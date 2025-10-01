España

El aborto sigue estancado en la sanidad pública: “Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”

Ocho de cada diez intervenciones continúan realizándose en centros privados, pese al aumento del trabajo en el SNS

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
12/09/2025 La ministra de Sanidad,
12/09/2025 La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la II Jornadas de la Red Española de Investigación en COVID persistente (REiCOP), en Caixa Forum Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). En la nueva jornada de REiCOP se ha debatido sobre estrategias de abordaje y los más recientes hallazgos en investigación, desde el punto de vista de profesionales sanitarios, investigadores y, especialmente, de las personas afectadas. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

Los centros sanitarios españoles practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2024. La cifra refleja un aumento de alrededor de 30.000 intervenciones que el año anterior (6%) que se replica en la mayoría de las comunidades autónomas y en todas las franjas de edad. Las intervenciones, sin embargo, siguen relegadas casi en su totalidad a la sanidad privada: el Sistema Nacional de Salud (SNS) realizó un total de 30.900 intervenciones, frente a las 83.609 llevadas a cabo en clínicas de titularidad privada.

Los datos muestran un crecimiento del peso de la sanidad pública (2.63 IVE más que en 2023), lo que demuestra “que la sanidad pública está ganando peso en la garantía de este derecho”, ha valorado la ministra Mónica García en la presentación del informe. De hecho, la sanidad privada ha realizado este año 563 intervenciones menos, una ligera disminución que, no obstante, continúa mostrando “que el peso del los centros privados no se ha interrumpido”, según la ministra. “Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”, ha puntualizado García.

Del total de IVE realizadas en el país, más de tres de cada cuatro se hicieron antes de las 8 semanas de gestación y la mayoría de las mujeres que pasaron por el proceso lo hacían por primera vez. El método farmacológico, menos invasivo, tuvo un incremento del 34% este año, pero el 68% de los abortos continúan realizándose a partir del método quirúrgico, especialmente en los centros privados, que acumulan 8 de cada 10 procedimientos.

El informe de Sanidad resalta que el 49% de las personas que pasaron por la interrupción del embarazo habían mantenido relaciones sexuales sin utilizar ningún método anticonceptivo, lo que demuestra que “debemos intensuficar la salud sexual” y “eliminar todas las barreras económicas y territoriales” que impiden el acceso a la contracepción, según la ministra. En ese sentido, García ha recordado que su ministerio trabaja en ofrecer preservativos gratuitos desde las farmacias a todos los jóvenes entre 16 y 22 años. “Los abortos crecen ligeramente en general, aunque la sanidad pública ha aumentado ligeramente también su actividad, sigue siendo claramente insuficiente y que la prevención necesita ser reforzada, especialmente en la población más joven”, ha insistido García.

Las comunidades autónomas siguen sin cumplir con su parte

La labor de la sanidad pública es “insuficiente”, según la ministra, que ha recordado que hay comunidades autónomas que “siguen sin cumplir con su parte”. Como ejemplo, ha señalado a la Comunidad de Madrid, que en los últimos 10 años ha realizado 162.000 abortos, pero tan solo 177 de ellos se han realizado en centros públicos. Estas cifras son “inaceptables”, ha valorado García. “Esto, además, contraviene la ley del año 2023 e indica que queda mucho camino por recorrer“, ha añadido.

Temas Relacionados

AbortoInterrupción voluntaria del embarazoSalud de las mujeresSanidadSanidad EspañaMinisterio de Sanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Casi la mitad de los trabajadores enfrenta horarios divididos que prolongan los desplazamientos y generan fatiga, mientras expertos advierten de la dificultad para equilibrar vida personal y profesional

Un trabajador estalla contra la

Un abogado laborista cuenta cuales son los motivos de despedido más habituales en los supermercados: “Se trata de una transgresión de la buena fe”

Las empresas hacen controles aleatorios y aplican despedidos disciplinarios a quienes no cumplen con la normativa

Un abogado laborista cuenta cuales

Ibiza tras el temporal: casas anegadas, carreteras cortadas y 152 efectivos de la UME que luchan contra el lodo

La borrasca ex-Gabrielle ha dejado récords de lluvias en estaciones de toda la isla, con 254 litros por metro cuadrado en 24 horas en la capital y 174 litros en Es Codolar

Ibiza tras el temporal: casas

Luis Zahera cuenta en ‘El Hormiguero’ el motivo de salud que paralizó su último rodaje: “Estuve nueve días sondado, colapsé”

El actor acaba de estrenar ‘Animales’, una serie que se puede ver en Netflix y en la que tiene su primer papel protagonista

Luis Zahera cuenta en ‘El

La regla 3-3-2-2 de los cocineros para preparar un filete de carne perfecto

En la búsqueda del filete perfecto, los expertos recomiendan algunos trucos para conservar el mejor sabor y textura, con consejos que van desde los tiempos de cocción hasta la temperatura de la carne

La regla 3-3-2-2 de los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

Ofrecían oportunidades de inversión en activos que no existían: desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros

Un control de Aduana en Suiza intercepta un cargamento procedente de España: 143 litros de alcohol, 190 kilos de croquetas y un gato

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

La jueza de la DANA considera “completamente absurda” la “contumaz insistencia” por parte de las acusaciones de investigar al presidente de la CHJ

ECONOMÍA

Un trabajador estalla contra la

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sube el precio, pero no baja el consumo: España bebe 67 millones de tazas de café diarias aunque sea un 7,2% más caro

Laura Daporta, funcionaria: “Tener la tranquilidad del sueldo todos los meses es una pasada, pero me encantaría que no fuésemos intocables”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson