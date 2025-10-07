Las dos razones para espolvorear canela en la aspiradora, según expertos en limpieza

Aspiradora, limpieza del hogar, limpiar, aspirar, limpiar la casa, aspirar la alfombra – VisualesIA(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del otoño y luego el frío del invierno, nuestras casas se convierten en el refugio ideal para pasar largas noches acogedoras. Sin embargo, el cambio de estación trae consigo ciertos desafíos: las ventanas cerradas, la humedad en el aire y, por supuesto, los olores persistentes que tienden a acumularse en ambientes cerrados.

Si bien el uso de velas o ambientadores puede ofrecer una solución temporal, hay un truco que pocos conocen, pero que promete ser efectivo, económico y natural. Se trata de la canela, y según los expertos en limpieza, agregar un poco de esta especia a tu aspiradora puede ser la clave para eliminar olores y bacterias de tu hogar.

La canela es una especia conocida por su delicioso aroma en la cocina, pero su versatilidad va mucho más allá de la repostería. Los expertos en limpieza aseguran que, cuando se utiliza de manera estratégica, la canela puede transformar el aire de tu hogar. Según el portal Lottomart, hay dos razones fundamentales para espolvorear canela en tu aspiradora, y ambas se centran en eliminar los olores persistentes y mantener un ambiente más saludable.

¿Por qué la canela? Dos razones clave

La primera razón es que la canela es un potente desodorante natural. Cuando la aspiradora pasa por las alfombras, los muebles y las superficies de la casa, succiona polvo, pelos de mascotas, suciedad y residuos que, con el tiempo, pueden crear malos olores. La canela, con su aroma cálido y dulce, ayuda a neutralizar estos olores y deja un ambiente fresco y agradable cada vez que se utiliza la aspiradora. No se trata de enmascarar los malos olores, sino de eliminarlos de manera efectiva, gracias a las propiedades naturales de la especia.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La segunda razón por la que la canela es útil es su capacidad antibacteriana. Con el uso constante, las aspiradoras se convierten en un caldo de cultivo para gérmenes, bacterias y otros microorganismos que se alimentan de los residuos atrapados en el interior. Estos agentes patógenos no solo pueden provocar malos olores, sino que también pueden afectar la calidad del aire en tu hogar.

La canela, al ser antibacteriana, ayuda a reducir la proliferación de estos microorganismos y, de paso, purifica el aire mientras limpias. Esto significa que no solo estarás eliminando los olores persistentes, sino que también contribuirás a la higiene general de tu hogar.

Cómo aplicar canela a tu aspiradora

Utilizar canela en la aspiradora no requiere de un gran esfuerzo ni de materiales complicados. De hecho, es un truco tan simple que se puede hacer en pocos minutos, con solo unos pocos pasos. En primer lugar, necesitas una servilleta o un disco de algodón, agua tibia y canela molida. Humedece ligeramente la servilleta o el algodón con agua tibia (sin empaparlos), y espolvorea aproximadamente dos cucharaditas de canela sobre la superficie húmeda.

Asegúrate de que la canela esté bien distribuida y que no queden grumos. Luego, coloca la servilleta o el disco de algodón dentro de la bolsa de la aspiradora o en el cubo de basura, según el tipo de aspiradora que tengas.

Si tu aspiradora no tiene bolsa, simplemente coloca el algodón o la servilleta en el compartimento de residuos, asegurándote de que no obstruya el flujo de aire ni interfiera con la succión del aparato. Con este simple gesto, cada vez que utilices la aspiradora, el agradable aroma de la canela se esparcirá por toda la casa, haciendo que el ambiente se sienta fresco y limpio.