España

La rebaja del IVA que no llega a la cesta de la compra: todos los productos básicos que han subido de precio en agosto, con las naranjas a la cabeza

FACUA denuncia que Consumo no ha abierto expedientes sancionadores a los supermercados pese a detectar incrementos irregulares en algunos alimentos

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Naranjas, peras conferencia y cebollas
Naranjas, peras conferencia y cebollas aumentan sus precios (Montaje Infobae)

Las naranjas, las peras conferencia y las cebollas son los productos básicos que más se han encarecido durante el mes de agosto en los grandes supermercados. Esto ha ocurrido a pesar de que los tres alimentos fueron incluidos en la rebaja del IVA aplicada por el Gobierno. Así lo refleja un análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que ha comparado la evolución de los precios en ocho cadenas de distribución entre principios de julio y mediados de agosto de 2025.

Según el estudio, la malla de cuatro kilos de naranjas aumentó de media un 8,8% en apenas un mes. El incremento más acusado se registró en Lidl, donde pasó de 5,15 euros en julio a 6,99 euros en agosto, lo que supone un 35,7% más.

En el caso de las peras conferencia, la subida media fue del 4,3%, con picos de hasta el 16,7% en Alcampo, al pasar de 2,99 a 3,49 euros por kilo. Las cebollas, por su parte, se encarecieron un 3%, con Eroski a la cabeza tras elevar el precio un 30,7% en un solo mes (de 1,69 a 2,21 euros).

El informe de FACUA también apunta a aumentos en otros productos de consumo habitual. La leche entera subió de media un 2,9%, con un caso destacado en Carrefour: el brik de la marca President pasó de 0,99 a 1,15 euros, un incremento del 16,2%.

En el último mes también se encarecieron las manzanas golden (2,6%), los macarrones (1,9%), los limones (1,7%), la docena de huevos (0,9%), el aceite de girasol (0,7%), el arroz redondo (0,2%) y las lentejas pardina (0,2%). Solo las zanahorias y los champiñones laminados mantuvieron el mismo precio que en julio.

En cambio, otros alimentos básicos se abarataron, como la harina de trigo (-2%), las uvas blancas sin pepitas (-3,4%), el aceite de oliva (-3,4%), las patatas (-7,4%) y los ajos (-8,4%).

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

Más de año y medio sin sanciones

La publicación de este estudio se enmarca en un contexto de debate sobre el impacto real de la rebaja del IVA en la cesta de la compra. FACUA recuerda que en febrero de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados para que acreditasen que las subidas de precios aplicadas desde enero de 2023 no implicaban un incremento de márgenes de beneficio, algo prohibido mientras los productos estuvieron sujetos al tipo reducido.

Más de año y medio después, la asociación denuncia que Consumo no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador, pese a lo que considera “casos claros” de incumplimiento, como los detectados en el aceite de oliva.

Desde el 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que habían tenido el IVA reducido al 2% -como aceites de oliva, leche, pan, huevos, queso, frutas, verduras, legumbres, tubérculos, cereales y harinas- pasaron a tributar al 4%. En paralelo, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas subió del 7,5% al 10%.

Presión en la cesta de la compra

Los últimos datos de FACUA reflejan que, lejos de estabilizarse, los precios de muchos productos básicos continúan fluctuando con incrementos que afectan directamente al bolsillo de las familias españolas. La organización insiste en que la rebaja del IVA no ha impedido que en numerosos casos los supermercados hayan trasladado subidas a los clientes finales.

Para los consumidores, esto significa que productos de primera necesidad como frutas, verduras o lácteos siguen sujetos a encarecimientos continuos, a pesar de las medidas fiscales adoptadas en los últimos dos años. FACUA reclama a Consumo mayor control y sanciones efectivas para evitar que los grandes distribuidores aprovechen las rebajas impositivas para aumentar sus márgenes.

Temas Relacionados

SupermercadosPrecios EspañaAlimentosProductos BásciosCesta de la compraMinisterio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030FACUAConsumidoresEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex

Verano Joven 2025: cuándo termina y cómo extender los descuentos hasta diciembre

La demanda crece un 25% para Renfe, que premia a los jóvenes con descuentos hasta Navidad, acompañada por OUIGO con promociones similares

Verano Joven 2025: cuándo termina

La conmovedora historia de Klaus y Kasper: el cuervo rechazado por su especie que encontró amor en una familia humana

Marginado por un defecto físico, el polluelo fue rescatado por un docente en Dinamarca, permitiéndole sobrevivir

La conmovedora historia de Klaus

Cómo cocinar los pimientos de Padrón para que queden en su punto

Estos pimientos se reconocen por su pequeño tamaño, un característico color verde y una extraña característica gastronómica, que hace que unos piquen y otros no

Cómo cocinar los pimientos de

Estas son las comunidades autónomas donde más alquilan los turistas extranjeros durante sus vacaciones en España

Las zonas costeras lideran el interés internacional en el mercado de arrendamiento residencial español, con Alemania, Reino Unido y Países Bajos como principales países de origen de los inquilinos

Estas son las comunidades autónomas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenada por apropiación indebida una

Condenada por apropiación indebida una mujer que no quiso devolver el perro a su hermana, pese a que la ley ya les reconoce como “seres vivos con sensibilidad”

Una española revela qué es lo que no te cuentan sobre EEUU tras pasar un mes en Los Ángeles: “He esperado a estar en España para contarlo para que no me deportaran”

Las tres claves para detectar si tu pareja es la persona con la que quieres estar, según una psicóloga

Un profesor de secundaria de Barcelona detenido junto a otras 15 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

Los hospitales franceses deben prepararse para un eventual conflicto armado: la carta del Ministerio de Salud

ECONOMÍA

Estas son las comunidades autónomas

Estas son las comunidades autónomas donde más alquilan los turistas extranjeros durante sus vacaciones en España

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 28 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El pueblo más barato para comprar una vivienda en Cádiz: tres veces por debajo de la media provincial

“Mi ex ha sacado la mitad del dinero de la cuenta conjunta, ¿puede hacerlo?”: un abogado responde

DEPORTES

Djokovic habla sobre cómo se

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia