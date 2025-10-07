España

Las dos razones para espolvorear canela en la aspiradora, según expertos en limpieza

Un truco económico que hará que tu hogar se eleve este invierno

Por Antonio Duro

Guardar
Aspiradora, limpieza del hogar, limpiar,
Aspiradora, limpieza del hogar, limpiar, aspirar, limpiar la casa, aspirar la alfombra – VisualesIA(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del otoño y luego el frío del invierno, nuestras casas se convierten en el refugio ideal para pasar largas noches acogedoras. Sin embargo, el cambio de estación trae consigo ciertos desafíos: las ventanas cerradas, la humedad en el aire y, por supuesto, los olores persistentes que tienden a acumularse en ambientes cerrados.

Si bien el uso de velas o ambientadores puede ofrecer una solución temporal, hay un truco que pocos conocen, pero que promete ser efectivo, económico y natural. Se trata de la canela, y según los expertos en limpieza, agregar un poco de esta especia a tu aspiradora puede ser la clave para eliminar olores y bacterias de tu hogar.

La canela es una especia conocida por su delicioso aroma en la cocina, pero su versatilidad va mucho más allá de la repostería. Los expertos en limpieza aseguran que, cuando se utiliza de manera estratégica, la canela puede transformar el aire de tu hogar. Según el portal Lottomart, hay dos razones fundamentales para espolvorear canela en tu aspiradora, y ambas se centran en eliminar los olores persistentes y mantener un ambiente más saludable.

¿Por qué la canela? Dos razones clave

La primera razón es que la canela es un potente desodorante natural. Cuando la aspiradora pasa por las alfombras, los muebles y las superficies de la casa, succiona polvo, pelos de mascotas, suciedad y residuos que, con el tiempo, pueden crear malos olores. La canela, con su aroma cálido y dulce, ayuda a neutralizar estos olores y deja un ambiente fresco y agradable cada vez que se utiliza la aspiradora. No se trata de enmascarar los malos olores, sino de eliminarlos de manera efectiva, gracias a las propiedades naturales de la especia.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La segunda razón por la que la canela es útil es su capacidad antibacteriana. Con el uso constante, las aspiradoras se convierten en un caldo de cultivo para gérmenes, bacterias y otros microorganismos que se alimentan de los residuos atrapados en el interior. Estos agentes patógenos no solo pueden provocar malos olores, sino que también pueden afectar la calidad del aire en tu hogar.

La canela, al ser antibacteriana, ayuda a reducir la proliferación de estos microorganismos y, de paso, purifica el aire mientras limpias. Esto significa que no solo estarás eliminando los olores persistentes, sino que también contribuirás a la higiene general de tu hogar.

Cómo aplicar canela a tu aspiradora

Utilizar canela en la aspiradora no requiere de un gran esfuerzo ni de materiales complicados. De hecho, es un truco tan simple que se puede hacer en pocos minutos, con solo unos pocos pasos. En primer lugar, necesitas una servilleta o un disco de algodón, agua tibia y canela molida. Humedece ligeramente la servilleta o el algodón con agua tibia (sin empaparlos), y espolvorea aproximadamente dos cucharaditas de canela sobre la superficie húmeda.

una mezcla otoñal de
una mezcla otoñal de especias con un toque dulce y aromático perfecta para bebidas y postres – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asegúrate de que la canela esté bien distribuida y que no queden grumos. Luego, coloca la servilleta o el disco de algodón dentro de la bolsa de la aspiradora o en el cubo de basura, según el tipo de aspiradora que tengas.

Si tu aspiradora no tiene bolsa, simplemente coloca el algodón o la servilleta en el compartimento de residuos, asegurándote de que no obstruya el flujo de aire ni interfiera con la succión del aparato. Con este simple gesto, cada vez que utilices la aspiradora, el agradable aroma de la canela se esparcirá por toda la casa, haciendo que el ambiente se sienta fresco y limpio.

Temas Relacionados

LimpiezaLavadoTrucosTrucos de LimpiezaComidaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

Se realizará mañana después de que el Gobierno de Netanyahu critique que se haga el 7 de octubre

El Congreso aplaza la votación

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex

Qué hago si el perro de mi vecino no para de ladrar: “Si lo hace en horarios prohibidos o supera los límites establecidos, puedes presentar una denuncia”

Si bien no todos los ladridos son sancionables, si se cumplen una serie de condiciones específicas, de frecuencia y duración, podría ser suficiente para interponer una demanda

Qué hago si el perro

Pollo alla cacciatora in bianco: un clásico de la cocina italiana donde predominan los ingredientes del campo

Este guiso prescinde de tomate, lo que consigue que se disfrute al máximo el sabor del pollo y los vegetales que lo acompañan

Pollo alla cacciatora in bianco:

La historia tras el falso búnker de lujo de Macron ante la III Guerra Mundial: así se crea y se expande un bulo

Una falsa noticia de una cuenta de X que buscaba desprestigiar al presidente francés llegó a tener millones de visitas

La historia tras el falso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aplaza la votación

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”