Juanjo Bona hace llorar a Noemí Galera en su regreso a ‘OT’: “A mí me cambió la vida y volver aquí es muy fuerte”

Juanjo Bona en OT (Cuenta oficial de OT)

Juanjo Bona ha vuelto a la que fue su casa hace ya dos años, pero esta vez como invitado especial. El artista aragonés, que fue uno de los más queridos de su edición, regresó a la Academia de Operación Triunfo para conversar con los concursantes sobre su paso por el programa y su adaptación a la industria musical.

La visita comenzó con la entrada de Bona de la mano de Noemí Galera, quien lo recibió con los brazos abiertos. El extriunfito no pudo ocultar la emoción: “Esto es una maravilla, a mí me cambió la vida y volver aquí es muy fuerte”, confesó con una sonrisa de oreja a oreja.

Durante su intervención, Bona relató su experiencia con total sinceridad. Reconoció que, antes de entrar, había anotado los temas que quería tratar, aunque los nervios le jugaron una mala pasada y se quedó en blanco.

“Salir de aquí es difícil, es duro. Todo lo bueno dentro, que es el sueño de nuestra vida, se acaba… y empieza lo bueno”, compartió con los alumnos, destacando la importancia de gestionar el salto a la vida real tras el programa.

Reflexión sobre salud mental

Uno de los momentos más valiosos de su charla llegó cuando habló de la salud emocional. “Aquí dentro me hubiera gustado escuchar que hay semanas que te toca una canción y parece que estás destinado a una nominación, y luego acabas nominado porque acabas la semana con ese pensamiento. Yo me sentía mal porque estaba amargado, no quería hablar con nadie. Pero es normal, porque esto se convierte en tu vida diaria. Permitíos estar mal, porque eso permite que la gente te conozca”, afirmó.

El cantante recordó también una de sus actuaciones más recordadas, Miénteme, que para muchos pudo haber sido motivo de nominación, aunque finalmente no lo fue. Un ejemplo, dijo, de cómo la percepción pública no siempre coincide con la realidad interna.

Juanjo Bona en la academia de OT (cuenta oficial de OT)

El miedo al “hate”

La edición actual de OT está recibiendo críticas por la presión que sienten los concursantes ante la opinión pública. Sobre ello, Bona quiso lanzar un consejo claro: “Del hate no os vais a librar. Nos van a funar de cualquier manera, hagas lo que hagas, aunque seas correcto, educado y no te metas con nadie. Siempre va a haber algo que no va a gustar. Sed vosotros mismos, es un cliché que se hace realidad”.

La visita no se limitó a la Academia. Bona también fue el primer invitado especial de la gala de la semana, donde interpretó su tema Últimamente. Una canción cargada de nostalgia que recoge las emociones que vivió tras salir del concurso: la dificultad de gestionar la fama repentina, el miedo a perderse entre tantos focos y la necesidad de volver a sus raíces.

Actuación de Juanjo Bona en TikTok

La letra habla de esos fantasmas que aparecen tras los aplausos, pero también de la importancia de volver a la familia y a quienes estuvieron desde el principio.

Actualmente, Bona no solo desarrolla su carrera musical, sino que también participa en Masterchef Celebrity 10. Un reto diferente, pero que le ha permitido volver a experimentar la adrenalina de los concursos y mostrar otras facetas personales.

El regreso del cantante a la Academia fue una de las visitas más esperadas de la temporada, tanto para el público como para los propios concursantes, que encontraron en sus palabras una mezcla de sinceridad, aprendizaje y motivación.