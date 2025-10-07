Lomo en salsa de la abuela, una receta tradicional y muy fácil para preparar en casa sin complicaciones

Lomo en salsa (Adobe Stock)

A veces, las recetas más sencillas son las que más triunfan. Sucede con esos platos de siempre, los que nuestras abuelas repetían en casa al menos una vez por semana por la sencillez de su elaboración y también por su sabor. Es el caso de estos filetes de lomo en salsa, un plato muy sencillo que queda de maravilla acompañado con guarniciones como una ensalada fresca, una ración de arroz blanco o unas patatas fritas recién hechas.

Este plato tiene, entre sus muchas virtudes, la de contar con una lista de ingredientes muy breve y fácil de reunir en casa. Para la salsa, solo necesitaremos algo de ajo, vino y un chorro de leche entera para crear una salsa cremosa que le dé jugosidad al conjunto final. La rapidez es otra de las mayores ventajas de esta receta. La salsa estará lista en solo unos minutos y, en cuanto a la carne, debemos tener en cuenta que los filetes de lomo se cocinan en poco tiempo al ser tan finos. Para conseguir la textura perfecta, los doraremos lo justo para que cojan color por fuera, pues luego los acabaremos de cocinar en la salsa.

Receta de lomo en salsa

El ajo dorado, el vino blanco y la leche conforman una salsa ligera y sabrosa, perfecta para acompañar una carne jugosa y a unas patatas fritas.

Tiempo de preparación

Preparación inicial: 5 minutos

Cocción total: 20 minutos

Tiempo total estimado: 25 minutos

Ingredientes

500 g de filetes de lomo de cerdo (finos)

5-6 dientes de ajo

2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 cucharada de maicena (fécula de maíz)

100 ml de vino blanco

200 ml de agua

100 ml de leche

Patatas fritas o cocidas para guarnición (opcional)

Cómo hacer lomo en salsa de la abuela, paso a paso

Pelar y laminar los ajos, calentar el aceite en una sartén y cocinar los ajos un minuto a fuego suave para aromatizar el aceite. Cortar los filetes de lomo, salpimentar, subir el fuego y marcar los filetes un minuto por cada lado junto a los ajos. Puedes hacerlo en tandas si la sartén es pequeña. Sacar los filetes y reservar en un plato. Agregar la maicena a los ajos y aceite, remover unos segundos para que se integre bien. Verter el vino blanco, dejar que evapore el alcohol cocinando a fuego alto unos dos minutos. Añadir el agua y un poco de sal. Llevar a ebullición y cocer a fuego medio hasta que el líquido reduzca a la mitad. Agregar la leche y mezclar bien. Cuando rompa a hervir de nuevo, devolver los filetes a la sartén junto con los jugos acumulados en el plato. Cocinar todo junto dos o tres minutos más y servir inmediatamente con patatas, pan o su guarnición favorita.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 2 y 3 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía estimada: 320 kcal

Proteína: 27 g

Grasas: 16 g

Hidratos de carbono: 8 g (sin contar guarnición)

Azúcares: 2,5 g

Sodio: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en recipiente hermético, refrigerada, hasta 2 días. La salsa puede espesarse un poco al reposar; basta añadir leche al recalentar para recuperar la textura original.