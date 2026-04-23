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Ni productos ni suciedad: si tienes más de 25 años y te salen brotes de acné, este es el motivo

La causa real del acné adulto no está en los cosméticos, sino dentro del organismo

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Persona con granos. (iStock)
Persona con granos. (iStock)

El acné es un problema de la piel que suele aparecer con más fuerza en la pubertad. Sin embargo, a pesar de que mucha gente se sorprenda, puede manifestarse durante otras etapas de la vida. En la mayoría de casos, se suele pensar que se debe a los productos que se usan o a la suciedad, pero no es así.

Según explica el dermatólogo Emiliano Grillo en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.emilianogrillo), hay varios factores clave para entender la aparición de granos en personas mayores de 25 años.

Por qué te salen brotes de acné

De acuerdo con el especialista, el acné en la edad adulta responde a un mecanismo muy distinto al que suele aparecer durante la adolescencia. En concreto, se trata de un proceso inflamatorio que afecta a la unidad pilosebácea, es decir, a la estructura formada por el folículo piloso y la glándula sebácea.

Esto implica que no estamos ante un problema superficial ni provocado por factores externos, como el uso de determinados cosméticos o una higiene inadecuada. Tal y como subraya el dermatólogo, se trata de una alteración interna del organismo, una desregulación que no puede corregirse únicamente con cremas o limpiezas faciales.

De hecho, muchos de los pacientes que acuden a consulta presentan hábitos saludables, siguen rutinas de cuidado de la piel adecuadas e incluso cuidan su alimentación. Aun así, continúan experimentando brotes, lo que genera frustración al no encontrar una causa aparente.

Cómo tratar este acné de forma eficaz

Diversas organizaciones dermatológicas, como la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) o la American Academy of Dermatology (AAD), coinciden en que estos casos requieren una valoración clínica para identificar el origen de la inflamación y adaptar la terapia.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran los retinoides tópicos, que ayudan a regular la renovación celular, y los tratamientos sistémicos en casos más persistentes. En mujeres adultas, uno de los enfoques más respaldados por la evidencia es el tratamiento hormonal, especialmente cuando los brotes se localizan en la zona mandibular o empeoran con el ciclo menstrual.

Fármacos como la espironolactona han demostrado eficacia al reducir la actividad de las glándulas sebáceas. Por otro lado, en cuadros moderados o graves, los dermatólogos pueden recurrir a antibióticos orales durante periodos limitados o a isotretinoína, un fármaco que actúa directamente sobre varios de los mecanismos implicados en el acné, aunque requiere un control médico estricto por sus posibles efectos secundarios.

Otros consejos para cuidar la piel

Más allá del tratamiento médico, hay hábitos diarios que pueden ayudar a mantener la piel en mejores condiciones. Los expertos recomiendan no tocar o explotar los granos, ya que puede empeorar la inflamación y dejar marcas.

También es importante evitar exfoliaciones agresivas que irriten la piel. Cambiar con frecuencia la funda de la almohada y limpiar brochas o esponjas de maquillaje reduce la acumulación de bacterias. Además, controlar el estrés y dormir bien puede influir positivamente, ya que ambos factores están relacionados con los brotes en adultos.

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