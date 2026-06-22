Pastel de yogur y albaricoque: un postre dulce para cerrar tus comidas familiares o acompañar tus sobremesas

Pastel de yogur griego y albaricoque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pasteles son una de las opciones más apetitosas para cerrar una buena comida o acompañar una sobremesa. Sin embargo, muchas veces recurrimos a los sabores típicos, como el chocolate o la fresa. Si quieres innovar y sorprender a tus invitados con un bocado cremoso, este pastel de yogur y albaricoque es una opción a tener en cuenta.

Una de las mejores combinaciones para verano es la fruta y el yogur, algo que integra a la perfección esta receta. Además, su preparación es sencilla, ya que solo hay que mezclar, echar a un molde y hornear.

PUBLICIDAD

Ingredientes

500 g de yogur griego natural 3 huevos grandes 90 g de azúcar 40 g de maicena 1 cucharadita de esencia de vainilla 5-6 albaricoques frescos maduros Mantequilla para engrasar el molde (opcional) 2 cucharadas de mermelada de albaricoque para dar brillo (opcional)

Cómo hacer pastel de yogur griego y albaricoque, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo para que alcance una temperatura uniforme antes de hornear. Coloca papel de horno en un molde cuadrado (20 x 20 centímetros aproximadamente) y, si lo prefieres, unta ligeramente con mantequilla para facilitar el desmoldado. Lava bien los albaricoques, sécalos con cuidado y córtalos en gajos retirando el hueso. En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla adquiera un color más claro y una textura espumosa. Añade el yogur griego y la esencia de vainilla, mezclando de nuevo hasta obtener una crema homogénea. Tamiza la maicena sobre la mezcla para evitar grumos y remueve suavemente hasta que quede totalmente integrada. Vierte la mezcla en el molde preparado y, con cuidado, distribuye los gajos de albaricoque por la superficie, colocándolos en filas o al gusto. Hornea durante 35-40 minutos, hasta que el pastel esté cuajado pero conserve un ligero temblor en el centro. Sácalo del horno, deja templar a temperatura ambiente y refrigera un mínimo de 2 horas para que mejore su textura. Para un acabado más brillante y apetecible, puedes pincelar la superficie con mermelada de albaricoque una vez esté completamente frío.

La tarta de queso de La Viña elaborada por una vasca que ha conquistado a los londinenses: “En casa tengo cuatro neveras y dos hornos”

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 8 porciones, aunque depende del tamaño de las raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 130 kcal

Proteína: 7 g

Grasas: 4 g

Hidratos de carbono: 17 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pastel bien cubierto en la nevera, preferiblemente en un recipiente hermético o protegido con film transparente para evitar que absorba olores de otros alimentos. Se mantiene en perfecto estado hasta 3 días, conservando su textura suave y su sabor.

PUBLICIDAD

Es importante mantenerlo siempre refrigerado, ya que al contener huevo y lácteos puede deteriorarse más rápidamente a temperatura ambiente. Antes de servirlo, se recomienda sacarlo unos minutos de la nevera para que no esté excesivamente frío y se aprecien mejor sus aromas y su textura.