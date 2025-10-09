España

Magda Carlas, médico y nutricionista: “Al contrario de lo que se piensa, los vegetales crudos no van muy bien para la hinchazón”

Las ensaladas, entre otros platos, pueden no ser tan beneficiosos para las personas que sufren de problemas estomacales

Sofia Avendaño

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es un malestar común y, para muchas personas, parte casi inevitable de la rutina diaria. A lo largo del día, una sensación de hinchazón abdominal puede ir creciendo poco a poco hasta volverse muy molesta. Aunque por la mañana todo parece estar en orden, con el paso de las horas aparece ese abultamiento incómodo que, en la mayoría de los casos, está relacionado con la acumulación de gases en el sistema digestivo. Pero, ¿por qué ocurre esto con tanta frecuencia?

La médica y nutricionista Magda Carlas ha abordado esta problemática en el último episodio del podcast Respuestas que alimentan, donde analiza las múltiples causas detrás de esta hinchazón tan habitual, así como las formas de prevenirla o aliviarla.

Errores comunes a la hora de comer

Según la doctora Carlas, muchos de los factores responsables del malestar están relacionados con los hábitos alimentarios, más que con enfermedades graves. “En general, la forma de comer es importante. Comer deprisa o hablar y comer a la vez puede hacer que nos traguemos más aire de la cuenta”, señala. Esta entrada excesiva de aire al sistema digestivo es una de las causas más frecuentes de la hinchazón abdominal.

Sin embargo, no solo los malos hábitos en la mesa están detrás del problema. La experta también apunta a cuestiones menos evidentes como la salud bucodental: “Un mal estado de la dentadura, una mala oclusión dental o el estrés también pueden hacernos tragar más aire de lo normal”, añade.

¿Qué alimentos conviene evitar?

Ensalada fresca de rúcula con
Más allá de cómo se come, el qué se come también influye notablemente. Carlas recomienda evitar los alimentos muy sazonados y consumir raciones moderadas. “Al contrario de lo que se piensa, los vegetales crudos no van muy bien para la hinchazón. Las ensaladas son muy saludables, pero no van nada bien para las personas que tienen tendencia a tener hinchazón de barriga”, advierte.

También menciona grupos de alimentos que suelen tener mala fama en este sentido y con razón: “Otros alimentos que no van bien son la familia de las crucíferas, como la col, la coliflor o las coles de Bruselas. Tampoco las legumbres, las frutas verdes y, cómo no, las bebidas con gas”, detalla la doctora.

Influencias hormonales

Curiosamente, el problema no es solo digestivo. Las hormonas también tienen un papel relevante. “En la época premenstrual es más frecuente, así como en la perimenopausia”, señala Carlas, haciendo referencia a las etapas del ciclo menstrual y los cambios hormonales que pueden afectar directamente a la digestión y al sistema gastrointestinal.

Incluso la ropa que llevamos puede empeorar la sensación. “Ir con ropa muy ajustada, como unos vaqueros o un traje muy estrecho no ayuda en nada”, añade. Las prendas demasiado ceñidas pueden dificultar una correcta digestión y agravar la sensación de hinchazón.

¿Qué podemos hacer para aliviar la hinchazón?

Una persona sufre dolor abdominal.
Frente a este problema, que afecta a muchas personas en su día a día, la doctora recomienda medidas sencillas pero eficaces. “La regularidad de horarios, el control del estrés o el deporte moderado son buenas formas de paliar la hinchazón”, asegura. Algo tan simple como caminar después de comer puede ser una estrategia eficaz para mejorar el tránsito intestinal y reducir el gas acumulado.

Por último, Carlas advierte que si esta sensación de hinchazón es persistente o excesiva, es importante acudir al médico. “Si siempre notamos mucha inflamación, hay que descartar que no haya enfermedades como la celiaquía o alguna enfermedad inflamatoria intestinal”, concluye.

