España

Un hombre de 69 años compra una sierra circular en Amazon y termina con el dedo parcialmente cortado: reclama 69.000 euros por daños y perjuicios

Amazon finalmente admite su responsabilidad tras un informe de la OPPS, aunque está dispuesto a disputar el coste de los daños que solicita la víctima

Por María Rodríguez

Guardar
Imagen recurso de una sierra
Imagen recurso de una sierra circular (Getty Images)

El incidente ocurrió en 2022, cuando Fabio Tresoldi, un señor británico de 69 años, compró desde su cuenta de Amazon Prime una herramienta eléctrica Vevor, una marca de Shanghai (China) fundada en 2007 y especializada en herramientas y equipos. La finalidad de la compra era realizar algunos trabajos manuales desde su casa en los Docklands de Londres. Pero todo acabó de manera inesperada: la cuchilla de la máquina le cortó parcialmente uno de los dedos, provocándole la amputación parcial del dedo índice de su mano dominante, como informa Midi Libre.

Poco después, el hombre presentó una queja ante Amazon, aunque el caso no terminó ahí: llevó el asunto al Tribunal Superior y reclamó una demanda en concepto de indemnización de hasta 60.000 libras (unos 69.000 euros), alegando que la empresa le había vendido un producto “defectuoso”.

La indiferencia de Amazon podría haber provocado el aumento de medidas por parte de la víctima. En una declaración, Tresoldi explicó que no recibió respuestas por parte de la gran empresa distribuidora, por lo que decidió actuar legalmente: “Más allá de mi situación personal, me preocupa profundamente la protección de los derechos de los consumidores. Nunca busqué un conflicto legal; de hecho, cuando me comuniqué inicialmente con Amazon, solo quería asegurarme de que el electrodoméstico que compré cumpliera con las normas de seguridad vigentes en el Reino Unido”, como cita The Independent.

La Oficina de Seguridad y Normas de Productos del Reino Unido (OPSS) advirtió en un informe que la sierra Vevor representaba un “riesgo grave” para los usuarios, ya que “la hoja es accesible con la mano desde un lateral”, según señalaron los abogados del demandante. Sin embargo, Tresoldi no llegó a tiempo: había comprado la herramienta varios meses antes de que se emitiera la alerta oficial.

Tras conocerse estas pruebas, Amazon admitió su responsabilidad por el accidente, aunque aclaró que disputará el coste de la indemnización reclamada por el afectado. Aunque el caso aún no ha sido visto por un juez, se espera que se programe una audiencia en los próximos meses, a menos que las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial.

La exreina relevó que pudo haber tenido una herida peor, pero tuvo suerte - crédito @gabrielatafur/ Instagram

Vevor: una marca con riesgos

Esta historia no es un caso aislado ni un accidente fortuito. Tras el incidente, las autoridades británicas emitieron un informe de seguridad que alertaba sobre otros productos de la marca Vevor, varios de los cuales fueron retenidos o destruidos en la frontera del Reino Unido.

En 2023, numerosas herramientas de la empresa fueron retiradas del mercado o se les negó la entrada al país por representar “graves riesgos de seguridad para los usuarios”, al haber sido “identificadas como portadoras de riesgo de descarga eléctrica, incendio, quemaduras y lesiones”, según The Independent.

Además, Vevor ha enfrentado otras polémicas relacionadas con la baja calidad percibida de sus productos, que muchas veces no cumplen con las expectativas publicitarias. A esto se suma la proliferación de sitios web falsos que suplantan la identidad de la marca, lo que ha generado confusión entre los consumidores, de acuerdo con múltiples reportes de usuarios en internet.

Temas Relacionados

DedoIncidenteIndemnizaciónSierraHerramientaAmputaciónAmazon PrimeDefectuosoReino UnidoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno propone reducir el número de alumnos por clase en toda España: contarán doble los alumnos con necesidades especiales

Los cambios llegarían el próximo curso escolar si la medida es aprobada en el Congreso de los Diputados

El Gobierno propone reducir el

Milhojas de calabaza: un plato principal ideal para el otoño

Sorprende a tus invitados con una preparación salada y diferente para salir de la rutina

Milhojas de calabaza: un plato

Gisèle Pelicot vuelve a ganar en los tribunales frente a sus violadores: “Asuma sus actos de una vez”

Husamettin Dogan había sido el único de los 51 acusados que recurrió la sentencia por violación. Ahora su pena ha aumentado un año más

Gisèle Pelicot vuelve a ganar

Precio de la luz baja: estas son las horas con la tarifa máxima y mínima para este 10 de octubre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer la información diaria del mercado energético en el país

Precio de la luz baja:

El Banco de España solicita incorporar ‘espías’ que vayan de incógnito a los bancos a detectar malas prácticas

Esta figura de agentes encubiertos, conocida como ‘mystery shopping’, está incluida en la Ley de Defensa del Cliente Financiero

El Banco de España solicita
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza conceder

La Audiencia Nacional rechaza conceder la nacionalidad española a un ciudadano de Jordania por no acreditar “buena conducta cívica”

El Tribunal de Cuentas afirma que su labor no es la de la UCO, que habrá encontrado “algunos pagos” del PSOE no facilitados

Un error en la tramitación de la nacionalidad y un plazo incumplido dejan sin ciudadanía española a un vecino de Tudela

Feijóo marca distancias con Ayuso y asegura que garantizará el aborto “conforme a las leyes”

Los mensajes desesperados de las amigas de Jose Luis Ábalos: “Te pido de corazón... no tengo ni para darle de comer a mis hijos”

ECONOMÍA

Precio de la luz baja:

Precio de la luz baja: estas son las horas con la tarifa máxima y mínima para este 10 de octubre

El Banco de España solicita incorporar ‘espías’ que vayan de incógnito a los bancos a detectar malas prácticas

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

El Banco de España avisa de una “insuficiencia seria” de vivienda que “probablemente vaya a más” y pide más compromiso a los ayuntamientos

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”