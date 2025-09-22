España

Cómo acabar con la humedad en casa siguiendo una antigua técnica japonesa: te será útil este otoño

Es un método rápido que no requiere de electricidad ni productos químicos

Aarón Caballero Illescas

Humedad en un marco. (Freepik)

Con el final del verano y el inicio del otoño, las temperaturas empiezan a descender y el clima se humedece progresivamente. Esto conlleva ciertos cambios en diferentes ámbitos, como puede ser la ropa que nos ponemos o la dieta que seguimos.

Esto también repercute en el hogar, por lo que debemos estar preparados para tenerlo a punto y prevenir ciertas situaciones. Una de ellas es, precisamente, evitar que la humedad forme parte del hogar.

Para resolver estos problemas, muchos recurren a tecnologías modernas como los deshumidificadores eléctricos. Sin embargo, su uso no siempre resulta práctico ni sostenible. Frente a estas limitaciones, en países con elevada humedad ambiental como Japón, se han adoptado alternativas naturales.

Método japonés

La clave está en el carbón de bambú, que se produce al carbonizar piezas de bambú a alta temperatura, proceso que confiere a este material una estructura interna sumamente porosa.

Esta cualidad le permite absorber hasta cuatro veces su peso en agua, además de atrapar olores desagradables y ciertas impurezas presentes en el aire. El uso doméstico del takesumi se remonta a la época de los samuráis, según describe el medio Ouest France, debido a su eficacia tanto en la purificación ambiental como en la conservación de objetos.

La técnica consiste en colocar trozos de carbón de bambú en espacios cerrados o húmedos, como armarios, debajo del fregadero, junto a los zapatos o detrás de muebles situados en paredes frías. Uno de los puntos positivos es que esta solución es efectiva, no requiere de electricidad y prescinde de productos químicos.

Cómo aplicar el método japonés

Para implementar este método en casa es necesario adquirir carbón de bambú puro, disponible en tiendas de productos orgánicos, comercios especializados en cultura japonesa o bien plataformas de venta en línea.

Aplicarlo es muy sencillo: basta con colocar de dos a cuatro trozos en áreas de hasta diez metros cuadrados que presenten mayor humedad. Algunas de las zonas más habituales son armarios de ropa blanca, rincones detrás de muebles contra paredes exteriores o zonas donde se guardan zapatillas.

Un truco práctico consiste en introducir las piezas en bolsas de algodón o calcetines limpios, para evitar que manchen la ropa o resulten difíciles de extraer. Para maximizar el efecto se recomienda asegurar la circulación de aire alrededor del carbón.

Cada cuánto tiempo hay que renovar el carbón de bambú

El ciclo de vida útil de cada trozo de carbón varía según el grado de humedad y el tamaño de la estancia. En general, para mantener su función absorbente, se aconseja renovar el carbón cada dos o tres meses.

Por otra parte, hay que colocar la pieza al sol una vez al mes durante varias horas. Esto ayudará a liberar la humedad acumulada, renovando así su capacidad de absorción. En casos de humedad extrema o tras una filtración de agua importante, conviene reemplazarlos inmediatamente.

El método japonés, además de eliminar la humedad, ofrece otros usos complementarios: conserva alimentos en cestas, neutraliza olores en refrigeradores y botes de basura y purifica el aire dentro del coche.

