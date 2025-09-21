Cuánto cuesta alojar a una mascota en Dog Relais, el lujoso hotel para perros del aeropuerto de Roma

Una perra llamada Zoe corre desde una de las habitaciones de Dog Relais. (AP)

El Aeropuerto Internacional Fiumicino de Roma es uno de los pocos en Europa en ofrecer un servicio pensado no solo para humanos, sino también para sus fieles compañeros de cuatro patas. Desde mayo, viajeros y locales pueden dejar a sus perros en Dog Relais, un hotel canino de lujo ubicado dentro del mismo aeropuerto.

Según reporta la agencia de noticias Associated Press (AP), el objetivo de dicho servicio es aliviar una de las grandes preocupaciones de quienes viajan con frecuencia: ¿qué hacer con la mascota mientras estás fuera?

Tradicionalmente, esto requiere buscar una guardería confiable o dejarla con algún cuidador, lo que puede ser complicado y estresante. Pero ahora, quienes pasan por Fiumicino tienen una alternativa elegante, cómoda y directa.

“Este proyecto se enmarca en una estrategia para brindar una experiencia muy inmersiva a los pasajeros”, explicó para AP Marilena Blasi, directora comercial de Aeroporti di Roma. “En este caso, ofrecemos servicios tanto a los perros como a sus dueños”.

¿Cuál es el costo de una habitación?

El servicio ofrece habitaciones básicas y opciones premium. (IG: @dog.relais)

El hotel cuenta con 40 habitaciones, todas ellas diseñadas pensando en el confort de los canes. Las de tipo básico cuestan 40 euros, aproximadamente 47 dólares, es decir, 865 pesos mexicanos por noche, e incluyen suelos climatizados, acceso a un jardín privado y un entorno adaptado para lomitos sociables o más solitarios.

Por otro lado, los cánidos que no se llevan bien con otros pueden alojarse en jaulas más aisladas, desde donde interactúan únicamente con el personal. Por la noche, todos los huéspedes disfrutan de música ambiental con una frecuencia de 432 hercios, que según el equipo del hotel, ayuda a la relajación de los animales.

Y si los dueños prefieren un contacto más estrecho mientras están lejos, pueden pagar 60 euros por una habitación premium, lo que equivale a poco más de mil 290 pesos mexicanos. Dicha categoría incluye una pantalla para videollamadas que pueden realizarse en cualquier momento del día y un dispensador automático de golosinas, que se puede activar desde una aplicación móvil.

Sumado a ello, Dog Relais ofrece una lista de servicios adicionales, que va desde el baño, el aseo y la limpieza dental, hasta actividades como:

Aromaterapia con lavanda o menta para inducir calma

Masajes con crema de árnica en músculos y articulaciones

Programas de entrenamiento personalizado

Todo esto convierte al hotel en una verdadera experiencia de spa para los peludos.

Un servicio para viajeros y locatarios

Dog Relais es el primer hotel de lujo para perros dentro de un aeropuerto europeo. (IG: @dog.relais)

Aunque el hotel fue pensado originalmente para quienes viajan, también atrajo el interés de residentes locales, que necesitan una guardería confiable durante su jornada laboral o los fines de semana.

Alessandra Morelli, empleada del área de recursos humanos de Aeroporti di Roma, utiliza el servicio regularmente para dejar a su labrador de dos años.

“Desde que pude traer a Nina a este hotel para perros, el equilibrio entre mi vida personal y profesional han cambiado porque me permite disfrutar de mi jornada laboral y de mis viajes personales con total paz y tranquilidad”, contó Morelli a AP.

Dario Chiassarini, de 32 años, también confía en Dog Relais para el entrenamiento de su cachorra rottweiler, Athena.

“Confiaremos en ellos sin dudarlo, tanto por conocer a las personas que trabajan aquí, algo fundamental para nosotros, como por el amor que tienen por los animales”, afirmó Chiassarini, quien trabaja en el sector automotriz.

Nuevas reglas para viajar con perros

La reciente normativa sobre viajes con mascotas impulsa la demanda del hotel canino. (Adobe Stock)

Desde su apertura en mayo, el hotel ha tenido una buena acogida. En agosto, mes tradicional de vacaciones en Italia, las 40 habitaciones estuvieron completamente ocupadas, según datos compartidos por Marilena Blasi para AP. En promedio, desde su inauguración, el nivel de ocupación ha sido de casi dos tercios.

Este auge coincide con otro cambio importante, pues en el mismo mes, Italia modificó su normativa de aviación comercial para permitir que perros grandes viajen en cabina en vuelos nacionales, siempre que lo hagan en jaulas seguras. El primer vuelo bajo esta modalidad despegará el próximo martes 23 de septiembre, informó el ministro de Transporte, Matteo Salvini.

“Siempre tenemos que usar nuestro criterio, pero... para mí es un motivo de orgullo, además de un avance desde el punto de vista de la civilización”, dijo Salvini durante una conferencia sobre mascotas el 16 de septiembre.

De esta forma Italia marca un precedente europeo en lo que respecta a la hospitalidad animal. Y si eres de los que no quiere dejar a su mascota sin los cuidados adecuados, este tipo de iniciativas podrían hacerte reconsiderar tu próximo destino.