España

Si tienes dolor de muelas, estos son los alimentos que debes evitar

La temperatura y la textura de las comidas también influyen en el proceso de recuperación

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Un hombre con dolor de
Un hombre con dolor de muelas (AdobeStock)

Una de las molestias más comunes e incómodas son los dolores de muelas, que pueden volverse realmente desesperantes. El tratamiento a seguir indicado por el dentista debe ir acompañado de una dieta que ayude a aliviar el dolor, pues la alimentación juega un papel clave en la recuperación. De hecho, lo que comemos o dejamos de comer puede marcar la diferencia entre una mejoría rápida y la prolongación del dolor. Por eso, conviene saber qué alimentos deben evitarse para no agravar el malestar ni retrasar la cicatrización.

Uno de los primeros puntos a tener en cuenta son las bebidas azucaradas, explican desde la clínica dental Ferrus & Bratos. Los refrescos, los zumos industriales y cualquier líquido con alto contenido de azúcar representan un riesgo añadido. El azúcar es el principal alimento de las bacterias que habitan en la boca, y su consumo excesivo puede favorecer la proliferación de infecciones en dientes y encías. En el caso de una muela sensible o una herida reciente tras una extracción, esta acción bacteriana puede derivar en más inflamación y dolor.

De la misma forma, las frutas ácidas como el limón, la lima o el kiwi, aunque son muy saludables en condiciones normales, no resultan adecuadas cuando existe un dolor de muelas. Su acidez puede generar escozor en la zona afectada, provocar sensibilidad dental e incluso retrasar la cicatrización de las encías. En este sentido, conviene posponer su consumo hasta que la boca esté completamente recuperada.

La temperatura de los alimentos y bebidas también merece especial atención, pues consumir líquidos demasiado calientes puede ser tan perjudicial como ingerir comidas muy frías. Según cuentan los profesionales de Ferrus & Bratos, el calor intenso tiende a sensibilizar aún más los nervios expuestos, lo que provoca un aumento inmediato del dolor. Además, puede inflamar los tejidos blandos que rodean la muela, dificultando la curación. Por eso, lo más recomendable es optar por alimentos tibios o a temperatura ambiente durante los días posteriores a la aparición del dolor o a un procedimiento dental.

Infusión de manzanilla (Shutterstock)
Infusión de manzanilla (Shutterstock)

En cuanto a la textura de los alimentos, las carnes fibrosas se encuentran entre las menos aconsejables. Cortes de carne que requieren masticar con fuerza, como el filete o el pollo a la parrilla, pueden suponer un esfuerzo innecesario para la mandíbula y la zona dental afectada. Al tener que ejercer mayor presión al masticar, el dolor puede intensificarse y, en el peor de los casos, llegar a provocar pequeñas lesiones adicionales en las encías.

Por otro lado, los alimentos duros, como los frutos secos o ciertos panes crujientes, representan un riesgo aún mayor. Su dureza no solo aumenta las molestias al masticar, sino que también puede generar heridas si fragmentos pequeños se incrustan en la encía inflamada o en la cavidad que deja una muela recién extraída.

El doctor López Rosetti nos explica los beneficios de lavarnos los dientes.

El peligro de ciertos “remedios” caseros

Aparte de los alimentos, también conviene tener cuidado con ciertos remedios caseros. Muchas personas recurren a sustancias como el agua oxigenada, el bicarbonato o incluso el alcohol, aplicándolos directamente sobre la muela o la encía. Aunque estos productos tienen propiedades desinfectantes en otros contextos, en la boca pueden resultar demasiado abrasivos.

Su uso inadecuado puede irritar los tejidos blandos, aumentar la inflamación y prolongar la incomodidad, en lugar de aliviarla. Los especialistas coinciden en que estas prácticas no deben sustituir el tratamiento odontológico y pueden ser contraproducentes.

Temas Relacionados

Dolor de muelasDolorMuelasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

El letrado insta a los afectados por estafas electrónicas como el 'smishing' a exigir a la entidad financiera una devolución, ya que es quien tiene custodia de los fondos

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el

Shein tendrá en París su primera tienda física permanente de Europa: prevé abrir cinco más en Francia

El gigante de la moda rápida ha elegido la capital francesa para sus primeros pasos hacia la expansión en el continente

Shein tendrá en París su

Este animal que cabe en la palma de tu mano puede romper un cristal antibalas

Este crustáceo marino sigue asombrando a la ciencia por su fuerza y complejidad evolutiva

Este animal que cabe en

José Antonio Latre, experto en gran consumo: “Si tuviera que invertir, lo haría en fast food o en alta gastronomía prémium, no en la clase media”

La creciente calidad de la oferta y el cambio en los hábitos de consumo convierten a las secciones “ready to eat” en un competidor directo para la hostelería tradicional

José Antonio Latre, experto en

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional celebra el

La Policía Nacional celebra el día de su patrón sin sus principales sindicatos, que rechazan el “arbitrario” reparto de medallas apoyado en una ley franquista

Un turista es confundido con un propagandista ruso en un viaje a Turquía: de vacaciones a pesadilla

Procedente el despido de la directora de una sucursal de Caixabank que abría tarde y cerraba pronto, dejando a clientes esperando en la puerta

Un vuelo de París a Washington regresa de emergencia por un problema en los baños

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

ECONOMÍA

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

Shein tendrá en París su primera tienda física permanente de Europa: prevé abrir cinco más en Francia

José Antonio Latre, experto en gran consumo: “Si tuviera que invertir, lo haría en fast food o en alta gastronomía prémium, no en la clase media”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”