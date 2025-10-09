Viajes

El pueblo medieval de Madrid que es perfecto para una escapada de otoño: un casco antiguo de Interés Cultural y un misterio bajo su plaza

El municipio a 50 kilómetros de la capital ha sido escenario de películas de Hollywood por sus paisajes desérticos

Por Carolina Viciano

Guardar
Plaza Mayor e iglesia de
Plaza Mayor e iglesia de Santa María la Mayor, en Colmenar de Oreja / Comunidad de Madrid

Al sureste de Madrid, se encuentra Colmenar de Oreja, un pequeño pueblo de 8.888 habitantes que cuenta con un casco antiguo que no solo contiene los principales enclaves, como una plaza mayor o una iglesia, sino que además ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2013. A 50 kilómetros de Madrid, recorrer las calles de este municipio es equivalente a viajar a la Edad Media, especialmente al siglo XII. Es precisamente de este momento histórico de cuando data el misterio que se esconde bajo su plaza.

Colmenar de Oreja está en la comarca de Las Vegas, zona conocida por su vino, con bodegas centenarias, y su aceite. Su trazado y muchos de sus edificios, como la Iglesia de Santa María la Mayor (siglo XIII) y la Plaza Mayor (construida entre los siglos XVII y XVIII), son testimonio de su rica historia. No obstante, este pueblo, donde vivir cuesta la mitad que en la capital, también destaca por ser atractivo para la industria del cine de Hollywood. Las ventajas de rodar aquí es la cercanía con Madrid, con un paisaje de lo más variado: muy verde en invierno o primavera y muy seco en verano. Es tal el paisaje similar a páramos desamparados que llega incluso a similar desiertos, perfectos para películas de western.

El casco urbano ha siso el protagonista de películas diversas desde el Hollywood de los años 60 hasta Wes Anderson en la década de 2010. Algunos ejemplos son Asteroid City (Wes Anderson, 2013), en la que dos de sus escenarios son los jardines del Zacatín y la plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El pueblo madrileño también ha acogido figuras como Yul Brynner en El Retorno de los Siete Magníficos (Burt Kennedy, 1966) o a Aitana Sánchez-Gijón en la serie de 1995 La Regenta.

Y es que el cine es, en muchas ocasiones, trampolín para descubrir lugares que han sido destacados por su riqueza arquitectónica. La declaración como Bien de Interés Cultural incluye diversas localizaciones de su casco antiguo. Desde la plaza Mayor, común en todos los municipios españoles, a la Iglesia de Santa María la Mayor. También han sido bautizados como hitos arquitectónicos excepcionales el Teatro Municipal Diéguez, el Museo Ulpiano Checa, la Ermita del Cristo y el Convento de la Encarnación. Todos ellos fueron construidos entre los siglos XVII, XVIII y XIX. Y, por fin, la joya de la corona: el misterio que se esconde bajo la plaza. Este secreto es el Arco de Zacatín, un túnel que fue un sistema de puentes construido entre 1636 y 1794 para unir los barrios separados por el barranco con el mismo nombre. Aunque si no solo se quiere gozar con el sentido de la vista, Colmenar de Orejas también alberga cuevas, bodegas, fábricas y almazaras cuya historia enológica es ampliamente conocida.

La Quinta de los Molinos, declarado Bien de Interés Cultural del mes en Madrid

El conjunto histórico que representa la Quinta de los Molinos ha sido destacado por la Comunidad de Madrid como el Bien de Interés Cultural del mes. Las quintas, como la que ahora se destaca, son casas de campo donde había trabajadores que debían pagar la quinta parte de sus recolecciones a los señores feudales. La Quinta de los Molinos, diseñada por el arquitecto y urbanista César Cort Botí, es especialmente atractiva por ser una de las últimas quintas de recreo construidas en Madrid

En Colmenar de Arroyo se encuentra uno de los mayores tesoros históricos de nuestro país. Este municipio, del siglo XI, tiene un búnker perteneciente a la Guerra Civil, conocido como Blockhaus-13

Este espacio identitario para los madrileños estaba dedicado al recreo y contemplación y ha llegado a la actualidad con un alto grado de preservación. La Quinta de los Molinos es, por tanto, especialmente atractiva por sus almendros, si lo que se busca es su belleza natural. Mientras que entre sus elementos arquitectónicos destacan el palacete y el portal de acceso desde la calle Alcalá. Su doble fachada, con orientación hacia los jardines y el núcleo urbano, representa un tipo de solución característica de las quintas de la burguesía en el siglo XIX.

Temas Relacionados

Bienes CulturalesMadridArquitecturaEdad MediaAlmendrasViajesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Vuelve el belén de chocolate más grande de España: 7 pasteleros tardan 4 meses en construir sus 52 metros cuadrados de superficie

Rute, localidad en la provincia de Córdoba, abre las puertas de su increíble belén a partir de este sábado 11 de octubre

Vuelve el belén de chocolate

La ruta de 75 kilómetros por el ‘Cementerio del Pacífico’ que muestra cómo es la vida dentro de la cultura indígena canadiense: “Aprender en el aula no parecía muy real”

Mucho antes de que el senderismo se convirtiera en actividad recreativa, las Primeras Naciones ya empleaban este trayecto costero para garantizar la subsistencia

La ruta de 75 kilómetros

La ruta de senderismo que debes visitar este otoño si pasas por Navarra

Predomina por su color rojizo, el cual se intensifica en esta época del año

La ruta de senderismo que

El espectacular pueblo de Jaén que está en pleno corazón de la Sierra de Segura: entre montañas, increíbles barrancos y verdes valles

Además de ser el municipio más amplio del Parque Natural Sierras de Cazorla, destaca por su entorno natural, ideal para practicar senderismo, y su riqueza histórica y monumental

El espectacular pueblo de Jaén

El pueblo de Cataluña que parece sacado de un cuento de hadas: casas de piedra, flores y paisajes de ensueño

Con solo 107 habitantes y a más de 1.400 metros de altitud, esta joya aranesa presume de ser uno de los pueblos más bonitos de España

El pueblo de Cataluña que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza conceder

La Audiencia Nacional rechaza conceder la nacionalidad española a un ciudadano de Jordania por no acreditar “buena conducta cívica”

El Tribunal de Cuentas afirma que su labor no es la de la UCO, que habrá encontrado “algunos pagos” del PSOE no facilitados

Un error en la tramitación de la nacionalidad y un plazo incumplido dejan sin ciudadanía española a un vecino de Tudela

Feijóo marca distancias con Ayuso y asegura que garantizará el aborto “conforme a las leyes”

Los mensajes desesperados de las amigas de Jose Luis Ábalos: “Te pido de corazón... no tengo ni para darle de comer a mis hijos”

ECONOMÍA

Precio de la luz baja:

Precio de la luz baja: estas son las horas con la tarifa máxima y mínima para este 10 de octubre

El Banco de España solicita incorporar ‘espías’ que vayan de incógnito a los bancos a detectar malas prácticas

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

El Banco de España avisa de una “insuficiencia seria” de vivienda que “probablemente vaya a más” y pide más compromiso a los ayuntamientos

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”