La hamburguesa más cara del mundo se sirve en Barcelona, vale 9.450 € y solo puedes probarla por invitación

La hamburguesa más cara del mundo se sirve en el asador Aupa (Montaje Infobae)

De los 5 euros que podía costar un menú de comida rápida hace una década a las dos cifras largas que cuesta disfrutar de una de ellas con unas cuantas patatas. El precio medio que pagamos por disfrutar de una hamburguesa se ha disparado de manera vertiginosa en los últimos tiempos. Este entrepán americano, relleno de carne, queso, lechuga y algunas salsas, se ha convertido en un producto gourmet que muchos restaurantes se han empeñado en elevar. Al mismo tiempo que aumentaba la calidad de sus ingredientes y la originalidad de las recetas, esta receta ha elevado también su precio, con costes que ya rara vez bajan de los 10 euros y alcanzan, incluso, las dos decenas.

Ahora, un restaurante de Barcelona ha querido llevar esta tendencia a su máxima expresión, creando la hamburguesa más cara del mundo. Su precio es de nada menos que 9.450 euros, un coste que, según sus creadores, está más que justificado. Esta iniciativa, para muchos, una auténtica excentricidad, viene del restaurante Asador Aupa, un local especializado en cocina vasca ubicado en Cabrera del Mar, un pueblo del Maresme a poco más de 20 minutos del centro de Barcelona.

BdeVikingo es el fundador de Asador Aupa, donde se sirve esta hamburguesa (Instagram / @auparestaurante)

El restaurante Asador Aupa, conocido por su apuesta radical por el producto vasco y la experiencia gastronómica, acaba de anunciar un lanzamiento que no dejará indiferente a nadie: la hamburguesa más cara del mundo, con un precio de 9.450 € y acceso únicamente bajo invitación directa. La creación lleva la firma de Bosco Jiménez, más conocido como BdeVikingo, un cocinero e influencer gastronómico que fundó este negocio en 2023. El creador de contenido ha creado ahora esta obra culinaria bajo un concepto claro: “el lujo no debe ser ruidoso, debe ser inalcanzable”.

Y es que esta hamburguesa no es accesible para todo el mundo. No ya por su precio, sino por su exclusividad. La experiencia se desarrolla en la sala privada del restaurante Aupa, en una única mesa en la que solo se sientan algunos privilegiados, seleccionados por el propio restaurante. “Esta experiencia solo se realiza bajo invitación. No está en la carta. No se puede reservar. Solo acceden quienes han sido seleccionados para vivirla”, aseguran desde la web del restaurante. “Si cree que debería estar en la lista, puede solicitarlo y se cursará la petición”, continúan explicando. Así pues, el dinero no garantiza el acceso a esta sala. Desde Aupa, avisan de que solo la prepararan para aquellos clientes que cumplan “con todos los requisitos, los cuales no son desvelados”.

Para elaborarla, sus creadores han pasado 8 años de investigación y viajes a Estados Unidos, con el fin de crear lo que ellos llaman la “hamburguesa con sentido más cara del mundo”. Sobre su receta e ingredientes, poco se sabe. Desde el restaurante, aseguran que “no lleva ingredientes sin sentido como oro o caviar solo por el hecho de ser caros”. En cambio, optan por tres elementos, tres razones por las que justifican su alocado precio: por un lado, las tres mejores carnes del mundo; por otro, el queso más exclusivo de Europa; y, finalmente, una salsa secreta elaborada a base de un espirituoso de lujo. Todo lo demás está envuelto en silencio.

El asador vasco de BdeVikingo

El nombre de Bosco Castro, conocido en los círculos virtuales como BdeVikingo, ha resonado con fuerza en el panorama gastronómico español. Su historia empezó en el ámbito digital, creando un personaje en redes que se hizo viral a base de recetas carnívoras narradas con el estilo brusco y agresivo que le caracteriza. Su cocina dio el salto a la realidad con la apertura de Aupa, un asador vasco ubicado en Cabrera de Mar. Este establecimiento es un homenaje al pasado y a la tradición vasca, trasladando el sabor auténtico de la parrilla hasta el Maresme.

BdeVikingo, fundador del Restaurante Asador Aupa (Instagram / @auparestaurante)

Especializado en carnes y pescados a la brasa, el restaurante destaca por su parrilla inclinada, característica de los asadores vascos. Cuenta además con una gran parrilla exterior en homenaje al pueblo guipuzcoano de Getaria y con una carta de platos tradicionales de la gastronomía vasca que incluye desde pintxos y bacalao al pilpil hasta chuletón a la brasa y marmitako.

El recorrido de Bosco hacia la creación de contenido comenzó de forma poco convencional. En 2019, movido por una motivación personal y un peso cercano a los 180 kg, este madrileño con ascendencia vasca inició su travesía digital en Instagram, documentando su camino hacia una vida más saludable a través de dieta y ejercicio. Sin embargo, durante el confinamiento de 2020, su enfoque cambió hacia la cocina, compartiendo recetas que gozaron de gran aceptación. Este afamado amante de la carne ha mantenido una relación especial con el chuletón, sumando, según sus propias cuentas, más de 500 saboreados. En la actualidad, BdeVikingo acumula más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, que se suman al 1,1 millones de su cuenta de TikTok.

(Con información de Europa Press)