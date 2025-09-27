Cómo aliviar el dolor de muelas: los 5 remedios caseros más eficaces

Una mujer con dolor de muelas (AdobeStock)

Un dolor de muelas es, para muchos, uno de las molestias más insoportables. Cuando llega la noche, el sufrimiento no nos deja dormir ya que la intensidad del dolor suele incrementarse al acostarse por la acumulación de sangre en la cabeza. Esto aumenta la presión y la sensibilidad en la zona afectada, lo que complica aún más el descanso.

Si el dolor de muelas persiste durante más de uno o dos días, es importante acudir al dentista, puesto que podría ser necesario un diagnóstico y tratamiento adecuados para evitar daños mayores. En situaciones donde se detectan señales de infección, el dentista puede prescribir antibióticos para eliminarla. Si la causa es un diente roto o con caries, será necesario un tratamiento específico que puede incluir la reparación de la cavidad, un tratamiento de conducto o incluso la extracción dental.

Para aliviar el dolor de muelas también se encuentran disponibles a nuestro alcance algunos remedios caseros que resultan bastante eficaces. La dentista Christine Frank recoge algunas de los trucos que más ayudan contra el dolor de dientes.

Compresas frías

La aplicación de una compresa fría en la zona afectada constituye otro método eficaz. Colocar una bolsa de hielo envuelta en una toalla sobre la mejilla o la mandíbula ayuda a contraer los vasos sanguíneos, lo que puede disminuir la inflamación y el dolor. Se recomienda mantener la compresa durante 15 a 20 minutos cada pocas horas en la noche para facilitar el sueño y prevenir molestias al acostarse.

El uso de pomadas anestésicas de venta libre, especialmente aquellas que contienen benzocaína, puede adormecer el área y proporcionar alivio. No obstante, la benzocaína no es adecuada para niños pequeños, por lo que debe evitarse en este grupo.

Enjuague de agua con sal

Entre los remedios caseros, el enjuague bucal con agua salada destaca por su capacidad para reducir la inflamación y prevenir infecciones. El agua con sal actúa como agente antibacteriano natural y ayuda a eliminar partículas de comida o residuos atrapados en los dientes o encías. Este método es sencillo y puede realizarse varias veces al día.

Té de menta

El té de menta y las bolsas de té de menta aplicadas directamente sobre la zona dolorida pueden ofrecer un alivio temporal. La menta contiene compuestos antibacterianos y antioxidantes, y el mentol, uno de sus componentes activos, posee un leve efecto adormecedor sobre las áreas sensibles.

Clavo

El clavo de olor es otro remedio tradicional respaldado por la dentista. El eugenol, su principal compuesto, actúa como analgésico y puede reducir tanto el dolor como la inflamación. Un ensayo clínico de 2015 indicó que la aplicación de eugenol en las encías y el alvéolo dentario tras una extracción dental disminuyó el dolor durante el proceso de recuperación. Para utilizarlo, se puede preparar una pasta con clavos molidos y agua, aplicarla sobre el diente o colocarla en una bolsa de té vacía dentro de la boca.

Ajo

El ajo es conocido por su efecto antibacteriano, atribuido a la alicina, su principal compuesto activo. Masticar un diente de ajo y mantenerlo cerca del diente dolorido puede ayudar a combatir las bacterias responsables de la caries y el dolor. Sin embargo, el sabor intenso del ajo crudo puede resultar desagradable para algunas personas.