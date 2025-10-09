España

El truco casero para que las ventanas queden impecables usando solo dos ingredientes

Aunque se dedique un rato con el limpiacristales y un paño sobre el vidrio, al poco parece que nunca nadie le haya pasado un trapo: por suerte, existe un método sencillo y asequible que lo mantendrá limpio más tiempo

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Descubre un truco que te
Descubre un truco que te ayudará a tener los cristales de tu casa impecables. (Foto: Freepik)

Limpiar ventanas es el equivalente moderno del castigo de Sísifo. Se dedica un rato - no mucho, pero algo -, con el limpiacristales y un paño o un papel, y al poco parece que nunca nadie le haya pasado un trapo. Solo tiene que llover, o cambiar la temperatura, o levantarse un poco de viento, para que el cristal pierda su transparencia, y a los dos días vuelve a tocar limpiar. Por suerte para todo aquel que tenga ventanas, existe un método sencillo y asequible que viene ganando popularidad: el uso de glicerina, un compuesto habitual en cosmética, pero que también suma puntos por su eficacia en el mantenimiento de superficies, en especial el vidrio.

La glicerina crea una fina capa invisible sobre la superficie del vidrio

La glicerina, ese ingrediente presente en botiquines y estantes de droguerías, actúa como barrera protectora. Según especialistas en el cuidado de ventanas como Megaservice, la glicerina crea una fina capa invisible sobre la superficie del vidrio. Esta película microscópica impide que el polvo se adhiera con facilidad y favorece que el agua no deje marcas. Así, la limpieza resulta más duradera y desaparecen esas señales de humedad que motivan una nueva pasada.

El procedimiento es sencillo y económico. Un bote estándar de glicerina de 250 ml cuesta solo unos euros y está disponible tanto en farmacias como en supermercados. Para poner en marcha el truco, basta con mezclar un litro de agua templada y unas gotas de glicerina vegetal (entre dos y tres, o una cucharadita pequeña). Tras agitar bien, la mezcla se vierte en un pulverizador o, alternativamente, se humedece con ella un paño de microfibra limpio. El producto se aplica sobre el cristal, de arriba hacia abajo y sin apretar demasiado. Pasados unos treinta segundos, se utiliza un segundo paño completamente seco para terminar de secar la superficie. El resultado es una ventana perfectamente limpia, con menos tendencia a empañarse y capaz de conservar el brillo durante varias semanas, salvo episodios de suciedad extrema.

La glicerina crea una fina
La glicerina crea una fina capa invisible sobre la superficie del vidrio (MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

El secreto de este truco reside en esa “esponja natural” invisible, formada por la glicerina, que permanece sobre el vidrio. Megaservice recomienda este método porque “ese ingrediente actúa como barrera humectante que contribuye a repeler la humedad, reduciendo la aparición de empañamiento y prolongando la claridad del cristal”. Un detalle importante: los cristales muy sucios requieren una limpieza tradicional antes de aplicar la glicerina, eliminando polvo y residuos. Solo así el producto despliega todo su potencial. Para un acabado especialmente brillante, puede utilizarse una toalla de papel para rematar el trabajo.

Aunque la glicerina facilita lo de mantener las ventanas claras y reducir el empañamiento, no se trata de un sustituto de la limpieza habitual. No elimina polvo ni suciedad intensa, pero sí retrasa su aparición y prolonga la sensación de cristales recién lavados. Este compuesto, seguro y no tóxico, se considera adecuado para el hogar, siempre que se evite el contacto directo y prolongado con la piel o los ojos. Manipularlo con guantes o un paño es suficiente. Este remedio casero, basado en una solución de agua y glicerina, representa una alternativa práctica para quienes desean prolongar la transparencia de las ventanas sin complicaciones ni gastos innecesarios. ¿El resultado? Ventanas limpias mucho más tiempo y sin esfuerzo.

