Juanjo Bona, a conquistar las cocinas tras ‘Operación Triunfo’: “Pensé en rechazar ‘Masterchef’ por si era negativo para mi carrera”

Juanjo Bona, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Juanjo Bona es uno de los concursantes más populares de Operación Triunfo 2023. Para muestra, la multitud de fans que desde las seis de la madrugada aguardaban su llegada al FesTVal de Vitoria-Gasteiz como concursante de MasterChef Celebrity 10, un programa en el que muestra una nueva faceta y trata de quitarse la ‘espinita’ de su paso por la versión Junior con 11 años.

En la presentación del talent en Vitoria, el cantante confesaba a Infobae España y otros medios cómo está viviendo esta nueva experiencia televisiva, las dudas que afrontó al recibir la oferta y por qué finalmente decidió sumarse a una aventura que pocas estrellas emergentes se atreven a vivir.

Según relataba el artista, se enteró de la oferta del formato de Shine Iberia mientras actuaba en su tierra natal, Zaragoza, durante su gira. Pese a la ilusión que le hacía participar en este programa, reconoce sus temores iniciales: “Yo no lo tenía nada claro. De hecho, mi primera respuesta fue que no”, relata.

Bona confiesa que tenía “muchos pensamientos”, entre los cuales estaba “si realmente era pronto o si era algo negativo en mi carrera”. Sin embargo, tras reflexionar y hablar con su familia, decidió aceptar la propuesta: “Me di cuenta de que era algo que yo quería hacer, que me salía del corazón y que tenía que quitarme la ‘espinita’ de niño”. Así, prefirió aprovechar la oportunidad y no pensar en el futuro: “No sé qué va a pasar conmigo dentro de un año, de cinco… Entonces dije: «Mira, lo voy a hacer ahora porque esto igual se acaba». Es la oportunidad”, asevera.

Todavía excitado por el recibimiento masivo que tuvo en la ciudad alavesa, Juanjo se mostraba “muy agradecido y muy feliz” por el apoyo de su fandom, aunque reconocía que también le producía “bastante nervio” la recepción que podía tener su paso por el programa de La 1. “Me quedé muy tranquilo de cómo me vi en el primer programa y de la acogida que tuvo”, apuntaba en su encuentro con los medios.

Su conflicto con José Manuel Parada

Pese al buen recibimiento del estreno, lo cierto es que Juanjo fue protagonista de un conflicto desde la primera entrega. El cantante tuvo un tenso encontronazo con José Manuel Parada que dio mucho de qué hablar, aunque ahora el zaragozano le quita importancia: “Esa semana llevábamos grabando seis días seguidos. Es un programa muy intenso y yo soy sensible, pero lo bueno en este programa es que los problemas duran muy poco. Todo fluye y yo a Parada ahora mismo le amo”.

Más allá de las relaciones personales, Juanjo tiene claro que viene a por el triunfo y, para ello, se ha preparado con la ayuda de una reconocida figura culinaria que pasó por el programa. Y es que, además de revisar libros y recetas de TikTok, el ‘extriunfito’ ha contado con la formación de Eva M. Millán, segunda finalista de la primera edición de MasterChef. “Tengo mucho que agradecerle”, comenta.

Sobre la presión a la que se somete a los aspirantes y las supuestas artimañas televisivas que algunos exparticipantes han destapado, el artista defiende que el programa “es bastante real” y asegura que hay que ir preparado para estar a la altura del formato: “Creo que la gente no es consciente de que hay que saber. Si no sabes, estás jodido”.

En cuanto a la edición de las grabaciones, asegura que “está muy bien” y que se quedó “muy tranquilo” tras visionar el estreno. “Con tantas horas de grabación, realmente se podría hacer otro programa y podían cambiarlo todo. Pero han sacado lo mejor de cada uno y lo que fue, tal cual”, concluye.