España

Lomo en salsa de la abuela, una receta tradicional y muy fácil para preparar en casa sin complicaciones

Este plato tan sencillo queda de maravilla acompañado con guarniciones como una ensalada fresca, una ración de arroz blanco o unas patatas fritas recién hechas

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Lomo en salsa (Adobe Stock)
Lomo en salsa (Adobe Stock)

A veces, las recetas más sencillas son las que más triunfan. Sucede con esos platos de siempre, los que nuestras abuelas repetían en casa al menos una vez por semana por la sencillez de su elaboración y también por su sabor. Es el caso de estos filetes de lomo en salsa, un plato muy sencillo que queda de maravilla acompañado con guarniciones como una ensalada fresca, una ración de arroz blanco o unas patatas fritas recién hechas.

Este plato tiene, entre sus muchas virtudes, la de contar con una lista de ingredientes muy breve y fácil de reunir en casa. Para la salsa, solo necesitaremos algo de ajo, vino y un chorro de leche entera para crear una salsa cremosa que le dé jugosidad al conjunto final. La rapidez es otra de las mayores ventajas de esta receta. La salsa estará lista en solo unos minutos y, en cuanto a la carne, debemos tener en cuenta que los filetes de lomo se cocinan en poco tiempo al ser tan finos. Para conseguir la textura perfecta, los doraremos lo justo para que cojan color por fuera, pues luego los acabaremos de cocinar en la salsa.

Receta de lomo en salsa

El ajo dorado, el vino blanco y la leche conforman una salsa ligera y sabrosa, perfecta para acompañar una carne jugosa y a unas patatas fritas.

Tiempo de preparación

  • Preparación inicial: 5 minutos
  • Cocción total: 20 minutos
  • Tiempo total estimado: 25 minutos

Ingredientes

  • 500 g de filetes de lomo de cerdo (finos)
  • 5-6 dientes de ajo
  • 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 1 cucharada de maicena (fécula de maíz)
  • 100 ml de vino blanco
  • 200 ml de agua
  • 100 ml de leche
  • Patatas fritas o cocidas para guarnición (opcional)

Cómo hacer lomo en salsa de la abuela, paso a paso

  1. Pelar y laminar los ajos, calentar el aceite en una sartén y cocinar los ajos un minuto a fuego suave para aromatizar el aceite.
  2. Cortar los filetes de lomo, salpimentar, subir el fuego y marcar los filetes un minuto por cada lado junto a los ajos. Puedes hacerlo en tandas si la sartén es pequeña.
  3. Sacar los filetes y reservar en un plato.
  4. Agregar la maicena a los ajos y aceite, remover unos segundos para que se integre bien.
  5. Verter el vino blanco, dejar que evapore el alcohol cocinando a fuego alto unos dos minutos.
  6. Añadir el agua y un poco de sal. Llevar a ebullición y cocer a fuego medio hasta que el líquido reduzca a la mitad.
  7. Agregar la leche y mezclar bien. Cuando rompa a hervir de nuevo, devolver los filetes a la sartén junto con los jugos acumulados en el plato.
  8. Cocinar todo junto dos o tres minutos más y servir inmediatamente con patatas, pan o su guarnición favorita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 2 y 3 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía estimada: 320 kcal
  • Proteína: 27 g
  • Grasas: 16 g
  • Hidratos de carbono: 8 g (sin contar guarnición)
  • Azúcares: 2,5 g
  • Sodio: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en recipiente hermético, refrigerada, hasta 2 días. La salsa puede espesarse un poco al reposar; basta añadir leche al recalentar para recuperar la textura original.

Temas Relacionados

CarnesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reina Letizia homenajea a Giorgio Armani en su visita exprés a Bruselas: su estilismo al detalle

Los padres de la princesa Leonor se han encontrado con sus homólogos belgas en el 30.ª edición del Festival Europalia

La reina Letizia homenajea a

Raquel Bollo: “Me gusta cuidarme, sin obsesiones, y la suplementación forma parte de mi vida”

La diseñadora apuesta por la dieta mediterránea, la suplementación y la constancia en el cuidado de la piel como pilares de su rutina diaria

Raquel Bollo: “Me gusta cuidarme,

Este es el alimento otoñal que los médicos recomiendan para prevenir la diabetes: “Es perfectamente saludable para prácticamente toda la población”

Además de ser un alimento versátil, cuenta con vitaminas esenciales con numerosos beneficios, entre ellos el fortalecimiento del sistema inmunitario

Este es el alimento otoñal

Una estudiante demanda al “escritor fantasma” al que pagó 17.000 euros para que le hiciese su tesis doctoral: “El trabajo es completamente inservible”

La jueza del caso señala que se trata de algo inmoral contratar a alguien para que realice la tesis, por lo que la mujer podría no recuperar su dinero

Una estudiante demanda al “escritor

La nueva vida de Enrique y María Teresa de Luxemburgo tras su abdicación: sus planes de jubilación

Los que fueran los Grandes Duques de Luxemburgo han dejado el trono en manos de su heredero, Guillermo, tras más de 25 años siendo Jefe de Estado

La nueva vida de Enrique
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un edificio en obras se

Un edificio en obras se derrumba en Madrid: cuatro personas atrapadas y al menos tres obreros heridos

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

ECONOMÍA

La inflación le ha robado

La inflación le ha robado el ocio a los españoles: dos de cada tres apenas pueden dedicarle un 10% de su salario

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

DEPORTES

Magnetic Tape, el vendaje que

Magnetic Tape, el vendaje que utilizó Alcaraz en Tokio y ayudó a su victoria

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres