El limpiador natural para terminar con las arañas y el polvo del alféizar de tu ventana: “Fue una auténtica revolución”

Imagen recurso de alféizar de ventana sucio (Getty Images)

Mantener la casa limpia es esencial para gozar de una buena salud. La acumulación de polvo, gérmenes o plagas molestas pueden provocar problemas de salud física y mental. Aunque con limpiar semanalmente el polvo sea suficiente, hay zonas que necesitan de un mayor cuidado por su tendencia a la acumulación de suciedad con el paso del tiempo.

Los alféizares de las ventanas pueden llegar a convertirse en una tarea de limpieza tediosa si no los tenemos controlados: su exposición a elementos externos como la contaminación, la lluvia o los excrementos de los animales, así como la acumulación de polvo y la condensación interior, crean un ambiente propicio para el moho y la suciedad. Por esto, es importante limpiarlos con regularidad.

El aceite de menta: una revolución en la limpieza

Aunque en primera instancia sirvan los aerosoles multisuperficie, existe otra alternativa que tiene además una doble función: el aceite de menta.

En la página de Facebook de Consejos de Limpieza de la Sra. Hinch, Annie Warriner compartió que le encanta usar aceite de menta para repeler el polvo, y que también funciona para mantener alejados a los insectos y las arañas. “Limpié los alféizares de mis ventanas con unas gotas de aceite de menta, y fue una auténtica revolución para repeler el polvo” comentó, según Express.co. La mujer explicó que gracias a este limpiador pudo alejar el polvo durante más de un mes de esa zona y dejaron de entrar arañas en su casa.

La sección de comentarios del grupo se llenó de opiniones que apoyaron el consejo de Warriner y confirmaron la utilidad del producto:

- Wendy Fenton: “Rocio aceite de menta en los alféizares, puertas y rodapiés constantemente. Ayuda a combatir el polvo y los bichos”.

- Lynne Alderson: “Uso aceite de menta puro en un paño para las puertas, etc. Mantiene alejadas a las hormigas porque lo odian”

- Mary Stephenson: “Lo hago todo el tiempo y no hay arañas. Ah, y cuando teníamos ratas en nuestros jardines, nos deshicimos de ellas con la ayuda de aceite de menta en sus agujeros”.

Composición y propiedades del aceite de menta

Este aceite está compuesto principalmente por mentol (30-50%) y mentona (15-30%), responsables de su sensación refrescante y contribuyendo a dar un efecto revitalizante con propiedades antiespasmódicas. Pero además, contiene otros compuestos como acetato de mentilo, limoneno, cineol, carvona y mentofurano:

- Acetato de mentilo: Modifica la intensidad del aroma.

- Limoneno: Aporta un aroma cítrico y propiedades refrescantes.

- Cineol: Contribuye a las propiedades expectorantes.

- Carvona: Otro componente presente en el aceite.

- Mentofurano: Un compuesto a vigilar por su potencial toxicidad.

Cómo utilizarlo correctamente en la limpieza

Para desinfectar y desodorizar las superficies, se recomienda mezclar unas gotas de aceite de menta con agua y vinagre o bicarbonato de sodio, creando un potente y casero limpiador.

Si lo que se busca es repeler insectos y roedores, la cantidad de producto debería ser mayor. La recomendación es rociar la mezcla de aceite de menta con agua y vinagre en las zonas donde aparecen o podrían aparecer estos bichos.

Por último, el fin de los ácaros se consigue esparciendo bicarbonato de sodio con unas gotas de este aceite esencial de menta en alfombras y tapicerías. Hay que dejarlo actuar un día y luego espirar para acabar con la desodorización y desinfección.