Cambio de cromos en el PP: Fabra recibe la Comisión de la UE tras dimitir por los conflictos de intereses de su hijo y Francisco Conde asume la de Defensa

Los dos políticos intercambian sus cargos después del vínculo familiar del político con Escribano

Miguel Moreno Mena

Miguel Moreno Mena

Alberto Fabra y Francisco Conde
Alberto Fabra y Francisco Conde (Montaje Infobae)

Alberto Fabra ya tiene sustituto al frente de la Comisión de Defensa del Congreso. El dirigente del PP presentó su dimisión tras conocerse que su hijo comenzó a trabajar en una empresa adquirida por Escribano Mechanical & Engineering (EM&M), lo que suponía un posible conflicto de intereses. Los populares apuestan ahora por Francisco Conde para ocupar el cargo.

El gallego, muy próximo a Alberto Núñez Feijóo, presidía la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE), que desde ahora estará encabezada por Fabra, completando un intercambio entre ambos. Conde obtuvo la presidencia tras recibir 19 votos a favor y nueve en blanco en la última sesión de la Comisión de Defensa, mientras Vox presentó su propio candidato, que solo recibió un respaldo. De este modo, el PP busca reforzar su estrategia y presencia en una de las principales comisiones parlamentarias.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Francisco Conde a la Comisión de Defensa

La apuesta por Conde no es una elección poco consensuada. La industria de defensa y la inversión en las Fuerzas Armadas han cobrado un peso mucho mayor en los últimos meses, lo que eleva también la importancia de presidir la Comisión. Por ello, el PP ha decidido colocar a un político cercano al liderazgo del partido y con renombre y experiencia.

Francisco Conde nació en febrero de 1968. Es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Gran parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en la administración pública gallega. Entre 2012 y 2022, ocupó la Consejería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia.

Más adelante, fue vicepresidente primero y consejero de Economía e Industria, hasta 2023. También fue diputado en el Parlamento de Galicia desde 2016 hasta agosto de 2023. Su último puesto ha sido la Comisión de la UE, donde cede su sitio a Fabra, al igual que este le proporciona el espacio en Defensa.

Hermanos Escribano
Hermanos Escribano

Dimisión de Fabra por conflicto de intereses

Alberto Fabra, expresidente de la Generalitat Valenciana entre 2011 y 2015, dejó la presidencia de la Comisión de Defensa del Congreso tras conocerse la vinculación laboral de su hijo con Escribano Mechanical & Engineering (EM&M). El PP ha optado por su relevo para prevenir un posible conflicto de intereses durante la investigación sobre la fusión entre EM&M e Indra.

Los hermanos Escribano lideran ambas compañías. La primera tiene al frente a Javier Escribano, mientras que Indra tiene como CEO a Ángel, que estuvo antes liderando EM&M. La intención de compra que une a dos empresas familiares dio lugar a una investigación a fondo para conocer la intenciones. Ahora, el PP ha tratado de separarse de este enredo.

La decisión se conoció después de que se publicara que el hijo de Fabra trabaja como director de Procesos y Operaciones en Das Photonics, empresa valenciana adquirida por Escribano. Fabra, que permanece como diputado, llevaba en el cargo desde diciembre de 2023, y ha explicado que ha tomado la decisión de buena fe, para evitar problemas y tras llegar a un acuerdo con la formación.

