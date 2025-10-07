España

“Mientras duermes, tu colchón se convierte en un hotel de ácaros”: este es el mejor método para limpiarlo, según una experta

Sigue estos sencillos pasos para mantener tu cama libre de estos microorganismos

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Montaje de Infobae en el
Montaje de Infobae en el que aparece Lucía, una experta en 'lifestyle'

Dormir es una de las acciones cotidianas que todo el mundo hace. Pese a que la cama sea el mejor lugar para dormir, se llena de huéspedes inesperados durante la noche.

Según explica Lucía Lipperheide, una mujer que sube vídeos a su cuenta de TikTok (@homes.styles) en los que da consejos de limpieza, este lugar es propicio para la proliferación de microorganismos.

"Mientras duermes, tu colchón se convierte en un hotel de ácaros“, comienza explicando en el vídeo. Estos organismos microscópicos se alimentan de restos orgánicos, especialmente de restos de la piel humana.

También es importante destacar que properan en ambientes cálidos y húmedos, por lo que la cama reúne las condiciones ideales para que aparezcan. Además, mientras el colchón no se limpia de manera regular, los restos de piel y el polvo se acumulan, facilitando la reproducción de estos organismos.

El exceso de ácaros en el colchón puede provocar reacciones alérgicas, problemas respiratorios y empeoramiento de síntomas en personas asmáticas o con sensibilidad al polvo. La acumulación, además, contribuye al deterioro del colchón. Según explica la experta, puede llegar a duplicar su peso tras varios años sin limpieza debido a la suma de polvo, piel muerta y residuos de ácaros.

El método que propone

Frente a este problema, la experta recomienda un método sencillo y casero que ayuda a mantener el colchón en condiciones óptimas. Consiste en espolvorear bicarbonato de sodio por toda la superficie del colchón, ya que este compuesto ayuda a neutralizar olores y absorber la humedad.

“Tras dejarlo actuar durante una hora, es importante ventilar bien el colchón para favorecer la eliminación de la humedad. A continuación, hay que aspirar a fondo para retirar los restos de bicarbonato y cualquier residuo orgánico acumulado. Este paso ayuda a prevenir que los ácaros vuelvan a multiplicarse.

Si hay manchas, propone una limpieza en seco utilizando un trapo y el calor de una plancha que libera vapor. Este procedimiento elimina tanto las manchas como la suciedad incrustada que, si no se quita, puede quedarse de manera permanente. Antes de acabar, es recomendable echar desinfectante textil y colocar un protector para el colchón.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Características de un buen colchón

Elegir un buen colchón es fundamental para garantizar un descanso saludable y evitar problemas de postura o de salud. Es importante que ofrezca un equilibrio adecuado entre firmeza y adaptabilidad. Debe de ser suficientemente firme para mantener la columna alineada, pero con la capacidad de amoldarse a las curvas del cuerpo, aliviando la presión en hombros, caderas y espalda.

Los materiales también son clave. La espuma viscoelástica, el látex o los muelles ensacados permiten una buena ventilación y reducen la acumulación de humedad, lo que dificulta la proliferación de microorganismos.

Además, un colchón resistente y duradero mantiene sus propiedades con el paso del tiempo, evitando deformaciones y hundimientos que comprometan la comodidad. La elección del tamaño adecuado garantiza libertad de movimiento durante el sueño y evita tensiones musculares. Un colchón que cumpla estas características no solo mejora la calidad del sueño, sino que también protege la salud a largo plazo.

Temas Relacionados

LimpiezaCamaTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio de la luz cada hora: tarifas vuelven a subir este 8 de octubre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer la información diaria del mercado energético en el país

Precio de la luz cada

¿Se puede reabrir el caso Mario Biondo en España? Las claves del auto que determinarían su futuro en el Tribunal Constitucional

La familia del cámara italiano celebra el nuevo auto de la Audiencia Provincial de Madrid y planea elevar el caso al Tribunal Constitucional y, en su defecto, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

¿Se puede reabrir el caso

Denuncian a 35 inmobiliarias por incumplir la regulación de alquileres en Barcelona: las multas pueden llegar a los 90.000 euros

Las ofertas analizadas no incluyen información obligatoria como el precio de referencia del índice, el contrato anterior o la condición de gran tenedor

Denuncian a 35 inmobiliarias por

Valter Longo, experto en envejecimiento, revela la “dieta de la longevidad”: “Tenían una edad biológica dos años y medio menor que su edad real”

El bioquímico se muestra crítico con el uso de fármacos inyectables para adelgazar, como los agonistas del receptor GLP-1, y sostiene que deberían emplearse solo cuando otras alternativas han fracasado

Valter Longo, experto en envejecimiento,

La Justicia confirma la absolución de un hombre acusado por dos familiares de vender un coche embargado

La Audiencia de Oviedo concluye que la venta no causó perjuicio económico y que el acusado destinó el dinero a saldar el préstamo del vehículo

La Justicia confirma la absolución
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El edificio derrumbado en el

El edificio derrumbado en el centro de Madrid iba a ser un hotel de cuatro estrellas construido con inversión saudí

La Justicia confirma la absolución de un hombre acusado por dos familiares de vender un coche embargado

Enric Luzán, buscador de setas: “Todo el mundo aparca y busca allí mismo. Si caminamos una media hora más, tenemos mayores posibilidades de éxito”

La última española que queda en Israel es Reyes Rigo, detenida por morder a una funcionaria: la agresión puede suponer 5 años de cárcel

La prisión más lujosa del mundo está en Europa: casas con vistas al mar, clases de equitación y platos gourmet

ECONOMÍA

Precio de la luz cada

Precio de la luz cada hora: tarifas vuelven a subir este 8 de octubre

Denuncian a 35 inmobiliarias por incumplir la regulación de alquileres en Barcelona: las multas pueden llegar a los 90.000 euros

El BCE advierte que Instagran y X pueden hundir a bancos en crisis al “alimentar el pánico” entre los ciudadanos

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Bruselas endurece la defensa del acero europeo: elevará los aranceles al 50% y reducirá a la mitad las importaciones sin gravamen

DEPORTES

Toni Kroos carga contra el

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF

Magnetic Tape, el vendaje que utilizó Alcaraz en Tokio y ayudó a su victoria