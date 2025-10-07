Las lágrimas llegan a ‘Operación Triunfo’ tras la última expulsión: el nombre de los dos nuevos nominados

Escena de la tercera gala de 'Operación Triunfo 2025'. (Prime)

Con una emocionante noche llena de actuaciones, votaciones y sorpresas, la tercera gala de Operación Triunfo 2025 dejó momentos inolvidables para los seguidores del talent show. Esta semana, la expulsión de Salma de Diego, la nominación de Laura y Carlos, así como la presencia especial de Juanjo Bona, marcaron la velada que pudo disfrutarse en directo a través de Prime Video en España y varios países de Latinoamérica.

La gala arrancó con energía al ritmo de Será porque te amo de Ricchi e Poveri, uno de los temas grupales más coreados por los fans de OT. Tras esta apertura, los focos se centraron en los dos nominados que se jugaban la permanencia: Salma de Diego interpretó con emoción Lo saben mis zapatos de Pablo López, mientras que Max apostó por Tu refugio de Pablo Alborán en un intento de ganarse el voto del público.

Escena de la tercera gala de 'Operación Triunfo 2025'. (Prime)

A lo largo de la noche, el escenario se iluminó con dúos y tríos que ofrecieron desde soul y disco hasta pop y trap argentino. El jurado, formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, evaluó las actuaciones con ojo clínico. Esta noche sonaron, entre otras, El Único de Ca7triel & Paco Amoroso, que interpretaron Tinho y Crespo, Don’t Leave Me This Way, de The Communards, que les tocó a Guille Toleadano y Judith, y una versión de Training Session, de Dua Lipa, a cargo de Cristina, Lucía Casani y María Cruz.

El invitado estelar de la noche fue Juanjo Bona, finalista de OT 2023, quien regresó al plató para presentar su tema Últimamente. El maño tuvo el privilegio de estrenar las actuaciones de invitados de esta edición.

El nombre del expulsado y dos nuevos nominados

El momento de máxima tensión llegaba con el cierre de las votaciones: Max se ganó la confianza del público con el 58% de los votos, mientras que Salma de Diego se convirtió en la segunda expulsada de la edición, quedándose con el 42%, como detallaron ambas fuentes.

“Los espectadores de OT han decidido con el 58% de los votos que quien debe seguir en la academia sea Max”, anunció Chenoa en una noche con porcentajes muy ajustados.

Escena de la tercera gala de 'Operación Triunfo 2025'. (Prime)

La elección del favorito también trajo emoción, con Lucía Casani llevándose el reconocimiento de la audiencia tras conseguir el 33% de los votos. Como favorita, Lucía contó con el privilegio de ser salvada directamente, algo que también lograron Olivia, Crespo, Cristina, Claudia, Guille Toledano, Téyou, Judit, Guillo y María Cruz, según la crónica de FormulaTV.

La tensión volvió a subir al conocerse los nombres de los nominados: el jurado puso en la cuerda floja a Tinho, Laura, Carlos y Max. Noemí Galera y el equipo de profesores dieron el visto bueno para que Tinho continuara, mientras que los compañeros votaron para salvar a Max de la nominación, en una votación prácticamente unánime.

Así, Laura y Carlos quedaron como los dos concursantes que tendrán que defender su lugar en la próxima gala. Solo uno podrá seguir en la academia y será el público, a través de sus votos, quien decida al nuevo expulsado.