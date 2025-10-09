España

La moda de los parches para el acné: cómo usarlos correctamente y qué precauciones tomar

Estas pequeñas tiritas adhesivas absorben el exceso de grasa, pus y bacterias, pero en algunos casos pueden ocasionar irritaciones en la piel

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Parchés para el acné. (Adobe
Parchés para el acné. (Adobe Stock)

Los parches para el acné se han convertido en uno de los productos más populares del cuidado de la piel, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos. Lo que antes se disimulaba con maquillaje, ahora se cubre con llamativas estrellas, lunas o caritas sonrientes. Pero más allá del diseño, ¿realmente funcionan? ¿Son seguros para todo tipo de piel? ¿Y cuál es la mejor forma de usarlos?

Los parches para acné son pequeñas tiras adhesivas —similares a un apósito— que se colocan directamente sobre granos o brotes. La mayoría están hechos de hidrocoloide, un material gelificante y absorbente que se ha usado durante décadas en medicina para tratar heridas, quemaduras y úlceras. Este material tiene la capacidad de absorber el exceso de grasa, pus y bacterias, al tiempo que crea un entorno húmedo que favorece la cicatrización de la piel.

Según el dermatólogo John Barbieri, del Hospital Brigham and Women’s de Boston, aplicar un parche hidrocoloide sobre un grano “puede protegerlo, crear un entorno de cicatrización y ayudar a eliminar la suciedad y la grasa”. La profesora Zakia Rahman, de Stanford Medicine, añade que contrariamente a la creencia de que “las heridas necesitan aire”, cubrir una espinilla puede ser más efectivo para curarla.

Parches simples vs. parches con ingredientes activos

Una persona se pone parches
Una persona se pone parches para el acné. (Canva)

Existen dos tipos principales de parches: los simples de hidrocoloide y los que incluyen ingredientes activos como peróxido de benzoilo, ácido salicílico o aceite de árbol de té. Algunos incluso contienen microagujas que perforan la piel ligeramente para liberar los activos en capas más profundas.

Sin embargo, varios dermatólogos advierten que los parches medicados pueden causar irritación, especialmente si se usan de forma prolongada o en pieles sensibles. “El hidrocoloide funciona muy bien por sí solo”, insiste Barbieri, quien considera que no es necesario recurrir a versiones más agresivas salvo recomendación médica.

¿Para qué tipo de granos funcionan?

Los parches son más eficaces en granitos superficiales, como pústulas o pápulas con pus. No están diseñados para acné quístico o nodular, ni son útiles para tratar puntos negros o blancos. “El grano ideal para estos parches es una pústula jugosa que no sea demasiado profunda”, explica la dermatóloga Leela Athalye.

Además, su uso puede prevenir uno de los mayores errores en el manejo del acné: manipular las lesiones. Al cubrirlas, se evita el contacto directo con los dedos, lo que reduce el riesgo de infección, cicatrices o inflamación adicional.

¿Cómo se usan correctamente?

Parches para el acné. (Adobe
Parches para el acné. (Adobe Stock)

La mayoría de los parches están pensados para aplicarse sobre la piel limpia y seca, preferentemente durante la noche. A medida que el parche absorbe las impurezas, se hincha y se torna blanco, un efecto visual que muchos usuarios consideran satisfactorio. Tras unas horas, se retira y puede reemplazarse si aún hay secreción visible.

No obstante, es importante tener en cuenta que no son una solución definitiva para el acné. “Pueden calmar lesiones aisladas, pero su uso frecuente no resuelve de raíz el problema de la piel”, advierte la dermatóloga Cristina Cortés Peralta. En casos de acné moderado o severo, se recomienda acudir a un especialista.

Precauciones y límites

Aunque generalmente se consideran seguros, los parches pueden ocasionar irritaciones si se aplican sobre piel muy sensible, con dermatitis o rosácea. Además, su uso excesivo puede provocar oclusión, lo que podría agravar el acné en lugar de mejorarlo.

También es importante recordar que estos productos no cuentan con una amplia investigación científica que respalde su eficacia clínica. Están en el mercado como una opción cosmética sin prescripción médica, y su uso debe ser selectivo y responsable.

Una moda con historia y cifras millonarias

Lejos de ser una invención reciente, el uso de parches decorativos en el rostro tiene raíces históricas. Ya en el siglo XVII, en la corte francesa, se utilizaban parches de seda con forma de lunas o estrellas para cubrir imperfecciones o cicatrices de enfermedades como la viruela. Hoy, esa tradición resurge entre las generaciones Z y Alpha, que han convertido los parches de acné en una forma de expresión personal.

Y no solo es una tendencia estética: el mercado global de parches para granos alcanzó los 1.400 millones de dólares en 2024 y se espera que llegue a los 2.920 millones en 2032, según datos de Verified Market Research.

Temas Relacionados

Parches acnéAcnéGranosDermatologíaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Rocío Carrasco, rota de dolor tras la muerte de su suegro, Paco Albiac, quien falleció a causa de un cáncer terminal

La hija de Rocío Jurado mantenia una estrecha relación con el padre de su marido, Fidel Albiac

Rocío Carrasco, rota de dolor

Esta es la cantidad correcta de pasta de dientes que debes echarte, según un especialista en primeros auxilios

El experto ha revelado en TikTok cómo usar la pasta de dientes según la edad

Esta es la cantidad correcta

Alerta roja el viernes en Murcia y Alicante por el paso de la DANA Alice: la Aemet prevé lluvias torrenciales y tormentas de granizo

Los chubascos más intensos se esperan en levante, donde probablemente alcancen intensidad torrencial con acumulados que podrían superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas

Alerta roja el viernes en

El nuevo templo de la parrilla está en un caserío en el pueblo de Usurbil, en Guipúzkoa

Francisco Javier Aldapaga, del asador Olivi, ha ganado el XVI Concurso Nacional de Parrilla de San Sebastián Gastronomika junto al distribuidor de carne de vacuno Discarlux

El nuevo templo de la

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

El delantero recordó este episodio de su carrera en el programa de Josep Pedrerol

Guardiola quiso llevarse a Dani
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

Una empresa denuncia un robo y pide 48.224 euros a su aseguradora: no tendrá que pagarlo porque no se pudo demostrar que el delito realmente ocurriera

Francisco Rius, inspector jefe de la policía, sobre los menores de 14 años: “Hagan lo que hagan, no van a cometer un delito”

Así será el desfile del 12 de Octubre: horario y recorrido, la posibilidad de lluvia o los 3800 militares

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

Unos ancianos donan la vivienda a su hijo y su otra hija le acusa de estar vaciando sus pensiones para reformarla: 857 euros cada mes

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

DEPORTES

Guardiola quiso llevarse a Dani

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”