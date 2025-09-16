España

Anticorrupción se opone a la libertad de Santos Cerdán y tilda su petición de “consideraciones políticas y abiertamente especulativas”

“Se viene a descalificar globalmente una instrucción que solo podemos calificar, hasta la fecha, de modélica”, explica el fiscal en el escrito

Marcos García Quesada

¡El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Europa Press)

Las Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de excarcelación que Santos Cerdán ha realizado en el Tribunal Supremo, al entender que el exsecretario de organización del PSOE todavía tiene la “capacidad” de “alterar o ocultar” pruebas y “condicionar a testigos o investigados”.

En el escrito, al que ha tenido acceso Infobae España, esta rama del Ministerio Público carga duramente ante la petición del investigado. “No es fácil impugnar un escrito en el que se solicitan determinadas diligencias- de contenido parcialmente extrajurídico, trufados ambos de impertinentes consideraciones políticas y abiertamente especulativos, en los que se conjetura sobre la existencia de supuestas irregularidades, se establecen comparaciones con otros procedimientos que ninguna relación guardan con el presente, se cita jurisprudencia inaplicable al caso, se atribuyen gratuitamente intenciones espurias a la unidad policial, a la Fiscalía Anticorrupción y al propio Magistrado Instructor a quien se reprocha hacer un uso instrumental del derecho".

En definitiva, explica la Fiscalía, “se viene a descalificar globalmente una instrucción que solo podemos calificar, hasta la fecha, de modélica, por más que afecte a un relevante político cuya representación procesal parece que pretende esgrimir tal condición para sustraerse a la ineludible investigación de su presunta participación en graves conductas de corrupción”.

Sin embargo, explican que “resulta preceptivo atender al escrito presentado con el rigor que impone la situación de prisión de cualquier investigado; también porque la argumentación empleada no deja de ser, en definitiva, libérrima expresión del legítimo ejercicio del derecho de defensa”.

“La gravedad de los delitos cometidos”

Para denegar su petición, el fiscal explica que “apenas” ha pasado “mes y medio desde la confirmación de la situación de prisión sin que se haya producido ningún hecho relevante en la instrucción de la causa”. “Y sin que por la representación de Santos Cerdán se aporten argumentos nuevos”, añade.

Además, destaca “la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal y del papel director de Santos Cerdán en ella” y que el estado de su investigación por el momento está en su fase “inicial”, “con diligencias probatorias avanzadas pero que todavía no han sido practicadas”.

También se fundamenta en “la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar y, por ende, la capacidad que Santos Cerdá aún tiene para alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad determinan la necesidad de mantener todavía la prisión provisional acordada por Auto de 30 de junio de 2025″.

Los audios de Koldo

Sobre la queja de la defensa de que no ha tenido acceso a material de la causa, el fiscal responde que a lo que no han podido acceder las partes es a la copia completa del contenido de los móviles y de la documentación intervenida en entradas y registros. Al respecto, explica que los agentes aún están analizando la “ingente cantidad” de material y agrega que “la entrega indiscriminada” de dicho contenido podría “afectar a intereses de terceros y de los propios investigados”.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: "No he hecho nada de lo que dice la UCO", ha asegurado. (Fuente: Congreso/ PSOE/ Europa Press)

Ante la insistencia de Cerdán de rechazar la validez de las grabaciones intervenidas a Koldo García, el fiscal asegura que “no existe duda alguna” de que “fueron intervenidos previa autorización judicial” y que “no han sido manipulados ni tratados”. En todo caso, ve “comprensible” el “empeño” de la defensa en “desacreditar las conversaciones grabadas, a la vista de su alto contenido incriminatorio”.

