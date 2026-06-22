Claves para entender la caída de Keir Starmer y el ascenso de Andy Burnham: el “rey del Norte” quiere ser líder del laborismo y bajar el precio de la cerveza en los pubs

Andy Burnham tras su victoria en las elecciones de Markerfield. (REUTERS/Temilade Adelaja)

Keir Starmer se une al selecto y -cada vez más amplio- club de los dirigentes británicos que no lograron agotar la legislatura. En la turbulenta política británica, este hito se ha convertido en una auténtica hazaña, después de que los últimos cinco inquilinos en el número 10 de Downing Street tuviesen que abandonar el ejecutivo forzados por referéndums (David Cameron), sus propios diputados (Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss) o electoralmente (Rishi Sunak). El más fugaz fue el gobierno de Truss, que caducó antes de lo que lo haría una lechuga, lo que se convirtió en un chiste recurrente en los medios británicos.

Starmer ha dimitido tras semanas de presiones desde su gabinete y por parte de un amplio sector laborista, lastrado por los bajos niveles de popularidad ante la incapacidad de revertir el declive económico del país heredado desde el Brexit, que cumple este mes diez años.

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Ahora, las miradas están puestas en el próximo sucesor al trono laborista, con el nombre de Andy Burnham sonando en todas las quinielas. No obstante, Starmer ha mantenido su intención de extender su mandato hasta otoño, cuando tendrá lugar el próximo congreso del partido para elegir al nuevo líder de cara a las próximas generales.

La salida del secretario de Defensa, un punto de inflexión

Una de las promesas que formuló Starmer durante su campaña fue precisamente la de ofrecer la estabilidad a la política británica, después de una década de gobiernos tories implosionados por rebeliones internas. Pero la historia del gabinete de Starmer estuvo marcada por un goteo de salidas que se habrían sucedido por discrepancias con la dirección del primer ministro. La primera fue la de Phillips, ministra de Protección Infantil, a la que le siguieron más tarde las de Zubir Ahmed, ministro de Salud; Alex Davies-Jones, ministro de las Víctimas; y Miatta Fahnbulleh, ministra de Descentralización, Fe y Comunidades.

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La salida que puso al límite a Starmer fue la sorpresiva dimisión del secretario de Defensa, John Healey, quien abandonó el ejecutivo tras una disputa con Starmer y la titular de Hacienda, Rachel Reeves, por estar “poco dispuestos” a financiar adecuadamente el gasto en Defensa. Healey, considerado como uno de los leales a Starmer en el gabinete, fue uno de los ministros que el mes pasado instaron en privado a Starmer a seguir sus pasos y hacer “lo correcto” para el país y el partido.

Fuera del gabinete, la presión llegaría desde un amplio sector de diputados rasos y ministros de rango menor, quienes trataron de forzar un cambio de liderazgo en el partido. Sin embargo, la maniobra no llegó a buen puerto, ante la imposibilidad de reunir las 81 nominaciones necesarias para activar el proceso de primarias y las diferencias para elegir al nuevo líder.

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Las elecciones de Markerfield, el desencadenante para el salto de Burnham

Starmer avanzó el viernes que meditaría las peticiones de su partido, pero su decisión ya estaría tomada antes de tiempo. La caída de Starmer se habría acelerado tras la contundente victoria del alcalde de Manchester, Andy Burnham, en las elecciones parciales de la localidad minera de Markerfield, donde competía contra el populista Reform UK.

Más allá de la importancia electoral de este territorio, cuyo devenir no sería, a priori, suficiente para hacer estallar una rebelión interna en el partido, se trata del momento en el que se ha producido. Burnham se ha convertido en un rayo de luz en el peor momento del laborismo, que venía de recibir un varapalo en las últimas elecciones locales y regionales de mayo, apenas dos años después de haber arrasado en las elecciones generales.

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Y es precisamente la figura de Burnham la que se postula como principal candidato. Vestido con zapatillas y bomber en lugar del rígido traje y corbata, Burnham se presenta como un líder con don de gentes, con una estrategia comunicativa centrada en las redes sociales.

El ‘Rey del Norte’ quiere liderar el partido

Su carrera arrancó como asesor especial del secretario de Cultura Chris Smith durante la etapa del laborista Tony Blair. Tras entrar en el Parlamento en 2001, Burnham subió un escalón como asistente parlamentario del entonces ministro del Interior, David Blunkett. Después llegaron puestos ministeriales en Interior y Sanidad. Más tarde, con Gordon Brown en Downing Street, entró en el gabinete como secretario jefe del Tesoro.

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En 2017 dejó su escaño en el parlamento británico con una llamada a un “cambio real” en la política nacional. Sostuvo que la política británica estaba “desconectada” y en “crisis” y que el sistema de Westminster era “una parte importante del problema”. Una anécdota curiosa que relatan los medios británicos es que tomó aquella decisión tomando una pinta en un pub. Lo cierto es que una de sus promesas más sonadas durante la campaña de Markerfield fue la de aplicar recortes al precio de la cerveza en los pubs y pequeños comercios, criticando en su discurso las políticas fiscales de su propio partido. “Estoy dispuesto a reconocer con honestidad nuestros errores y admitir que mi partido se equivocó en el gobierno”, declaró Burnham en un mitin, reivindicando la contribución a la economía que hacen estas pequeñas empresas.

Burnham en un acto tras ser reelegido como diputado en las elecciones parciales de Markerfield. (REUTERS/Temilade Adelaja)

La decisión de abandonar Londres resultó un éxito. Ese mismo año logró más del 60% de los votos para convertirse en el primer alcalde metropolitano del Gran Manchester. En su primera semana de trabajo prometió acabar con la falta de vivienda en la región antes de 2020 y anunció que donaría el 15% de su sueldo anual de 110.000 libras a un fondo contra el sinhogarismo destinado a proyectos de primera línea.

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La reputación de Burnhab está en máximos a las puertas de las primarias

Pero eso no le impidió volver a ser reelegido para el cargo en 2021, incluso con un porcentaje de voto mayor y con más participación que en la primera elección, lo que le llevó a bautizar como el “Rey del Norte”. Tras nueve años como alcalde de Mánchester, Burnham comenzó en enero a sondear su posible regreso a la política nacional, mostrando su aspiración a liderar el partido. De ahí que el alcalde de Manchester nunca haya sido santo de devoción del primer ministro saliente, con quien ya ha tenido rifirrafes por sus críticas a las políticas fiscales o sus cambios de ficha en el ejecutivo.

Tras haber conseguido el escaño, este será el tercer intento de Burnham por llegar al número 10 de Downing Street, tras haber perdido anteriormente las primarias del partido contra Ed Miliband y Jeremy Corbyn. El congreso nacional del partido está previsto para el mes de octubre y, salvo sorpresa, el ‘Rey del Norte’ parte como favorito.

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