visible en Italia y en el mundo entero. Según relata el director del hotel, Roberto Tortorella, en una entrevista con el diario español ABC, el objetivo del centro es “ofrecer a los perros la mejor experiencia posible”. Más que un negocio cualquiera, este servicio muestra una nueva manera de entender la familia con las mascotas como protagonistas.

Según cifras publicadas por ABC, la proliferación de animales de compañía en Italia choca frente al desplome del índice de natalidad. El fenómeno, conocido popularmente como ‘perrihijos’, se extiende cada día más. En 2023, Italia registró 379.000 nacimientos, lo que marca un mínimo histórico. Frente a estos datos, se encuentran los casi 9 millones de perros y más de 10 millones de gatos que ya son parte de la vida cotidiana.

Cuánto cuesta hospedar a tu perro en el Dog Relais

Con un coste menor que algunos hoteles para personas, pero mayor que el de muchos hostales, el Dog Relais ofrece suelos climatizados, acceso a un jardín privado y un entorno adaptado para que el perro en cuestión socialice por 40 euros, aproximadamente. No obstante, hay habitaciones más mundanas y las suits. Los caninos pueden alojarse en jaulas más aisladas, donde interactuarán únicamente con el personal, o pagar 60 euros por un espacio premium, en el que tendrán un contacto más estrecho con los cuidadores. Esta última categoría incluye también la posibilidad de realizar videollamadas con sus dueños en cualquier momento del día, así como tener acceso a un dispensador de golosinas, que puede activarse desde una aplicación del móvil. Se encuentre el perro en la situación en la que se encuentre, todos gozan de música ambiental por las noches que ayuda a la relajación de los animales.

Además de todos los servicios anteriores, el Dog Relais ofrece una lista de servicios adicionales: baño, aseo, limpieza dental, aromaterapia (con lavanda o menta), masajes y entrenamiento personalizado. Este, pese a encontrarse en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, está disponible para el personal del propio aeropuerto, así como para cualquier persona que desee llevar a su mascota hasta allí.