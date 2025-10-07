España

Las lágrimas llegan a ‘Operación Triunfo’ tras la última expulsión: el nombre de los dos nuevos nominados

La tercera gala del talent show contó con la actuación de un exconcursante que inauguró las actuaciones de artistas esta edición

Alba García

Por Alba García

Guardar
Escena de la tercera gala
Escena de la tercera gala de 'Operación Triunfo 2025'. (Prime)

Con una emocionante noche llena de actuaciones, votaciones y sorpresas, la tercera gala de Operación Triunfo 2025 dejó momentos inolvidables para los seguidores del talent show. Esta semana, la expulsión de Salma de Diego, la nominación de Laura y Carlos, así como la presencia especial de Juanjo Bona, marcaron la velada que pudo disfrutarse en directo a través de Prime Video en España y varios países de Latinoamérica.

La gala arrancó con energía al ritmo de Será porque te amo de Ricchi e Poveri, uno de los temas grupales más coreados por los fans de OT. Tras esta apertura, los focos se centraron en los dos nominados que se jugaban la permanencia: Salma de Diego interpretó con emoción Lo saben mis zapatos de Pablo López, mientras que Max apostó por Tu refugio de Pablo Alborán en un intento de ganarse el voto del público.

Escena de la tercera gala
Escena de la tercera gala de 'Operación Triunfo 2025'. (Prime)

A lo largo de la noche, el escenario se iluminó con dúos y tríos que ofrecieron desde soul y disco hasta pop y trap argentino. El jurado, formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, evaluó las actuaciones con ojo clínico. Esta noche sonaron, entre otras, El Único de Ca7triel & Paco Amoroso, que interpretaron Tinho y Crespo, Don’t Leave Me This Way, de The Communards, que les tocó a Guille Toleadano y Judith, y una versión de Training Session, de Dua Lipa, a cargo de Cristina, Lucía Casani y María Cruz.

El invitado estelar de la noche fue Juanjo Bona, finalista de OT 2023, quien regresó al plató para presentar su tema Últimamente. El maño tuvo el privilegio de estrenar las actuaciones de invitados de esta edición.

El nombre del expulsado y dos nuevos nominados

El momento de máxima tensión llegaba con el cierre de las votaciones: Max se ganó la confianza del público con el 58% de los votos, mientras que Salma de Diego se convirtió en la segunda expulsada de la edición, quedándose con el 42%, como detallaron ambas fuentes.

“Los espectadores de OT han decidido con el 58% de los votos que quien debe seguir en la academia sea Max”, anunció Chenoa en una noche con porcentajes muy ajustados.

Escena de la tercera gala
Escena de la tercera gala de 'Operación Triunfo 2025'. (Prime)

La elección del favorito también trajo emoción, con Lucía Casani llevándose el reconocimiento de la audiencia tras conseguir el 33% de los votos. Como favorita, Lucía contó con el privilegio de ser salvada directamente, algo que también lograron Olivia, Crespo, Cristina, Claudia, Guille Toledano, Téyou, Judit, Guillo y María Cruz, según la crónica de FormulaTV.

La tensión volvió a subir al conocerse los nombres de los nominados: el jurado puso en la cuerda floja a Tinho, Laura, Carlos y Max. Noemí Galera y el equipo de profesores dieron el visto bueno para que Tinho continuara, mientras que los compañeros votaron para salvar a Max de la nominación, en una votación prácticamente unánime.

Así, Laura y Carlos quedaron como los dos concursantes que tendrán que defender su lugar en la próxima gala. Solo uno podrá seguir en la academia y será el público, a través de sus votos, quien decida al nuevo expulsado.

Temas Relacionados

Operacion Triunfo EspanaOT 2025Prime VideoProgramas de TelevisiónTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Tener en cuenta ciertos patrones para repostar puede suponer un ahorro considerable para los usuarios

Este es el día de

Este es el sustituto de las islas de cocina: más cómodo, práctico y elegante

La nueva tendencia responde a la necesidad de las familias de aprovechar al máximo el espacio, así como tener un lugar donde no solo comer, sino reunirse y descansar

Este es el sustituto de

Juanjo Bona hace llorar a Noemí Galera en su regreso a ‘OT’: “A mí me cambió la vida y volver aquí es muy fuerte”

El exconcursante de OT 2023 visita la academia que marcó su vida para compartir con los actuales concursantes como afrontó la salida al mundo real y los retos de la industria musical

Juanjo Bona hace llorar a

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Un hondureño que vive en el país europeo asegura que los salarios de los empleados a 20 horas semanales pueden llegar a cubrir todas las necesidades individuales

Trabaja a media jornada en

Sam Altman, padre de ChatGPT: “Algunas personas lo están usando para no pensar y otras para pensar más que nunca”

El director ejecutivo de OpenAI asegura que los modelos actuales están cerca de resolver preguntas complejas y alcanzar logros que desafían incluso a los expertos

Sam Altman, padre de ChatGPT:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el día de

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

Una sentencia pionera concede el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por el cuidado de su nieta

La industria de defensa de España ingresa un 16,2% más que hace dos años gracias al rearme europeo: supera los 16.000 millones de euros

La Justicia confirma el desahucio de una vivienda por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya contra unos ocupantes desconocidos

ECONOMÍA

Trabaja a media jornada en

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

Los consejos de economía del gurú del ‘Wall Street Journal’: “¿Quieres disfrutar más de la vida? Sé un participante, no un mero observador”

Los economistas piden al Gobierno medidas para contener el gasto en pensiones que afecten a los actuales y futuros jubilados

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”