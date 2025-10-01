El aborto sigue estancado en la sanidad pública: “Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”

12/09/2025 La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la II Jornadas de la Red Española de Investigación en COVID persistente (REiCOP), en Caixa Forum Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). En la nueva jornada de REiCOP se ha debatido sobre estrategias de abordaje y los más recientes hallazgos en investigación, desde el punto de vista de profesionales sanitarios, investigadores y, especialmente, de las personas afectadas. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

Los centros sanitarios españoles practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2024. La cifra refleja un aumento de alrededor de 30.000 intervenciones que el año anterior (6%) que se replica en la mayoría de las comunidades autónomas y en todas las franjas de edad. Las intervenciones, sin embargo, siguen relegadas casi en su totalidad a la sanidad privada: el Sistema Nacional de Salud (SNS) realizó un total de 30.900 intervenciones, frente a las 83.609 llevadas a cabo en clínicas de titularidad privada.

Los datos muestran un crecimiento del peso de la sanidad pública (2.63 IVE más que en 2023), lo que demuestra “que la sanidad pública está ganando peso en la garantía de este derecho”, ha valorado la ministra Mónica García en la presentación del informe. De hecho, la sanidad privada ha realizado este año 563 intervenciones menos, una ligera disminución que, no obstante, continúa mostrando “que el peso del los centros privados no se ha interrumpido”, según la ministra. “Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”, ha puntualizado García.

Del total de IVE realizadas en el país, más de tres de cada cuatro se hicieron antes de las 8 semanas de gestación y la mayoría de las mujeres que pasaron por el proceso lo hacían por primera vez. El método farmacológico, menos invasivo, tuvo un incremento del 34% este año, pero el 68% de los abortos continúan realizándose a partir del método quirúrgico, especialmente en los centros privados, que acumulan 8 de cada 10 procedimientos.

El informe de Sanidad resalta que el 49% de las personas que pasaron por la interrupción del embarazo habían mantenido relaciones sexuales sin utilizar ningún método anticonceptivo, lo que demuestra que “debemos intensuficar la salud sexual” y “eliminar todas las barreras económicas y territoriales” que impiden el acceso a la contracepción, según la ministra. En ese sentido, García ha recordado que su ministerio trabaja en ofrecer preservativos gratuitos desde las farmacias a todos los jóvenes entre 16 y 22 años. “Los abortos crecen ligeramente en general, aunque la sanidad pública ha aumentado ligeramente también su actividad, sigue siendo claramente insuficiente y que la prevención necesita ser reforzada, especialmente en la población más joven”, ha insistido García.

Las comunidades autónomas siguen sin cumplir con su parte

La labor de la sanidad pública es “insuficiente”, según la ministra, que ha recordado que hay comunidades autónomas que “siguen sin cumplir con su parte”. Como ejemplo, ha señalado a la Comunidad de Madrid, que en los últimos 10 años ha realizado 162.000 abortos, pero tan solo 177 de ellos se han realizado en centros públicos. Estas cifras son “inaceptables”, ha valorado García. “Esto, además, contraviene la ley del año 2023 e indica que queda mucho camino por recorrer“, ha añadido.