España

El juez del caso Koldo reprende a Santos Cerdán por comparar la causa en su contra con “los juicios sumarísimos de la dictadura” en uno de sus recursos

Un recurso “no es ocasión apropiada para el desahogo de la parte, calificando, incluso con el empleo de gruesos adjetivos, la actuación del instructor o su modo de razonar”

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
El exsecretario de Organización del
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Europa Press)

El instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, ha emitido un auto en el que desestima el recurso de reforma de Santos Cerdán contra la resolución del 15 de septiembre en la que le rechazaron varias diligencias de investigación interesadas por dicha parte por no considerarlas “pertinentes, útiles ni necesarias”.

Puente, en su tono habitual, ha cargado duramente contra el recurso presentado por la defensa del exsecretario de Organización del PSOE, destacando todos los fallos y opiniones personales que incluye en el mismo, muy fuera de lo que debería representar este tipo de escritos.

“No es ocasión apropiada para el desahogo de la parte”

“El recurso de reforma, como es sabido de naturaleza no devolutiva, tiene por objeto que la parte, cuando así lo considere preciso, tenga la oportunidad de destacar y hacer valer los errores materiales que advierta en la resolución impugnada, así como la de ofrecer al instructor, frente a los razonamientos que se contienen en aquélla, otros, no tomados ya en cuenta, que pudieran justificar la modificación de lo resuelto”, comienza explicando el instructor.

Por ello, añade que “no es ocasión apropiada para el desahogo de la parte, calificando, incluso con el empleo de gruesos adjetivos, la actuación del instructor o su modo de razonar (que, en este caso, a la parte se le antoja, en ciertas ocasiones, “pueril y quizás frívolo”, o atribuyéndole un propósito “sarcástico”, cuando no el de “distorsionar” el contenido de otras resoluciones)“.

“Ni es tampoco el momento ni el lugar más idóneo para establecer extravagantes paralelismos entre la presente causa especial y “los juicios sumarísimos de la dictadura”; ni para valorar la competencia de los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, departamento de investigación económica y anticorrupción (a los que se refiere la parte genéricamente como “guardias” y considera “carecen de pericia acreditada”); ni para entrar en debate con las consideraciones efectuadas por el Ministerio Fiscal en relación, además, con un recurso distinto del presente, interpuesto también por esa misma parte", critica.

“La mera reiteración de argumentos nada podría aportar”

Esto le lleva a la conclusión de que en este recurso no existe “razonamiento alguno que no estuviera expresado ya por la parte en su escrito anterior interesando la práctica de las diligencias de investigación denegadas en la resolución que ahora se impugna”.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: "No he hecho nada de lo que dice la UCO", ha asegurado. (Fuente: Congreso/ PSOE/ Europa Press)

“De ese modo, creo que bastaría con una remisión genérica a lo resuelto en el auto impugnado para justificar la desestimación del presente recurso, en especial cuando aquel, creo, da extensa explicación acerca de las razones que determinaron la decisión que se mantendrá ahora”, asegura.

“Es obvio que la parte puede no haber sido convencida por esos razonamientos y discrepar de ellos, en el legítimo ejercicio de su derecho. Pero la mera reiteración de argumentos, ya debatidos, nada, verdaderamente sustancial, podría aportar. Cuestión distinta sería (o será) el planteamiento de un recurso devolutivo (apelación) en el que varios magistrados de este Tribunal Supremo, naturalmente distintos del instructor, tendrían (o tendrán) la oportunidad de resolver lo que finalmente proceda, sometiendo a su análisis crítico unas y otras consideraciones”, agrega.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosTribunal SupremoSantos CerdánCaso KoldoKoldo GarcíaJosé Luis ÁbalosPSOECorrupciónPolítica EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El aborto sigue estancado en la sanidad pública: “Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”

Ocho de cada diez intervenciones continúan realizándose en centros privados, pese al aumento del trabajo en el SNS

El aborto sigue estancado en

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Casi la mitad de los trabajadores enfrenta horarios divididos que prolongan los desplazamientos y generan fatiga, mientras expertos advierten de la dificultad para equilibrar vida personal y profesional

Un trabajador estalla contra la

Un abogado laborista cuenta cuales son los motivos de despedido más habituales en los supermercados: “Se trata de una transgresión de la buena fe”

Las empresas hacen controles aleatorios y aplican despedidos disciplinarios a quienes no cumplen con la normativa

Un abogado laborista cuenta cuales

Ibiza tras el temporal: casas anegadas, carreteras cortadas y 152 efectivos de la UME que luchan contra el lodo

La borrasca ex-Gabrielle ha dejado récords de lluvias en estaciones de toda la isla, con 254 litros por metro cuadrado en 24 horas en la capital y 174 litros en Es Codolar

Ibiza tras el temporal: casas

Luis Zahera cuenta en ‘El Hormiguero’ el motivo de salud que paralizó su último rodaje: “Estuve nueve días sondado, colapsé”

El actor acaba de estrenar ‘Animales’, una serie que se puede ver en Netflix y en la que tiene su primer papel protagonista

Luis Zahera cuenta en ‘El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

Ofrecían oportunidades de inversión en activos que no existían: desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros

Un control de Aduana en Suiza intercepta un cargamento procedente de España: 143 litros de alcohol, 190 kilos de croquetas y un gato

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

La jueza de la DANA considera “completamente absurda” la “contumaz insistencia” por parte de las acusaciones de investigar al presidente de la CHJ

ECONOMÍA

Un trabajador estalla contra la

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sube el precio, pero no baja el consumo: España bebe 67 millones de tazas de café diarias aunque sea un 7,2% más caro

Laura Daporta, funcionaria: “Tener la tranquilidad del sueldo todos los meses es una pasada, pero me encantaría que no fuésemos intocables”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson