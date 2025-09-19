España

Kiko Rivera abre las puertas de la casa que se ha comprado tras separarse de Irene Rosales: “Quiero que mis hijos la disfruten”

El cantante ha empezado una nueva vida en un nuevo hogar que ha mostrado en sus redes sociales

Kiko Rivera vía Instagram
Kiko Rivera está empezando una nueva etapa de su vida tras su separación de Irene Rosales, con quien puso punto final a su relación a finales de agosto. Desde entonces, el hijo de Isabel Pantoja está enfocado en el bienestar de sus dos hijas y en reencauzar su vida.

Una de las primeras cosas que ha hecho ha sido buscar un hogar en el que vivir, ya que tras conocerse la noticia de su ruptura abandonó el domicilio familiar, un chalet de alquiler ubicado en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta.

Lejos de volver a firmar un contrato de arriendo, el DJ se ha comprado una casa por la que habría pagado cerca de medio millón de euros, según reveló la revista Pronto. Situada en Mairena del Aljarafe, a menos de diez kilómetros de donde viven Irene y sus dos hijas, esta vivienda contaría con parcela y una piscina, tal y como aseguró el programa Fiesta.

Kiko Rivera ha mostrado el
Kiko Rivera ha mostrado el salón de su nueva casa. (Redes sociales @riverakikooficial)

Este movimiento, el de convertirse en propietario, ha sorprendido a muchos, pues Rosales le habría dicho en varias ocasiones que podrían comprar una casa en vez de vivir de alquiler y ha sido ahora, cuando vuelve a estar soltero, cuando ha dado el paso.

Sea cual sea el motivo que le ha llevado a ello, Kiko Rivera está orgulloso de su nuevo hogar y no ha tardado en mostrársela a sus seguidores durante un directo de Twitch. “He intentado buscar una casa para que mis hijos la disfruten. Que tenga todas las comodidades para ellos y que sientan también la casa como su nuevo hogar. Eso es lo principal”, ha comentado en la plataforma.

Kiko Rivera ha mostrado el
Kiko Rivera ha mostrado el salón de su nueva casa. (Redes sociales @riverakikooficial)

Pero también ha pensado en él y es que ha decidido “convertirme en streamer de verdad. En poder crear contenido desde casa. Faltan por terminar unas cosas… creo que para que esté perfecta entre una y dos semanas", por lo que tiene una zona para trabajar perfecto para ello. Será en la zona de la cocina-salón, la cual ha mostrado a través de la webcam.

Es un salón a doble altura que conecta la zona del comedor con otras estancias como, por ejemplo, la cocina. En esta sala de estar están los sofás, la zona de televisión el set de trabajo de Kiko. La decoración es esencialmente práctica pues, como dice Kiko, todavía está trabajando la vivienda y la tendrá lista “entre la semana que viene y la siguiente”.

Kiko Rivera ha mostrado el
Kiko Rivera ha mostrado el salón de su nueva casa. (Redes sociales @riverakikooficial)

Haré un house tour y os iré enseñando y haciendo directos desde los distintos puntos que tiene la casa. De momento lo único que vais a ver es el set-up”, ha dicho mientras enseñaba la zona del salón que ha habilitado para grabar sus directos. “Ya iréis viendo, conforme vaya terminando de decorar lo que queda de la casa, que no es mucho, pero tampoco es poco”, ha avanzado.

