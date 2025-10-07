España

Este es el sustituto de las islas de cocina: más cómodo, práctico y elegante

La nueva tendencia responde a la necesidad de las familias de aprovechar al máximo el espacio, así como tener un lugar donde no solo comer, sino reunirse y descansar

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

interiorismo, deco, puertos del lago, cocinas, living, dormitorio

Durante la última década, la isla de cocina se ha convertido en el símbolo por excelencia de las cocinas modernas y abiertas. Su presencia denotaba estilo, amplitud y funcionalidad, adaptándose al ritmo de vida contemporáneo. Sin embargo, esta tendencia está empezando a perder fuerza. Los diseñadores de interiores alertan sobre las limitaciones prácticas de este elemento: su instalación exige una gran superficie y, en cocinas más pequeñas o cerradas, su funcionalidad puede verse notablemente reducida.

En este contexto, emerge con fuerza una alternativa que promete marcar un antes y un después en el diseño de cocinas: la península con mesa integrada. Esta solución no solo responde a la necesidad de aprovechar mejor el espacio disponible, sino que también se alinea con los nuevos usos sociales del hogar. La cocina ya no es solo un lugar para preparar alimentos, sino el verdadero corazón de la casa, un espacio de reunión, trabajo y descanso.

Los beneficios de instalar una península en tu cocina

Península con mesa incorporada
A diferencia de la isla, que requiere colocación central y un perímetro amplio para ser funcional, la península puede instalarse adosada a una pared o como prolongación de la encimera, lo que permite optimizar el espacio sin sacrificar estilo. Esta disposición facilita la circulación, ofrece zonas de almacenamiento lateral y, al incorporar una mesa integrada, elimina la necesidad de contar con un comedor separado dentro de la cocina.

Este diseño responde mejor a las necesidades reales de las familias actuales. Mientras una persona cocina, otra puede sentarse a trabajar, estudiar o simplemente disfrutar de un café, todo en el mismo espacio. Este enfoque promueve la convivencia sin interferir con las tareas propias del área de cocina.

Además, las penínsulas modernas están diseñadas con materiales que combinan elegancia y resistencia, como la madera natural, el mármol, el granito o los acabados mate. Sus líneas limpias y su integración con el entorno refuerzan el aspecto minimalista, pero sin perder calidez. Algunas versiones incluso incorporan tecnología: enchufes empotrados, iluminación LED, placas de inducción o superficies antibacterianas, lo que las convierte en piezas multifuncionales y altamente eficientes.

Estética cálida y natural para 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colores y los materiales también son un punto clave a tener en cuenta de cara al futuro del interiorismo. Los últimos años han estado marcados por un estilo sobrio en el que los blancos, negros y grises han predominado en el interior de las casas modernas. Pero se estima que para 2026 esto cambie, y por fin vuelvan a incorporarse colores en el interior de los hogares: una estética orgánica, cálida y personalizada.

Entre las combinaciones que más destacarán se encuentran tres estilos que comparten una misma filosofía: naturalidad, luz y bienestar. El primero es un clásico: tonos blancos y madera. El blanco amplifica la luminosidad de la cocina, mientras que la madera -especialmente en tonos claros- añade textura y calidez. Por otro lado, se encuentra en auge el verde oliva con madera. Esta combinación aporta tranquilidad, y una vez más, una sensación cálida al hogar. Por último, la opción perfecta para los que opten por tonalidades neutras y serias: beige y blanco. Esta combinación crea cocinas relajadas pero con un punto distintivo, sobre todo cuando se acompaña de materiales nobles como mármol suave, cerámicas texturizadas y textiles naturales.

