El estigma de las sustancias psicodélicas lastra los tratamientos para la depresión: “Hay retrocesos por motivos ajenos a la ciencia”

Un vendedor embolsa hongos psilocibios en un establecimiento de cannabis en Los Ángeles. (AP Foto/Richard Vogel, Archivo)

La psicoterapia y los medicamentos son las dos principales vías de acción para el tratamiento de la depresión, una de las enfermedades relacionadas con la salud mental más graves y que sufren en torno a tres millones de personas en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La combinación de ambas terapias no resulta suficiente en muchos casos, por lo que la llegada de nuevos tratamientos suele ser bien recibida tanto por pacientes como por la comunidad científica. Sin embargo, las terapias con psicodélicos no están siendo bien recibidas por el estigma con el que cargan, lamenta cierto sector de la psicología.

En el marco del simposio Transformando la salud mental del futuro, hoy celebrado en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Antón Gómez-Escolar, psicofarmacólogo especializado en psicodélicos y divulgador científico, lamentó que “el estigma que rodea a los psicodélicos frena o retrasa los permisos para investigación, la financiación y la adopción clínica, y esto también se traduce en mucha lentitud regulatoria y excesiva dilación a la hora de avanzar, incluso ante señales claras de eficacia y seguridad”.

De hecho, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) solo ha aprobado hasta la fecha la esketamina intranasal, un fármaco semipsicodélico que está disponible desde 2019 para uso hospitalario en España bajo estrictos controles.

Los hongos Amanita muscaria, analizados en el laboratorio Tryptomics de Colorado, son los característicos hongos de sombrero rojo con lunares blancos de la famosa película “Alicia en el país de las maravillas”. (Joanna Kulesza para The Washington Post)

El avance de las Terapias Asistidas con Psicodélicos (TAP) en Europa muestra un ritmo desigual, pues la República Checa y Alemania han dado pasos importantes en 2025. Este año, Praga aprobó una reforma legal que permitirá el uso médico de la psilocibina en entornos sanitarios acreditados a partir de enero de 2026. Por su parte, Berlín ha puesto en marcha el primer programa de acceso compasivo a la psilocibina para pacientes con depresión resistente en la Unión Europea.

Estas iniciativas siguen el ejemplo de países como Australia, donde desde 2023 los psiquiatras autorizados pueden emplear MDMA para el estrés postraumático y psilocibina para la depresión resistente, y de Suiza, que desde hace años concede autorizaciones excepcionales para el uso de LSD, MDMA y psilocibina bajo protocolos clínicos.

En contraste, en España la única terapia aprobada es la esketamina. La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) autoriza ensayos clínicos y, en teoría, podría permitir el uso compasivo de psicodélicos en casos puntuales bajo criterios estrictos, pero hasta ahora no ha dado ningún paso en esa dirección. Gómez-Escolar lamentó que “los intentos fallidos de iniciar líneas de investigación en España en el pasado o la no aprobación reciente de la terapia con MDMA en Estados Unidos, pese a la mucha evidencia positiva en eficacia y seguridad”, reflejan la lentitud y las barreras que enfrenta el campo.

La estrecha relación entre vivienda y salud mental: un estudio revela que el 40% de la población ha sufrido ansiedad y un 23% depresión.

Optimismo en las nuevas terapias

Para que las TAP lleguen a los pacientes que más las necesitan, Gómez-Escolar considera esencial mejorar el conocimiento sobre estos avances entre profesionales de la salud mental, reguladores y legisladores, así como aumentar la formación específica y la financiación pública para ensayos clínicos. También propone modificar las normativas sobre sustancias fiscalizadas para facilitar la investigación y permitir un uso médico controlado, sin comprometer la seguridad pública. Además, sugiere la creación de un marco nacional de acceso compasivo y programas piloto con registro y auditoría de resultados, como el modelo alemán.

Visión psicodélica del cerebro durante el consumo de LSD (M.Balbi)

El psicofarmacólogo se mostró “optimista pero prudente” sobre el futuro de las TAP: “Mientras que la salud mental a nivel global sigue deteriorándose, el campo de las terapias para afrontarlo lleva décadas sin grandes avances, pero afortunadamente en los últimos años hemos empezado a ver por fin muchos resultados prometedores en torno a los psicodélicos y países que ya se lo están tomando en serio, pero el camino para su adopción total en medicina no está siendo tan ágil como debería, y puede haber parones o retrocesos por varios motivos ajenos a la propia ciencia”.