Un interiorista explica los errores que hacen que tu casa no luzca de revista

Escrivá Studios cuenta en su cuenta de TikTok lo que no hay que tener en los hogares

Por Carolina Montes

Escrivá Studios (@escrivastudio)

La decoración es uno de los puntos fundamentales para que tu casa parezca un hogar y para ello, hay ciertos elementos que determinan cómo se ve el espacio en el duermes, comes, ves la televisión y pasas gran parte de tu vida. Todo alrededor cuenta y si quieres tener tu casa de revista hay algunos objetos que estorban para conseguir ese objetivo.

Hay diferentes estilos para adaptar un hogar en función de las preferencias y la forma de ser de cada persona. Mientras unos prefieren el minimalismo, con pocos ingredientes decorativos en el ambiente y colores muy neutros, otros prefieren algo más recargado, con tonos vivos y adornos más llamativos.

Para conseguir que tu casa luzca como las de las revistas, Marc Escrivá, director creativo de Escrivá Studios, ha contado en la cuenta de TikTok del estudio algunos errores comunes que cometen las personas y que evitan tener un hogar como lo decoraría un diseñador de interiores.

La primera clave son las cortinas. Es frecuente tenerlas con un corte corto, sin tocar el suelo o encajadas en el marco en el que se ubica la ventana. Esto, según Escrivá Studios, es un error. Unas cortinas que no son largas restan elegancia a la sala en la que se encuentran ubicadas. Tal y como explica en TikTok: “El textil debe vestir el espacio como un traje a medida”.

Otro gesto frecuente de las personas en sus casas es tener los cables de televisores, altavoces, consolas, lámparas, etc. a la vista. Además de poder provocar tropiezos y caídas inesperadas, también provoca una pérdida de estilo a nivel de diseño interior. “El lujo real es invisible”, comenta el director creativo de Escrivá Studios. La tecnología debe estar integrada dentro del hogar, pero sin ser necesariamente visible. Cuanto menos cables estén a la vista, mejor será la decoración de la sala.

Finalmente, Marc Escrivá señala la iluminación. La luz que se incorpora en la habitación es crucial no solo para ver correctamente, sino para crear un ambiente óptimo y agradable a la vista de la persona que habita en ella o que la visita. Una luz fría y uniforme arruina el espacio porque en vez de parecer una casa, parece una oficina. “La elegancia y la calidez se construye con capas de iluminación cálida”.

Cambios significativos para hacer un hogar más acogedor

Hay otros errores que no ha comentado Escrivá Studios que también hacen que un hogar no sea tan acogedor como se espera, o que no luzca como las revistas. Así lo comenta el medio de interiorismo y diseño, El Mueble, que señala diferentes cambios que podrían ser significativos para remodelar una casa.

Uno de los consejos es darle importancia al comedor. El lugar donde se realizan los desayunos, las comidas o las cenas debe ser un sitio relevante al que dedicarle tiempo. Elegir una mesa adecuada, bonita y que acoja al número de comensales habituales, aunque si se espera visita con frecuencia por qué no tener una más amplia.

No mezclar texturas es otro error común cuando se planea un diseño de una habitación porque se cree que queda todo más uniforme, pero no es recomendable. Arriesgar por una combinación de texturas es algo que está de moda y que permite un riesgo acertado siempre.

Otra característica a tener en cuenta, y que da sensación de orden y de buena praxis, es la colocación de los cuadros. Es fundamental que no estén torcidos y en una posición correcta a la altura de los ojos.

Hay una serie de consejos que pueden ayudar a tener una casa más acogedora y que si te interesa un hogar como los de las revistas pueden ser útiles.

