El Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión provisional al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas

Leopoldo Puente ha confirmado la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza acordada el pasado 30 de junio

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

17/10/2024 El secretario de Organización
17/10/2024 El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una reunión del comité organizador del 41 Congreso Federal del PSOE, en la sede del partido en Ferraz. POLITICA PSOE

El exsecretario general del PSOE Santos Cerdán seguirá en prisión provisional tras ser acusado de ser la persona encargada de gestionar las presuntas mordidas en la adjudicación de obras públicas, en el marco del denominado caso Koldo. El juez de la trama, Leopoldo Puente, ha confirmado este jueves la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza para Cerdán, "al persistir los indicios de su responsabilidad en la comisión de delitos graves, y al mantenerse el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas".

