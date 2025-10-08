España

Defensa advierte a Indra por la demora de los carros de combate 8x8: Robles transmite su “preocupación” a Escribano

La ministra ha señalado el “incumplimiento” de lo acordado en una reunión con la compañía

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

La ministra de Defensa, Margarita
La ministra de Defensa, Margarita Robles

El Ministerio de Defensa manda un recado a Indra tras su última reunión. La ministra Margarita Robles tuvo el pasado martes un encuentro con la compañía liderada por Ángel Escribano. El resultado de la conversación no fue positivo para ninguna de las partes, pues terminó con el aviso de la ministra de que la empresa no está cumpliendo con los plazos acordados para la entrega de los carros de combate 8x8.

El comunicado llega tras una visita realizada este martes al presidente de Indra, Ángel Escribano. A la reunión asistieron Margarita Robles, la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, y el teniente general jefe de Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat. Por parte de la empresa, junto al presidente estuvieron el CEO, José Vicente de los Mozos, y el director de tecnología, Manuel Escalante.

La nota emitida por el ministerio reconoce su “preocupación” por la demora en los pasos a seguir del programa de los vehículos. Indra está a cargo de este proyecto tras absorber Tess Defence, empresa detrás de los 8x8. Defensa llega a recalcar que existe un “incumplimiento” del contrato.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Advertencia de Defensa a Indra

Margarita Robles trasladó a la dirección de la compañía su preocupación por los retrasos acumulados en el programa de vehículos blindados 8x8 ‘Dragón’, destinado al Ejército de Tierra. Estos vehículos son clave para las Fuerzas Armadas, por sus posibilidades y capacidades en distintos escenarios.

El contrato para el desarrollo de los vehículos 8x8 se firmó el 25 de agosto de 2020 con el consorcio Tess, aunque Indra asumió la responsabilidad principal del proyecto en julio de este año. Durante la reunión, el equipo del ministerio explicó a los responsables de Indra la gravedad de los retrasos y advirtió que, de prolongarse esta situación, “se reservan las acciones oportunas”.

Inteligencia Artificial para proteger los tanques del Ejército: diseñan un innovador visor 360º para el ‘8x8 Dragón’.

Programa ‘Dragón’

El proyecto ‘Dragón’ es un paso fundamental en la modernización de los recursos del Ejército, según explica el ministerio. La familia de Vehículos de Combate 8x8 serán utilizado en operaciones de alta movilidad, protección y fiabilidad, en contextos variados como las misiones de paz hasta conflictos de alta intensidad.

El VCR 8x8 incorpora tecnología y sensores de última generación. Cuenta con un avanzado sistema de protección blindada frente a amenazas como explosivos improvisados. Su diseño ofrece flexibilidad y se adapta a diferentes roles, incluyendo seis variantes principales, como vehículos de infantería, exploración, zapadores, puesto de mando, observador avanzado y recuperación.

Hace un año, el consejo de Indra aprobó la adquisición de una participación mayoritaria de TESS Defence, alcanzando el 51% del consorcio formado junto a GDELS-Santa Bárbara Sistemas, SAPA y Escribano. Esta operación estratégica otorga a Indra el control de TESS, que actúa como contratista principal de programas clave del Ejército de Tierra como el VCR 8x8 y el VAC.

Con esta compra. Indra siguió creciendo en su absoluto dominio de la industria de defensa. El Gobierno le ha otorgado distintos préstamos para fomentar su desarrollo y está observando bajo lupa la adquisición de EM&E Group (Escribano Mechanical & Engineering), por el conflicto de intereses que une a los dos hermanos. Ahora, los retrasos en la entrega de estos vehículos levantan un pequeño muro entre Defensa e Indra.

