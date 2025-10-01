España

El limpiador natural para terminar con las arañas y el polvo del alféizar de tu ventana: “Fue una auténtica revolución”

Annie Warriner, una entusiasta de la limpieza, revela cómo el aceite de menta es la revolución para repeler el polvo y los insectos

Por María Rodríguez

Guardar
Imagen recurso de alféizar de
Imagen recurso de alféizar de ventana sucio (Getty Images)

Mantener la casa limpia es esencial para gozar de una buena salud. La acumulación de polvo, gérmenes o plagas molestas pueden provocar problemas de salud física y mental. Aunque con limpiar semanalmente el polvo sea suficiente, hay zonas que necesitan de un mayor cuidado por su tendencia a la acumulación de suciedad con el paso del tiempo.

Los alféizares de las ventanas pueden llegar a convertirse en una tarea de limpieza tediosa si no los tenemos controlados: su exposición a elementos externos como la contaminación, la lluvia o los excrementos de los animales, así como la acumulación de polvo y la condensación interior, crean un ambiente propicio para el moho y la suciedad. Por esto, es importante limpiarlos con regularidad.

El aceite de menta: una revolución en la limpieza

Aunque en primera instancia sirvan los aerosoles multisuperficie, existe otra alternativa que tiene además una doble función: el aceite de menta.

En la página de Facebook de Consejos de Limpieza de la Sra. Hinch, Annie Warriner compartió que le encanta usar aceite de menta para repeler el polvo, y que también funciona para mantener alejados a los insectos y las arañas. “Limpié los alféizares de mis ventanas con unas gotas de aceite de menta, y fue una auténtica revolución para repeler el polvo” comentó, según Express.co. La mujer explicó que gracias a este limpiador pudo alejar el polvo durante más de un mes de esa zona y dejaron de entrar arañas en su casa.

La sección de comentarios del grupo se llenó de opiniones que apoyaron el consejo de Warriner y confirmaron la utilidad del producto:

- Wendy Fenton: “Rocio aceite de menta en los alféizares, puertas y rodapiés constantemente. Ayuda a combatir el polvo y los bichos”.

- Lynne Alderson: “Uso aceite de menta puro en un paño para las puertas, etc. Mantiene alejadas a las hormigas porque lo odian”

- Mary Stephenson: “Lo hago todo el tiempo y no hay arañas. Ah, y cuando teníamos ratas en nuestros jardines, nos deshicimos de ellas con la ayuda de aceite de menta en sus agujeros”.

Composición y propiedades del aceite de menta

Este aceite está compuesto principalmente por mentol (30-50%) y mentona (15-30%), responsables de su sensación refrescante y contribuyendo a dar un efecto revitalizante con propiedades antiespasmódicas. Pero además, contiene otros compuestos como acetato de mentilo, limoneno, cineol, carvona y mentofurano:

- Acetato de mentilo: Modifica la intensidad del aroma.

- Limoneno: Aporta un aroma cítrico y propiedades refrescantes.

- Cineol: Contribuye a las propiedades expectorantes.

- Carvona: Otro componente presente en el aceite.

- Mentofurano: Un compuesto a vigilar por su potencial toxicidad.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Cómo utilizarlo correctamente en la limpieza

Para desinfectar y desodorizar las superficies, se recomienda mezclar unas gotas de aceite de menta con agua y vinagre o bicarbonato de sodio, creando un potente y casero limpiador.

Si lo que se busca es repeler insectos y roedores, la cantidad de producto debería ser mayor. La recomendación es rociar la mezcla de aceite de menta con agua y vinagre en las zonas donde aparecen o podrían aparecer estos bichos.

Por último, el fin de los ácaros se consigue esparciendo bicarbonato de sodio con unas gotas de este aceite esencial de menta en alfombras y tapicerías. Hay que dejarlo actuar un día y luego espirar para acabar con la desodorización y desinfección.

Temas Relacionados

LimpiezaInsectosBichosPolvoHogarProducto de limpiezaSaludEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

La provincia en la que el precio del alquiler sube más que en Madrid y Barcelona: en un año el coste aumenta un 20%

Durante los últimos 12 meses, el precio medio de arrendamiento creció en España un 10,9% siendo, a cierre de septiembre, el coste medio de 14,5 euros por metro cuadrado

La provincia en la que

El sorprendente negocio Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal: 800 euros por una cena de lujo con ella en Londres

La madre del delantero del FC Barcelona ha sorprendido a todos con una exclusiva experiencia en el Nobu Hotel London Portman Square

El sorprendente negocio Sheila Ebana,

Qué significa que te encuentres una chinche en tu casa: no es aleatorio

Estos insectos, comunes en otoño, no son peligrosos, pero han inspirado creencias ancestrales que los relacionan con la perseverancia, la protección y la estabilidad del hogar

Qué significa que te encuentres

Aarón, experto en adiestramiento canino: “Si tu cachorro te gruñe, no le corrijas”

La argumentación del adiestrador se basa en los datos de la Sociedad Americana de Veterinarios

Aarón, experto en adiestramiento canino:

Un hombre se para a repostar diésel y su camión se avería 200 metros más adelante: termina con una factura de más de 7.000 euros

El afectado intentó sin éxito contactar con la estación, que atribuye el fallo a bacterias en el gasoil y asegura haber encargado la limpieza del depósito de la gasolinera

Un hombre se para a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La defensa de Begoña Gómez

La defensa de Begoña Gómez insiste en que no hay indicios de malversación y pide anular el auto del juez Peinado

Abanca despidió a una trabajadora tras solicitar una adaptación de su puesto por el trastorno depresivo que sufría: es nulo y tienen que indemnizarla con 30.000 euros

El Gobierno asegura que el buque militar ‘Furor’ que acompaña a la Flotilla no entrará en las ‘aguas de exclusión’ de Israel

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana enterrada bajo una granja de pavos en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

El juez del caso Koldo reprende a Santos Cerdán por comparar la causa en su contra con “los juicios sumarísimos de la dictadura” en uno de sus recursos

ECONOMÍA

La provincia en la que

La provincia en la que el precio del alquiler sube más que en Madrid y Barcelona: en un año el coste aumenta un 20%

Carlos Cuerpo asegura que la economía de España está creciendo y apuesta por “políticas que contribuyan a mejorar los salarios”

Resultados ganadores del Super Once del 1 octubre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Competencia alerta de que la retirada obligatoria de aceite de oliva podría encarecer los precios y afectar a la calidad

DEPORTES

Toni Nadal y su opinión

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”

España apunta fuerte al europeo de ciclismo: ilusión femenina y ambición en la carrera masculina del domingo

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”