El BCE señala que “hay una relación clara” entre invertir en renovables y el crecimiento económico, y pone de ejemplo a España y Portugal

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. (Europa Press)

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha señalado este lunes que existe “una relación clara” entre invertir en energías renovables y crecer económicamente, poniendo a España y Portugal como ejemplos de que una apuesta decidida por transformar el modelo energético puede traducirse en un mayor dinamismo del Producto Interior Bruto (PIB).

Durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Bruselas, Lagarde ha dejado claro que “cuando miras el crecimiento en España o Portugal, por ejemplo, y miras el precio de la electricidad en estos países y el esfuerzo que han hecho para cambiar su mix energético, es bastante obvio que hay una correlación entre los dos”.

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Y los datos lo avalan, ya que, durante el primer trimestre de este año, la economía española ha crecido un 0,6%, el doble que Alemania e Italia (ambas con un 0,3%) y, por el contrario, Francia ha sufrido un descenso del 0,1%. El conjunto de la zona euro ha caído un 0,2%, aunque ese dato está distorsionado por el comportamiento atípico de la economía irlandesa —conocida por sus grandes oscilaciones estadísticas ligadas a las multinacionales— y, sin ese efecto, el bloque habría crecido un 0,3%.

Más allá del precio de la luz

De hecho, Francia le ha servido a Lagarde como ejemplo para reforzar su argumento. Según ha señalado, el país galo disfruta de precios energéticos “decentes” gracias a sus inversiones históricas en energía nuclear, pero es una ventaja que no se traduce “necesariamente” en un mayor crecimiento del PIB. Es decir, que para crecer económicamente, es importante también el tipo de apuesta tecnológica y la capacidad de reducir la dependencia del exterior.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

En este sentido, la presidenta del BCE ha instado a los Estados miembros a tener en cuenta el efecto de lo que denominó “políticas activas” en el ámbito energético, orientadas a recortar la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y a recuperar lo que llamó “soberanía” energética. “Es un área en la que los legisladores pueden jugar un papel para lograr un mayor crecimiento que sería útil en todos los frentes: empleos, inversiones, política monetaria e inflación”, ha subrayado.

Unas declaraciones que ha dado Lagarde al hilo de una pregunta sobre las perspectivas de crecimiento en la eurozona. El BCE revisó a la baja sus previsiones en su última reunión, aunque de forma “ligera”, para situar el avance del PIB de la zona euro en el 0,8% en 2026, el 1,2% en 2027 y el 1,5% en 2028. La presidenta ha reconocido que la revisión es pequeña, pero deja claro que “se apreciaría tener mucho más” crecimiento, porque con él “las cosas son más fáciles” en materia de empleo, inversión y política monetaria.

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El BCE sube tipos ante la presión inflacionista de Oriente Próximo

Junto al debate sobre energía y crecimiento, Lagarde también ha abordado ante los eurodiputados la inflación actual, el otro gran frente abierto para la institución. El BCE decidió a principios de este mes elevar sus tres tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos, la primera subida desde septiembre de 2023, en respuesta al repunte de las presiones sobre los precios derivado del conflicto en Oriente Próximo y del encarecimiento de la energía.

FOTO DE ARCHIVO: Se observan nubes oscuras sobre el edificio del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania. 6 de junio de 2024. REUTERS/Wolfgang Rattay

La presidenta ha defendido esta decisión, aunque aclarando que la institución no aprecia por ahora riesgos que justifiquen una respuesta “más contundente”. “El choque es demasiado grande y no se puede pasar por algo porque podríamos poner en peligro nuestro objetivo, pero todavía no vemos expectativas de inflación ni efectos de segunda ronda que justifiquen una respuesta de política monetaria más contundente”, ha explicado Lagarde. El BCE trabaja con tres escenarios alternativos sobre la evolución del conflicto, pero en todos ellos, según la presidenta, “estaba justificado el incremento de tipos”.

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Las cifras que manejan desde Bruselas apuntan a una inflación del 3% en 2026, que se moderaría hasta el 2,3% en 2027 y alcanzaría el objetivo del 2% en 2028. Lagarde ha atribuido buena parte de las tensiones actuales al encarecimiento de la energía, cuyos precios subieron alrededor de un 10% en abril y mayo. La tasa subyacente —que excluye energía y alimentos— se situó recientemente en el 2,6%, mientras que las expectativas a corto plazo sobre los precios ya superan los niveles previos al estallido de la guerra en Oriente Próximo.